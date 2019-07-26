Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 июля 2019, 13:07

ТОП-7 оправданий превышения скорости

  • 1836
  • 0
Американский страховой портал Car Insurance опубликовал забавную статистику. Эксперты выяснили, к каким оправданиям наиболее часто прибегают водители, пойманные полицейскими на превышении скорости.
ТОП 7 оправданий превышения скорости
Ранее мы писали
Превышение скорости давно и прочно занимает лидирующую позицию среди всех нарушений ПДД. Поэтому каждому водителю ...
Читать далее
Специалисты портала Car Insurance провели опрос 1 000 американских водителей, чтобы узнать, насколько часто они превышают скорость. В ходе исследования неожиданно выяснилось, что американским стражам порядка не чуждо ничто человеческое. В более, чем половине случаев, водителям, придумавшим достойное оправдание, удалось избежать штрафа за превышение скорости.

Наиболее популярными оправданиями стали:

  • Я не знал, что превышаю (24%)
  • Я опаздываю на работу (18%)
  • Я еду, как все (14%) 
  • Я тороплюсь забрать/отвезти ребенка (11%)
  • Я спешу в больницу (11%)
  • Я не видел знака ограничения скорости (11%)
  • Мне надо в туалет (9%)

Среди наиболее оригинальных отговорок встречались опоздания: в суд (8%), на похороны (3%), на концерт или спортивный матч (2%) и на свидание (2%). И, наконец, 10 человек из тысячи заявили, что спешат домой, пока не остыла еда, которую они только что купили. 

Эксперты выяснили, что любимые оправдания у мужчин и женщин разные. Например, женщины чаще говорят, что просто не знали о том, что едут слишком быстро. Мужчины чаще объясняют спешку встречей с друзьями или походом на концерт/матч. Интересно, что мужчины вдвое чаще, чем женщины просят полицейских ограничиться предупреждением. Но получают его при этом вдвое реже.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Mercedes-Benz Sprinter 316 cdi редуктор i=3.923
Новый Дифференциал (редуктор- зубчатое колесо, вал-шестерня, блок сателлитов) в заднюю ось Мерседес Спринтер W906 с 2006 +, передаточное отношение i =51:13 передаточное число I=3.923 (скоростной) . Преимущество: качество и в отличии от оригинала, полностью разборный т.е. c заменяемой по отдельности ...
merce-most
С 1 августа изменятся цены на автомобили Lada
При зарплатах в 15 тысяч рублей..надо бы снижать..а они повышают..кто покупать то будет?
Владимир
Какие моторные масла самые лучшие Mazda 3
В начале этого года залил в свою девочку синтетику G-energy 5W-30, с финансами было как-то не очень. И вот реально оказалось нормальное масло, никаких проблем и траблов с ним не было. Двигатель шелестел на нем как обычно. Переплачивать за бренд не вижу смысла.
MrMen
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие рамные внедорожники 2019
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ТОП-7 оправданий превышения скорости
{{material_126205}}Специалисты портала Car Insurance провели опрос 1 000 американских водителей, чтобы узнать, насколько часто они превышают скорость. В ходе исследования неожиданно выяснилось, что американским стражам порядка не чуждо ничто человеческое. В более, чем половине случаев, водителям, придумавшим достойное оправдание, удалось избежать штрафа за превышение скорости.Наиболее популярными оправданиями стали:Я не знал, что превышаю (24%)Я опаздываю на работу (18%)Я еду, как все (14%) Я тороплюсь забрать/отвезти ребенка (11%)Я спешу в больницу (11%)Я не видел знака ограничения скорости (11%)Мне надо в туалет (9%)Среди наиболее оригинальных отговорок встречались опоздания: в суд (8%), на похороны (3%), на концерт или спортивный матч (2%) и на свидание (2%). И, наконец, 10 человек из тысячи заявили, что спешат домой, пока не остыла еда, которую они только что купили. Эксперты выяснили, что любимые оправдания у мужчин и женщин разные. Например, женщины чаще говорят, что просто не знали о том, что едут слишком быстро. Мужчины чаще объясняют спешку встречей с друзьями или походом на концерт/матч. Интересно, что мужчины вдвое чаще, чем женщины просят полицейских ограничиться предупреждением. Но получают его при этом вдвое реже.
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Краснодар Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.