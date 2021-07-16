ТОП-7 автомобилей, которые идеально подойдут для начинающих водителей
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Если вы планируете купить себе, жене или ребенку новенькую машину, это одни из лучших вариантов для неопытных водителей. Сегодня все труднее найти приличные маленькие автомобили. Очевидно, что это умирающий рынок, электромобили/гибриды нуждаются в большем объеме аккумуляторной батареи и для этих целей подходят седаны среднего размера или компактные кроссоверы. В последние годы автомобили большего размера также стали более экономичными, а пространства в них гораздо больше.
KIA Soul
Навык, которому вы можете научиться, будучи энтузиастом, это управлять автомобилем с механической коробкой передач. The Soul предлагает «механику» в сочетании с модным внешним видом и доступной ценой. Soul отлично подойдет и для семьи с детьми, потому что в нем достаточно пространства.
Mazda CX-3
В России этот маленький кроссовер можно встретить только на вторичном рынке, самая свежая модель 2018 года. Автомобиль уже снят с производства, ему на замену пришел кроссовер CX-30.
VW Jetta
Jetta с годами стала намного больше. При этом цены на базовую модель такие же, как и на другие автомобили меньшего размера. Jetta более просторная альтернатива, багажник которой поражает своей вместительностью (в него войдут сложенный взрослый велосипед + детский четырехколесный). Водить Jetta очень приятно, а расход топлива достаточно экономичный.
Mini Cooper
Если деньги не имеют значения, это самый предпочтительный автомобиль для начинающего водителя. Им очень легко управлять, Cooper может маневрировать даже в самом ограниченном пространстве. У него лучшее шасси среди небольших автомобилей, представленных сегодня на рынке, и он очень интересен даже в базовой комплектации. Но это, безусловно, самый дорогой автомобиль из представленных в эксплуатации.
Toyota Yaris
Это любимый автомобиль японцев. По итогам продаж первого полугодия 2021 года модель лидирует с приличным отрывом. Yaris практичный, приятный в управлении и очень хорошо собран. Модель также выпускалась под шильдиком Mazda 2. Предложений на вторичном рынке в России не очень много, большая часть автомобилей с правым рулем.
Mazda 3
Mazda поднялась на вершину рейтинга надежности в этом году. В России продажи Mazda 3 прекратились, потому что автомобиль привозили из Японии и стоил он дороже Mazda 6, которую собирают в России. На вторичном рынке можно найти самые свежие модели 2019 года.
VW Golf
Немногие автомобили в этом сегменте могут сравниться с Golf. В базовой компоновке установлено все необходимое. Немецкое проектирование прибавляет ценность этой модели, но затраты на техническое обслуживание немного выше, чем в среднем в данном сегменте.
- 1 350 300 РKIA Soul 2018 в Москве
- 430 000 РVolkswagen Golf 2012 в Москве
- 1 269 000 РMazda 3 2018 в Москве
- 1 220 000 РKIA Soul 2018 в Москве
- 1 855 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 400 000 РVolkswagen Golf 1986 в Москве
- 375 000 РMazda 3 2005 в Москве
- 890 000 РMazda 3 2013 в Москве
- 1 049 000 РKIA Soul 2017 в Москве
- 1 090 000 РKIA Soul 2016 в Москве
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