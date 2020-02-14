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14 февраля 2020, 09:27

ТОП-7 машин, претендующих на звание «Всемирный авто года»

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На международном автосалоне в Нью-Дели определили финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года». Многие из представленных в шорт-листе моделей продаются на российском авторынке.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 499 000 до 1 999 000 Р
Список оснащения новой «Сонаты» включает в себя 6 подушек безопасности, кожаный салон, подогрев всех сидений, 2-зонный климат-контроль, медиасистему с 8-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида, электропривод водительского сидения, систему бесключевого доступа, светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски.

В топовом исполнении седан комплектуется новым 2,5-литровым атмосферным двигателем, отдача которого составляет 180 сил, а пиковый крутящий момент – 232 Нм. Мотор способен переваривать АИ-92 и работает в паре со старым 6-ступенчатым «автоматом».

Kia Soul EV

KIA Soul EV
110 л.с
Электрический кроссовер завоевал доверие жюри своей практичностью. Время полного заряда батареи варьируется от 24 (при использовании сети 120 В) до 5 часов (при использовании 24-вольтовой розетки). При помощи внешнего 50-киловаттного зарядного устройства подзарядка до 80% емкости батареи занимает всего 33 минуты.

Одного запаса батарей хватит на 130 -160 км в реальных дорожных условиях. Чтобы добиться максимальной эффективности и увеличить запас хода, на Soul EV устанавливается рекуперативная тормозная система. Она позволяет использовать для подзарядки батареи до 12% кинетической энергии электромобиля. При замедлении или торможении – система переключается в режим подзарядки.

Mazda3

Mazda 3
От 1.5 л, 120 л.с
Новый от 1 490 000 до 1 753 000 Р
Японские «тройки» — машины для поклонников марки. Тем не менее, модель вполне справедливо претендует на звание лучшего авто года. Начальная комплектация подразумевает наличие двухзонного климат-контроля, круиз-контроля, датчиков дождя и света, электронного стояночного тормоза, подогрева передних сидений, медиасистемы с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционного дисплея, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков и полностью светодиодной оптики.

Дополнительно можно дооснастить свой седан двумя пакетами опций. Первый, более простой, предусматривает подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Второй, помимо этих двух опций, включает в себя бесключевой доступ в салон, функцию автозатемнения для боковых и салонного зеркал заднего вида, парковочные датчики по кругу и камеру заднего вида с динамической разметкой. В гамму моторов входят 2,0-литровый (150 л.с., 213 Нм) и 1,5-литровый (120 л.с., 153 Нм) бензиновые агрегаты.

Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
От 2 л, 290 л.с
Новый от 2 843 000 до 4 517 000 Р
Свежая генерация британского вседорожника является оной из самых ожидаемых моделей во всем мире. До России, например, автомобиль доберется уже этой весной. В список стандартного оснащения входят 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2.

Начальный набор электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения. Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы.

Mercedes-Benz CLA

Mercedes CLA
От 1.3 л, 163 л.с
Новый от 2 500 000 до 2 900 000 Р
Новинка немецкого автопроизводителя по итогам 2019 года стала одной из самых безопасных машин. Это во многом повлияло на решение жюри внести модель в список главных претендентов на звание «Всемирный автомобиль года».

В список оснащения топовых комплектация нового CLA входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. Под капотом может разместиться 2,0-литровый мотор, мощность которого в зависимости от исполнения составляет 163 л.с. или 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 429 900 до 1 689 900 Р
Восьмое поколение немецкого бестселлера стало самым технологически продвинутым за всю 45-летнюю историю модели. В салоне повсюду сенсоры и джойстики, цифровая панель приборов, новейшая медиасистема с голосовым управлением и функцией обновления «по воздуху», комплекс электронных ассистентов IQ.Drive и электронный ключ в смартфоне с возможностью «поделиться» автомобилем с друзьями или членами семьи.

Выбор моторов представлен двумя бензиновыми (130 и 150 сил) и двумя дизелями (115 и 150 л.с.).  В течение 2020 года должны увидеть свет пять хот-хэтчей мощностью от 245 до 333 «лошадей».

Porsche 911 Turbo

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 8 116 000 до 8 587 000 Р
Немецкий автопроизводитель завершает работу над мощными Porsche 911 Turbo. По предварительным данным, автомобили оснастят модернизированным 3,8-литровым мотором. На версии 911 Turbo агрегат будет выдавать порядка 610 сил, а у более «злой» Turbo S – до 650 сил и 800 Нм пикового крутящего момента. На смену 7-ступенчатому «роботу» PDK должна прийти 8-ступенчатая коробка передач. Разгон с места до «сотни» займет примерно на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника. Спорткару Turbo S потребуется около 2,5 сек. Максимальная скорость, вероятнее всего, останется на прежнем уровне – 330 км/ч.

Внешне мощные Porsche 911 Turbo будут отличаться от «младших» версий иной конфигурацией бамперов и более крупным спойлером на корме. Продажи должны стартовать весной 2020 года.


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Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
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Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
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ТОП-7 машин, претендующих на звание «Всемирный авто года»
Hyundai Sonata{{model_v2_547}}Список оснащения новой «Сонаты» включает в себя 6 подушек безопасности, кожаный салон, подогрев всех сидений, 2-зонный климат-контроль, медиасистему с 8-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида, электропривод водительского сидения, систему бесключевого доступа, светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски.В топовом исполнении седан комплектуется новым 2,5-литровым атмосферным двигателем, отдача которого составляет 180 сил, а пиковый крутящий момент – 232 Нм. Мотор способен переваривать АИ-92 и работает в паре со старым 6-ступенчатым «автоматом». Kia Soul EV{{model_v2_6853}}Электрический кроссовер завоевал доверие жюри своей практичностью. Время полного заряда батареи варьируется от 24 (при использовании сети 120 В) до 5 часов (при использовании 24-вольтовой розетки). При помощи внешнего 50-киловаттного зарядного устройства подзарядка до 80% емкости батареи занимает всего 33 минуты. Одного запаса батарей хватит на 130 -160 км в реальных дорожных условиях. Чтобы добиться максимальной эффективности и увеличить запас хода, на Soul EV устанавливается рекуперативная тормозная система. Она позволяет использовать для подзарядки батареи до 12% кинетической энергии электромобиля. При замедлении или торможении – система переключается в режим подзарядки.Mazda3{{model_v2_775}}Японские «тройки» — машины для поклонников марки. Тем не менее, модель вполне справедливо претендует на звание лучшего авто года. Начальная комплектация подразумевает наличие двухзонного климат-контроля, круиз-контроля, датчиков дождя и света, электронного стояночного тормоза, подогрева передних сидений, медиасистемы с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционного дисплея, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков и полностью светодиодной оптики.Дополнительно можно дооснастить свой седан двумя пакетами опций. Первый, более простой, предусматривает подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Второй, помимо этих двух опций, включает в себя бесключевой доступ в салон, функцию автозатемнения для боковых и салонного зеркал заднего вида, парковочные датчики по кругу и камеру заднего вида с динамической разметкой. В гамму моторов входят 2,0-литровый (150 л.с., 213 Нм) и 1,5-литровый (120 л.с., 153 Нм) бензиновые агрегаты. Range Rover Evoque{{model_v2_3028}}Свежая генерация британского вседорожника является оной из самых ожидаемых моделей во всем мире. До России, например, автомобиль доберется уже этой весной. В список стандартного оснащения входят 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Начальный набор электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения. Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы. Mercedes-Benz CLA{{model_v2_3295}}Новинка немецкого автопроизводителя по итогам 2019 года стала одной из самых безопасных машин. Это во многом повлияло на решение жюри внести модель в список главных претендентов на звание «Всемирный автомобиль года».В список оснащения топовых комплектация нового CLA входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. Под капотом может разместиться 2,0-литровый мотор, мощность которого в зависимости от исполнения составляет 163 л.с. или 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Volkswagen Golf{{model_v2_1818}}Восьмое поколение немецкого бестселлера стало самым технологически продвинутым за всю 45-летнюю историю модели. В салоне повсюду сенсоры и джойстики, цифровая панель приборов, новейшая медиасистема с голосовым управлением и функцией обновления «по воздуху», комплекс электронных ассистентов IQ.Drive и электронный ключ в смартфоне с возможностью «поделиться» автомобилем с друзьями или членами семьи.Выбор моторов представлен двумя бензиновыми (130 и 150 сил) и двумя дизелями (115 и 150 л.с.).  В течение 2020 года должны увидеть свет пять хот-хэтчей мощностью от 245 до 333 «лошадей». Porsche 911 Turbo{{model_v2_1715}}Немецкий автопроизводитель завершает работу над мощными Porsche 911 Turbo. По предварительным данным, автомобили оснастят модернизированным 3,8-литровым мотором. На версии 911 Turbo агрегат будет выдавать порядка 610 сил, а у более «злой» Turbo S – до 650 сил и 800 Нм пикового крутящего момента. На смену 7-ступенчатому «роботу» PDK должна прийти 8-ступенчатая коробка передач. Разгон с места до «сотни» займет примерно на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника. Спорткару Turbo S потребуется около 2,5 сек. Максимальная скорость, вероятнее всего, останется на прежнем уровне – 330 км/ч.Внешне мощные Porsche 911 Turbo будут отличаться от «младших» версий иной конфигурацией бамперов и более крупным спойлером на корме. Продажи должны стартовать весной 2020 года.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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