Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 15:24

Подержанный премиальный внедорожник за 1,8 млн рублей: экономия или ловушка

Подержанный премиальный внедорожник за 1,8 млн рублей: экономия или ловушка

Топ моделей 12–15 лет за 1,8 млн которые не разорят еще 10 лет: разбираем BMW X5, Honda Pilot и Kia Mohave

Подержанный премиальный внедорожник за 1,8 млн рублей: экономия или ловушка

В подборку вошли полноприводные кроссоверы и внедорожники длиной от 4,8 до 4,9 м, возрастом 12-15 лет и ценой от 1,5 до 2 млн рублей. У BMW X5 расходы могут быть высокими, а Honda Pilot и Kia Mohave предлагают иной баланс ресурса и слабых мест.

В подборку вошли полноприводные кроссоверы и внедорожники длиной от 4,8 до 4,9 м, возрастом 12-15 лет и ценой от 1,5 до 2 млн рублей. У BMW X5 расходы могут быть высокими, а Honda Pilot и Kia Mohave предлагают иной баланс ресурса и слабых мест.

Замена двух рычагов подвески BMW X5 E70 может обойтись в 350 тысяч рублей — эта фраза как нельзя лучше иллюстрирует, почему подержанный премиальный внедорожник за 1,8 миллиона рублей способен быстро привести к серьезным вложениям. Мы сравнили три модели, которые попадают под критерии полноприводных машин длиной от 4,8 до 4,9 м и возрастом 12–15 лет. Их пробег составляет от 150 до 250 тысяч км, а цены варьируются в пределах 1,5–2 млн рублей.

BMW X5: комфорт на дороге — и премиальное обслуживание

В объявлениях о BMW X5 за 1,8 млн рублей встречаются экземпляры с пробегом менее 200 тысяч км. Однако привлекательная цена покупки не гарантирует дешевого содержания: в расчетах для X5 отдельно учитывалась стоимость приобретения, но для E70 важны и будущие расходы на обслуживание.

Длина модели составляет 4857 мм, дорожный просвет достигает 222 мм, объем багажника равен 620 л. В полном приводе используется многодисковая муфта, подключаемая электроникой. Среди слабых мест модели выделяют электропривод подключения передней оси и подшипники — их ресурс ограничен.

После 2010 года атмосферных двигателей в гамме не осталось: все моторы получили непосредственный впрыск и повышенные требования к качеству топлива и масла. Бензиновые агрегаты объемом 3,0 и 4,4 л различаются налогами. Характерные неисправности могут проявляться еще до 100 тысяч км. Более выгодным выбором считают дизель 3.0 серии N57 мощностью 245 л. с.

Примерно к 100 тысячам км дизелю требуется очистка узлов, в том числе сажевого фильтра и EGR. Около 150 тысяч км может потребоваться замена демпферного шкива, а к 200 тысячам км — короткой цепи ГРМ. Такая работа обходится очень дорого. Автоматы ZF серий 6HP и 8HP обычно выдерживают 200 тысяч км, после чего им нужна переборка.

Комфорт и ездовые качества X5 сочетаются с хорошей шумоизоляцией. Подвеска также выносливая. Однако закисают приводы открывания капота, отказывает камера бокового обзора, а редуктор стеклоочистителя считается слабым местом. Содержание остается премиальным по цене.

Honda Pilot и Kia Mohave: свои условия надежности

Honda Pilot длиной 4875 мм имеет клиренс 200 мм и объем багажника 510 л. За 1,5–2 млн рублей чаще всего продаются машины с пробегом 200–250 тысяч км; встречается и восьмиместная версия. Задние колеса подключают две муфты, а принудительная блокировка доступна на скорости до 30 км/ч.

Для Pilot предложен один двигатель: атмосферный V6 3,5 мощностью 249 л. с. Его алюминиевый блок оснащен чугунными гильзами, ГРМ приводится ремнем, впрыск распределенный. При осмотре важно проверить систему VCM на предмет течей: она отключает пару цилиндров для экономии топлива. Владельцы иногда отключают VCM и глушат контур EGR.

Двигатель обычно выдерживает 300 тысяч км, а пятиступенчатый автомат PN3A, возможно, прослужит дольше. В международных рейтингах надежности Pilot занимает высокие места. Однако передние сайлентблоки быстро изнашиваются. Внимания требуют задние амортизаторы и компоненты рулевой рейки. Задняя дверь подвержена коррозии по кромке, почти все запчасти стоят дорого.

Длина Kia Mohave составляет 4880 мм, клиренс достигает 217 мм, объем багажника равен 1045 л — правда, последняя цифра приводится к стандарту «до потолка»; с полкой объем примерно вдвое меньше. Рамная конструкция предполагает два варианта полного привода: в базовом муфта автоматически подключает переднюю ось, а дорогая версия получила постоянный полный привод. Есть и понижающая передача.

Экземпляры с пробегом менее 200 тысяч км стоят от 1,7 млн рублей. На машинах старше 12 лет бензиновый атмосферный мотор 3.8 мощностью 274 л. с. встречается редко. В случае возможной течи слабым местом считается цепной привод ГРМ. Также следует отметить большой расход масла и ненадежные катушки зажигания.

Дизель 3.0 мощностью 250 л. с. с чугунным блоком не имеет хронических недугов. Основные меры ухода связаны с загрязнением системы впуска и клапана EGR. Цепь служит около 200 тысяч км, некачественное топливо вредит ТНВД и форсункам. При нормальном обслуживании автомат A8TR1 может прослужить до 300 тысяч км.

Защита Mohave от коррозии слабая: без дополнительной антикоррозийной обработки быстро ржавеют рама и капот. Та же проблема касается рамок лобового стекла и дверей багажника. Среди характерных неисправностей отмечают датчики уровня пневмоподвески и шлицевые соединения трансмиссии. Электрика и электроника, напротив, проходят почти безотказно.

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р), Honda Pilot (от 2 999 900 Р), KIA Mohave (от 2 619 900 Р)
Упомянутые марки: BMW, Honda, KIA
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