ТОП-7 автомобилей с ужасной управляемостью
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Есть несколько факторов, которые делают автомобиль выдающимся. Большинство из них связаны с тем, как автомобиль ведет себя на дороге или треке, с его мощностью, характеристиками. В Америке в 60-е годы начали производить маслкары с большей мощностью, но США потребовались десятилетия, чтобы усовершенствовать спортивный автомобиль, который действительно может справляться с поворотами. Коллеги из американского издания Hotcars поделились своей подборкой самых неуправляемых спорткаров.
Dodge Charger 1966 года
Dodge Charger считается американской иконой, один из величайших маслкаров 1960-х годов. Однако модели 1966 года далеко не культовые, как более поздние модели 1968 и 1969 годов. Оснащенный 5,2-литровым двигателем V8 мощностью 230 л.с., с точки зрения управляемости это был не лучший автомобиль для вождения.
Dodge Viper 1992 года
Первое поколение Dodge Viper было выпущено в 1991 году и официально поступило в продажу в 1992 году. Lamborghini участвовала в создании 8,0-литрового двигателя Viper V10, который выдавал 400 л.с. До первой сотни Viper может разогнаться за 4,6 секунды. Но и здесь при управление у водителя возникали проблемы. Управление было не только плохим, но и временами небезопасным, даже опытным водителям было нелегко справиться с Viper. Плохой контроль устойчивости приводил к проблемам на высоких скоростях.
Ford Pinto
Ford Pinto второго поколения считают неудачным из-за проблем с безопасностью, а также из-за проблем с управлением. Хотя компактный дизайн автомобиля был довольно уникальным, и модель была популярна в течение некоторого времени.
AMC Pacer
Компания AMC часто производила довольно скучные автомобили, каким и был Pacer. Заднее стекло многие называли «золотой рыбкой» из-за его странного и непривлекательного внешнего вида. С самого начала автомобиль не получил хороших отзывов. Изначально Pacer строили под роторный двигатель, но AMC пришлось изменить планы и перейти на 3,8-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, а это изменило всю динамику автомобиля. Машина потеряла в маневренности, она была тяжелой и плохой в управлении.
Chevrolet Chevelle Laguna 1973 года
Chevrolet Chevelle Laguna выпустили в 1973 году, модель продержалась на рынке три года, прежде чем Chevrolet снял его с производства. Несмотря на то, что Кейл Ярборо выиграл на Laguna два Кубка Уинстона, серийная версия была не самой простой в управлении. Двигатель V8 был очень маломощным, он выдавал менее 250 л.с. Такое сочетание с тяжелым весом автомобиля было не самым выгодным.
Cadillac Allante
Cadillac Allante выпущенный в 1987 году выглядел неплохо, он был роскошным и стильным, но плохим в управлении, потому что на нем использовался старый двигатель. Автомобиль не мог соответствовать обещанной роскоши, и стал неинтересным для поклонников Cadillac.
Chrysler Crossfire
Выпущенный в 2004 году Chrysler Crossfire оказался плохим автомобилем. Он не мог сравниться с другими моделями, которые доминировали на дорогах в то время, как в случае с BMW Z4. Несмотря на то, что шасси использовалось совместно с Mercedes SLK230, к 2004 году оно устарело. К тому же внешность автомобиля оставляла желать лучшего.
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