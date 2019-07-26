26 июля 2019, 13:07
ТОП-7 оправданий превышения скорости
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Американский страховой портал Car Insurance опубликовал забавную статистику. Эксперты выяснили, к каким оправданиям наиболее часто прибегают водители, пойманные полицейскими на превышении скорости.
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Превышение скорости давно и прочно занимает лидирующую позицию среди всех нарушений ПДД. Поэтому каждому водителю ...Читать далее
Наиболее популярными оправданиями стали:
- Я не знал, что превышаю (24%)
- Я опаздываю на работу (18%)
- Я еду, как все (14%)
- Я тороплюсь забрать/отвезти ребенка (11%)
- Я спешу в больницу (11%)
- Я не видел знака ограничения скорости (11%)
- Мне надо в туалет (9%)
Среди наиболее оригинальных отговорок встречались опоздания: в суд (8%), на похороны (3%), на концерт или спортивный матч (2%) и на свидание (2%). И, наконец, 10 человек из тысячи заявили, что спешат домой, пока не остыла еда, которую они только что купили.
Эксперты выяснили, что любимые оправдания у мужчин и женщин разные. Например, женщины чаще говорят, что просто не знали о том, что едут слишком быстро. Мужчины чаще объясняют спешку встречей с друзьями или походом на концерт/матч. Интересно, что мужчины вдвое чаще, чем женщины просят полицейских ограничиться предупреждением. Но получают его при этом вдвое реже.
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