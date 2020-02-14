ТОП-7 машин, претендующих на звание «Всемирный авто года»

Hyundai Sonata
Список оснащения новой «Сонаты» включает в себя 6 подушек безопасности, кожаный салон, подогрев всех сидений, 2-зонный климат-контроль, медиасистему с 8-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида, электропривод водительского сидения, систему бесключевого доступа, светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски.
В топовом исполнении седан комплектуется новым 2,5-литровым атмосферным двигателем, отдача которого составляет 180 сил, а пиковый крутящий момент – 232 Нм. Мотор способен переваривать АИ-92 и работает в паре со старым 6-ступенчатым «автоматом».
Kia Soul EV
Электрический кроссовер завоевал доверие жюри своей практичностью. Время полного заряда батареи варьируется от 24 (при использовании сети 120 В) до 5 часов (при использовании 24-вольтовой розетки). При помощи внешнего 50-киловаттного зарядного устройства подзарядка до 80% емкости батареи занимает всего 33 минуты.
Одного запаса батарей хватит на 130 -160 км в реальных дорожных условиях. Чтобы добиться максимальной эффективности и увеличить запас хода, на Soul EV устанавливается рекуперативная тормозная система. Она позволяет использовать для подзарядки батареи до 12% кинетической энергии электромобиля. При замедлении или торможении – система переключается в режим подзарядки.
Mazda3
Mazda 3
От 1.5 л, 120 л.с
Новый от 1 490 000 до 1 753 000 Р
Японские «тройки» — машины для поклонников марки. Тем не менее, модель вполне справедливо претендует на звание лучшего авто года. Начальная комплектация подразумевает наличие двухзонного климат-контроля, круиз-контроля, датчиков дождя и света, электронного стояночного тормоза, подогрева передних сидений, медиасистемы с 8,8-дюймовым экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционного дисплея, 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков и полностью светодиодной оптики.
Дополнительно можно дооснастить свой седан двумя пакетами опций. Первый, более простой, предусматривает подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Второй, помимо этих двух опций, включает в себя бесключевой доступ в салон, функцию автозатемнения для боковых и салонного зеркал заднего вида, парковочные датчики по кругу и камеру заднего вида с динамической разметкой. В гамму моторов входят 2,0-литровый (150 л.с., 213 Нм) и 1,5-литровый (120 л.с., 153 Нм) бензиновые агрегаты.
Range Rover Evoque
Свежая генерация британского вседорожника является оной из самых ожидаемых моделей во всем мире. До России, например, автомобиль доберется уже этой весной. В список стандартного оснащения входят 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2.
Начальный набор электронных ассистентов включает систему автоматического экстренного торможения, систему слежения за состоянием водителя и систему контроля рядности движения. Для нового Range Rover Evoque доступна функция дистанционного управления. Владелец при помощи смартфона может открывать и запирать двери, а также задавать настройки климатической системы.
Mercedes-Benz CLA
Mercedes CLA
От 1.3 л, 163 л.с
Новый от 2 500 000 до 2 900 000 Р
Новинка немецкого автопроизводителя по итогам 2019 года стала одной из самых безопасных машин. Это во многом повлияло на решение жюри внести модель в список главных претендентов на звание «Всемирный автомобиль года».
В список оснащения топовых комплектация нового CLA входит AMG-пакет, 18-дюймовые колесные диски, отделка салона эко-кожей, спортивные кресла, камера заднего вида и парковочный ассистент. Под капотом может разместиться 2,0-литровый мотор, мощность которого в зависимости от исполнения составляет 163 л.с. или 224 л.с. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Volkswagen Golf
Восьмое поколение немецкого бестселлера стало самым технологически продвинутым за всю 45-летнюю историю модели. В салоне повсюду сенсоры и джойстики, цифровая панель приборов, новейшая медиасистема с голосовым управлением и функцией обновления «по воздуху», комплекс электронных ассистентов IQ.Drive и электронный ключ в смартфоне с возможностью «поделиться» автомобилем с друзьями или членами семьи.
Выбор моторов представлен двумя бензиновыми (130 и 150 сил) и двумя дизелями (115 и 150 л.с.). В течение 2020 года должны увидеть свет пять хот-хэтчей мощностью от 245 до 333 «лошадей».
Porsche 911 Turbo
Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 8 116 000 до 8 587 000 Р
Немецкий автопроизводитель завершает работу над мощными Porsche 911 Turbo. По предварительным данным, автомобили оснастят модернизированным 3,8-литровым мотором. На версии 911 Turbo агрегат будет выдавать порядка 610 сил, а у более «злой» Turbo S – до 650 сил и 800 Нм пикового крутящего момента. На смену 7-ступенчатому «роботу» PDK должна прийти 8-ступенчатая коробка передач. Разгон с места до «сотни» займет примерно на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника. Спорткару Turbo S потребуется около 2,5 сек. Максимальная скорость, вероятнее всего, останется на прежнем уровне – 330 км/ч.
Внешне мощные Porsche 911 Turbo будут отличаться от «младших» версий иной конфигурацией бамперов и более крупным спойлером на корме. Продажи должны стартовать весной 2020 года.