ТОП-7 новых автомобилей с недорогим обслуживанием
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
При покупке автомобиля, если вы считаете деньги, следует учитывать разные факторы, например, затраты на ремонт и техническое обслуживание. Хотя немногие автомобили считаются хорошими инвестициями, никто не хочет покупать машину, которая в конечном итоге станет денежной ямой. Сегодня на автомобильном рынке нет недостатка в предложениях, но перед покупкой нужно знать сколько вы потратите в итоге на страхование, топливо, ремонт и общее техническое обслуживание.
В целом, японские автомобили и некоторые другие азиатские бренды, которые хорошо зарекомендовали себя на зарубежных рынках, как правило, дешевле в обслуживании. Некоторые европейские бренды, особенно немецкие, британские и итальянские, имеют репутацию одних из самых дорогих в обслуживании транспортных средств.
Chevrolet Spark
Да, Spark определенно не самый интересный автомобиль, но зато один из самых дешевых. Совершенно новый Chevrolet Spark в России стоит от 750 тыс. рублей. Конечно, такая низкая цена подразумевает, что автомобиль будет иметь минимум дополнительного оборудования и скромную мощность.
Volkswagen Jetta
Для немецкого автомобиля Volkswagen Jetta на удивление недорогая во владении, и это в значительной степени седан-версия Golf. А это означает, что автомобиль предлагает хорошую динамику, много внутреннего пространства, комфорт, и это все по разумной цене. В России Volkswagen Jetta VII можно купить только на вторичном рынке. В 2020 году у дилеров появились новые автомобили, но на данный момент их нет в наличии. Стоит Volkswagen Jetta VII 2020 года от 1,3 млн рублей.
Toyota Corolla
Одна из причин, по которой Corolla является одним из самых популярных компактных седанов сегодня, заключается в ее впечатляюще низких расходах на эксплуатацию и техническое обслуживание. Даже новые модели со всеми модными современными технологиями не доставят вам никаких проблем. Согласно Repairpal, Corolla занимает первое место по совокупной стоимости владения автомобилями в своей категории. В России купить Toyota Corolla у официальных дилеров можно по цене от 1,6 млн рублей.
Honda Accord
Honda Accord — отличный автомобиль для владения и вождения. Вы можете выбрать гладкую механическую коробку передач или хорошо сбалансированную 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. В России, к сожалению, данную модель можно найти только на вторичном рынке, где Honda Accord 2014 года предлагают за полтора миллиона рублей.
Kia Soul
Kia Soul — это компактный многоцелевой автомобиль с достойным грузовым и внутренним пространством. Kia Soul предлагает интересный дизайн, который понравится многим. Также в этом автомобиле привлекательны недорогие эксплуатационные расходы. У российских дилеров модель стоит от 1,2 млн рублей.
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata — это еще один седан, который отличается простотой обслуживания. У автомобиля есть и другие сильные стороны, в том числе и 5-звездочный рейтинг безопасности от NHTSA. В России модель можно купить за 1,8 млн рублей.
Toyota Camry
Бренд Toyota является синонимом надежности. Новые модели предлагают выбор из различных вариантов двигателей, они также оснащены множеством технологий помощи водителю. У официальных дилеров автомобиль стоит от 2 млн рублей.
- 1 890 000 РToyota Camry 2018 в Москве
- 860 000 РToyota Camry 2009 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 650 000 РHyundai Sonata 2017 в Москве
- 1 369 000 РToyota Camry 2012 в Москве
- 2 220 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 2 590 000 РToyota Camry 2018 в Москве
- 399 000 РChevrolet Spark 2010 в Москве
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