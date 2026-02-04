Вышло исследование: какие подключаемые гибриды обладают наибольшим запасом хода

4 февраля 2026, 08:03
Топ-7 новых PHEV с рекордной электродальностью: какие модели удивили в 2026
Какие plug-in-гибриды в 2026 году действительно способны проехать на электричестве больше 100 км, а какие только обещают. Почему WLTP-цифры часто не совпадают с реальностью, и что советуют эксперты для экономии.
Российские автолюбители все чаще задумываются о покупке plug-in-гибрида, в том числе и из-за стремительно растущих цен на топливо. В 2026 году на рынке появились модели, которые обещают рекордные показатели на электротяге, и это может серьезно изменить подход к выбору семейного автомобиля.
Plug-in-гибриды (PHEV) — это не просто промежуточное звено между бензиновыми и электромобилями. Их смысл раскрывается только при регулярной подзарядке: тогда машина способна большую часть маршрута проходить на электротяге, а бензиновый мотор включается лишь в случае необходимости. Для городских поездок это может стать настоящим спасением, особенно если зарядка доступна дома или на работе.
В 2026 году сразу несколько моделей вышли на новый уровень: заявленные WLTP-цифры превышают 100 км, а некоторые даже приближаются к 200 км. Лидером стал Lynk & Co 08 — по паспорту 200 км, а по независимым замерам — 176 км на одном заряде. Это почти вдвое больше, чем у большинства конкурентов. За ним следуют GWM WEY 05 (158 км) и Leapmotor C10 REEV (145 км). Модели концерна Volkswagen занимают места с четвертого по десятое, но их показатели уже скромнее.
Однако не все так радужно: производители часто указывают идеальные условия, а в реальной жизни многое зависит от температуры, стиля езды и даже маршрута. Зимой или на трассе зап6ас хода может сократиться вдвое. Эксперты советуют ориентироваться не только на WLTP, но и на независимые тесты, которые учитывают разные сценарии эксплуатации.
Особое внимание заслуживает Toyota Prius Plug-in — несмотря на не самую большую батарею, он остается эталоном по экономичности: минимальный расход электроэнергии и бензина, а также высокая экологическая оценка. Lynk 08 получил три звезды за баланс между дальностью и расходом, а вот тяжелые кроссоверы вроде BMW X5, Mercedes GLE и Porsche Cayenne набрали всего одну звезду — их масса и аппетит сводят на нет все преимущества гибридной схемы.
Покупателям советуют не гнаться за большими размерами: компактные PHEV проще заряжать, они легче и экономичнее. Важно не забывать регулярно подключать машину к розетке — иначе гибрид превращается в обычный бензиновый автомобиль с лишним весом. Современные системы управления позволяют выбирать режимы движения, подстраиваясь под маршрут и условия, что помогает экономить заряд и топливо.
