Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 07:23

Топ-6 китайских брендов мотоциклов которые удивили весь мир

Топ-6 китайских брендов мотоциклов которые удивили весь мир

Какие китайские мотоциклы станут самыми популярными в 2026 году – неожиданные лидеры и новые тренды

Топ-6 китайских брендов мотоциклов которые удивили весь мир

Китайские мотоциклы стремительно набирают популярность. На рынке появились новые лидеры. Узнайте, какие бренды оказались в топе. Вас ждут неожиданные открытия и свежий взгляд на индустрию. Оцените, как изменился рынок двухколесной техники.

Китайские мотоциклы стремительно набирают популярность. На рынке появились новые лидеры. Узнайте, какие бренды оказались в топе. Вас ждут неожиданные открытия и свежий взгляд на индустрию. Оцените, как изменился рынок двухколесной техники.

Китайская мотоиндустрия в последние годы достигла настоящего прорыва. Если раньше китайские мотоциклы воспринимались как бюджетная альтернатива японским и стандартным моделям, то сегодня ситуация изменилась кардинально. В 2026 году на рынке будут доминировать бренды, которые не только догнали, но и во многом обошли конкурентов по качеству, технологиям и дизайну.

В этом обзоре мы рассмотрим шесть ведущих китайских производителей мотоциклов, которые определяют тенденции и разрабатывают новые стандарты в этой отрасли. Каждому из них уделяется отдельное внимание благодаря уникальному подходу к производству, инновациям и подходу к деталям.

Фото: Haojue / reads.alibaba.com

Haojue: стабильность и японские технологии

Haojue уверенно занимает лидирующие позиции на внешнем рынке Китая и активно расширяет экспорт. Компания выпускает более двух миллионов мотоциклов в год, а ее продукция обеспечивает надежность и эксплуатационное состояние. Благодаря Suzuki, инженеры-партнеры Haojue переняли лучшие японские стандарты, которые позволяют создавать такие модели, как DR106 и TR150. Эти мотоциклы оснащены современными источниками впрыска топлива, светодиодной оптикой и цифровыми панелями. Особой является серия Urban Classic, ориентированная на поклонников ретро-дизайна.

Фото: Loncin / reads.alibaba.com

Loncin: партнер BMW и лидер инноваций

Loncin базируется в Чунцине и известен не только собственными мотоциклами, но и производством двигателей для BMW Motorrad. Это говорит о высоком уровне технологий и качестве сборки. В линейке бренда есть скутеры, городские и спортивные мотоциклы, а также модели для приключений. GP300 — один из самых ярких представителей, способный конкурировать с японскими аналогами. Loncin активно развивает направление электромотоциклов, обеспечивая экологичность и современные решения.

Фото: Zongshen / reads.alibaba.com 

Zongshen: универсальность и международные отношения

Zongshen – еще один гигант из Чунцина, выпускающий более миллиона мотоциклов ежегодно. Компания славится внедорожными и утилитарными моделями, а также сотрудничеством с Piaggio, что позволяет повысить технический уровень продукции. RX3 Adventure - доступный и надежный мотоцикл для дальних поездок, который оценили байкеры Латинской Америки, на Востоке и в США. Помимо бензиновых моделей, Zongshen активно развивает электротранспорт и силовое оборудование.

Yinxiang: доступные внедорожники и квадроциклы

Yinxiang специализируется на бюджетных мотоциклах для бездорожья и активно работает как OEM-производитель для других брендов. Модели с определением двигателя 250–300 куб. Yinxiang пользуется спросом у молодых гонщиков, ищущих приключений по разумной цене. Компания также производит квадроциклы и сайд-бай-сайды, обеспечивая простоту конструкции и надежность. Мотоциклы Yinxiang отлично подходят для езды по городской местности и по сельским дорогам.

Фото: Lifan / reads.alibaba.com

Lifan: мировой экспорт и экологические решения

Lifan — один из самых узнаваемых китайских брендов, представленный более чем в 100 странах мира. Компания производит двигатели на собственных заводах и предлагает широкий выбор моделей: от круизеров до скутеров. КП 200 и КПТ 200 — популярные мотоциклы с современной разработкой и надежной технической начинкой. Lifan строго соблюдает экологические стандарты, что позволяет продавать свою технику в Европе и США. В линейке есть и электромотоциклы, ориентированные на обычных жителей.

Фото: CFMOTO / reads.alibaba.com

CFMOTO: флагман инноваций и сотрудничества с KTM

CFMOTO считается одним из самых технологичных китайских производителей. Компания из Ханьчжоу тесно сотрудничает с австрийской компанией KTM, что отражается на уровне механизмов и дизайна. В ассортименте - подключаемые, спортивные и городские мотоциклы, такие как 800MT, 300SR и 650NK. Модели оснащаются премиальными комплектующими: тормозами Brembo, подвеской KYB, электроникой Bosch. Благодаря агрессивному дизайну и высокому качеству CFMOTO успешно конкурирует с японскими и популярными брендами на мировом рынке.

Упомянутые марки: Lifan, CFMOTO
