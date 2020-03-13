ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую
- 322
- 0
С одной стороны, это лучше, чем совсем ничего. С другой — разве может запах нового авто и реальный блеск кузова сравниваться с виртуальной премьерой? В любом случае, новинки представлены, остается делать выводы о них заочно.
Mercedes-Benz E-Class
Доработанная система Active Distance Assist помогает избежать столкновения с автомобилями, движущимися наперерез, и умеет автоматически притормаживать в режиме круиз-контроля, если впереди видна пробка. Система мониторинга «слепых» зон научилась работать даже при заглушенном двигателе. Новые охранные системы Urban Guard Protection и Urban Guard Protection Plus отправят уведомление на смартфон при попытке взлома или эвакуации. Моторная гамма «Ешки» пополнилась двумя новыми турбированными агрегатами: 2-литровой «четверкой» (272 л.с.) и 3-литровой «шестеркой» (367 л.с.). Гибридная силовая установка обновленного Mercedes-AMG E 53 4Matic+ выдает 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента.
Audi A3 Sportback
В силовую линейку модели вошли бензиновый турбомотор TFSI объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0-литровый турбодизель TDI (116 или 150 сил). Бензиновую версию можно дополнить гибридной надстройкой на базе 48-вольтового стартер-генератора. В паре с «начинкой» может выступать 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.
Alfa Romeo Giulia
Giulia GTAm может похвастаться облегченной на 100 кг конструкцией. Разгон с места до «сотни» занимает 3,6 секунды. Вместо заднего дивана установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Заказы на модель уже принимаются.
Porsche 911 Turbo S
В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами.
Skoda Octavia RS iV
Под капотом у новинки разместился комплект из 1,4-литрового бензинового турбомотора TSI и электродвигателя. Точно такой же стоит в новом Volkswagen Golf GTE. Суммарная мощность агрегатов выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Вся система работает в паре с 6-ступенчатым «роботом» DSG.
BMW i4
Благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт/ч BMW i4 сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой «сотни» электрокар разгонится за 4 сек. Такую динамику обеспечит один электродвигатель мощностью 530 л. с.
Bentley Mulliner Bacalar
Под капотом работает 6,0-литровый бензиновый битурбо двигатель W12 в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. В сочетании с гибридной 48-вольтовой надстройкой отдача возрастает на 24 л.с. и достигает 659 сил. Максимальный крутящий момент равен стандартным 900 Нм. Всего на свет появится 12 эксклюзивных купе, каждое из которых будет стоить от 1,5 млн фунтов стерлингов. Впрочем, сущие копейки для богатых клиентов марки — все экземпляры машины уже распроданы.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве