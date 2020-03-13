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13 марта 2020, 14:30

ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую

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Фото 1Gai.ru
Отмена международного автосалона в Женеве из-за вспышки коронавируса стало, пожалуй, самым печальным событием года для автомобильных фанатов. Конечно, организаторы мероприятия вышли из ситуации и провели шоу в интернете.

С одной стороны, это лучше, чем совсем ничего. С другой — разве может запах нового авто и реальный блеск кузова сравниваться с виртуальной премьерой? В любом случае, новинки представлены, остается делать выводы о них заочно.

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes E
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 970 000 до 4 720 000 Р
Рестайлинговое семейство E-Class, в которое вошли седан, универсал и его вседорожная версия All-Terrain, а также «заряженные» модификации AMG E 53, стало еще элегантнее и роскошнее. Палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками, появились свежие колесные диски, а пластиковый обвес во вседорожной версии All-Terrain теперь черный, а не серебристый. В интерьере появились новые материалы отделки и цветовые решения.

Доработанная система Active Distance Assist помогает избежать столкновения с автомобилями, движущимися наперерез, и умеет автоматически притормаживать в режиме круиз-контроля, если впереди видна пробка. Система мониторинга «слепых» зон научилась работать даже при заглушенном двигателе. Новые охранные системы Urban Guard Protection и Urban Guard Protection Plus отправят уведомление на смартфон при попытке взлома или эвакуации. Моторная гамма «Ешки» пополнилась двумя новыми турбированными агрегатами: 2-литровой «четверкой» (272 л.с.) и 3-литровой «шестеркой» (367 л.с.). Гибридная силовая установка обновленного Mercedes-AMG E 53 4Matic+ выдает 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента.

Audi A3 Sportback

Audi A3
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 759 000 до 2 011 000 Р
Немецкий хэтчбек сменил поколение, в результате чего стал более просторным и экологичным. Габаритная длина и ширина новинки увеличились на 3 сантиметра и теперь составляют 4,34 метра и 1,82 метра соответственно. Колесная база (2,64 метра) и высота (1,43 метра) не изменились. Багажный отсек может вместить от 380 до 1200 литров груза.

В силовую линейку модели вошли бензиновый турбомотор TFSI объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0-литровый турбодизель TDI (116 или 150 сил). Бензиновую версию можно дополнить гибридной надстройкой на базе 48-вольтового стартер-генератора. В паре с «начинкой» может выступать 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia
От 2.1 л, 150 л.с
Для итальянского автопроизводителя отмена выставки в Женеве стала особенно болезненной. Дело в том, что компания отмечает в этом году свой 110-летний юбилей. И по такому случаю представила сразу две мощные версии седана Giulia, GTA и GTAm, развивающие до 540 «лошадей». Автомобили выпустят ограниченной серией — не более 500 экземпляров.

Giulia GTAm может похвастаться облегченной на 100 кг конструкцией. Разгон с места до «сотни» занимает 3,6 секунды. Вместо заднего дивана установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Заказы на модель уже принимаются.

Porsche 911 Turbo S

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 8 116 000 до 8 587 000 Р
Тот самый случай, когда очень жаль, что тысячи людей не увидели новый 911-й. Легендарный автомобиль является самым быстрым и мощным спорткаром в истории модели. Автомобиль укомплектовали 3,8-литровым оппозитным двигателем с двумя турбинами с изменяемой геометрией и системой охлаждения наддувного воздуха. Мотор развивает 650 л.с. и 800 Нм, что позволяет спорткару разгоняться до «сотни» всего за 2,7 секунды.

В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами.

Skoda Octavia RS iV

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 119 000 до 2 162 000 Р
Уже в этом году европейцы смогут купить гибридную «заряженную» Octavia в двух кузовах – лифтбек и универсал. Запаса батареи хватит на 60 километров, этот ход обеспечивает блок аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов. Чтобы полностью восполнить энергию аккумулятора, потребуется шесть часов.

Под капотом у новинки разместился комплект из 1,4-литрового бензинового турбомотора TSI и электродвигателя. Точно такой же стоит в новом Volkswagen Golf GTE. Суммарная мощность агрегатов выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Вся система работает в паре с 6-ступенчатым «роботом» DSG.

BMW i4

BMW i4
523 л.с
Электрический автомобиль уже в следующем году должен выйти в серийное производство, а пока что он представляет собой прототип. Элегантное купе собрали на новой гибкой платформе, подходящей для всех типов двигателей. Эту же архитектуру на заводе планируют использовать для электрической версии кроссовера X3 и концепта iNext.

Благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт/ч BMW i4 сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой «сотни» электрокар разгонится за 4 сек. Такую динамику обеспечит один электродвигатель мощностью 530 л. с.

Bentley Mulliner Bacalar

Bentley Mulliner Balacar
От 6 л, 659 л.с
Родстер Bacalar создан по мотивам концепта EXP 100 GT и стал вторым двухместным автомобилем британской марки с 1930 года.  При создании автомобиля дизайнеры черпали вдохновение в концепт-каре EXP 100 GT, представленном в 2019 году. В серийной версии сохранились округлые фары с тонкими полосками светодиодных ходовых огней, заходящими на крылья.

Под капотом работает 6,0-литровый бензиновый битурбо двигатель W12 в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. В сочетании с гибридной 48-вольтовой надстройкой отдача возрастает на 24 л.с. и достигает 659 сил. Максимальный крутящий момент равен стандартным 900 Нм. Всего на свет появится 12 эксклюзивных купе, каждое из которых будет стоить от 1,5 млн фунтов стерлингов. Впрочем, сущие копейки для богатых клиентов марки — все экземпляры машины уже распроданы.


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ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую
С одной стороны, это лучше, чем совсем ничего. С другой — разве может запах нового авто и реальный блеск кузова сравниваться с виртуальной премьерой? В любом случае, новинки представлены, остается делать выводы о них заочно. Mercedes-Benz E-Class{{model_v2_812}}Рестайлинговое семейство E-Class, в которое вошли седан, универсал и его вседорожная версия All-Terrain, а также «заряженные» модификации AMG E 53, стало еще элегантнее и роскошнее. Палитра цветов пополнилась тремя новыми оттенками, появились свежие колесные диски, а пластиковый обвес во вседорожной версии All-Terrain теперь черный, а не серебристый. В интерьере появились новые материалы отделки и цветовые решения.Доработанная система Active Distance Assist помогает избежать столкновения с автомобилями, движущимися наперерез, и умеет автоматически притормаживать в режиме круиз-контроля, если впереди видна пробка. Система мониторинга «слепых» зон научилась работать даже при заглушенном двигателе. Новые охранные системы Urban Guard Protection и Urban Guard Protection Plus отправят уведомление на смартфон при попытке взлома или эвакуации. Моторная гамма «Ешки» пополнилась двумя новыми турбированными агрегатами: 2-литровой «четверкой» (272 л.с.) и 3-литровой «шестеркой» (367 л.с.). Гибридная силовая установка обновленного Mercedes-AMG E 53 4Matic+ выдает 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Audi A3 Sportback {{model_v2_86}}Немецкий хэтчбек сменил поколение, в результате чего стал более просторным и экологичным. Габаритная длина и ширина новинки увеличились на 3 сантиметра и теперь составляют 4,34 метра и 1,82 метра соответственно. Колесная база (2,64 метра) и высота (1,43 метра) не изменились. Багажный отсек может вместить от 380 до 1200 литров груза.В силовую линейку модели вошли бензиновый турбомотор TFSI объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0-литровый турбодизель TDI (116 или 150 сил). Бензиновую версию можно дополнить гибридной надстройкой на базе 48-вольтового стартер-генератора. В паре с «начинкой» может выступать 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.Alfa Romeo Giulia {{model_v2_6241}}Для итальянского автопроизводителя отмена выставки в Женеве стала особенно болезненной. Дело в том, что компания отмечает в этом году свой 110-летний юбилей. И по такому случаю представила сразу две мощные версии седана Giulia, GTA и GTAm, развивающие до 540 «лошадей». Автомобили выпустят ограниченной серией — не более 500 экземпляров.Giulia GTAm может похвастаться облегченной на 100 кг конструкцией. Разгон с места до «сотни» занимает 3,6 секунды. Вместо заднего дивана установили полукаркас безопасности, а традиционные стекла заменили панелями из поликарбоната. У седана огромное антикрыло и увеличенный сплиттер, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности. Тем не менее, Giulia GTAm может не только гонять по треку, но и ездить по дорогам общего пользования. Заказы на модель уже принимаются. Porsche 911 Turbo S{{model_v2_1715}}Тот самый случай, когда очень жаль, что тысячи людей не увидели новый 911-й. Легендарный автомобиль является самым быстрым и мощным спорткаром в истории модели. Автомобиль укомплектовали 3,8-литровым оппозитным двигателем с двумя турбинами с изменяемой геометрией и системой охлаждения наддувного воздуха. Мотор развивает 650 л.с. и 800 Нм, что позволяет спорткару разгоняться до «сотни» всего за 2,7 секунды. В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами. Skoda Octavia RS iV{{model_v2_1168}}Уже в этом году европейцы смогут купить гибридную «заряженную» Octavia в двух кузовах – лифтбек и универсал. Запаса батареи хватит на 60 километров, этот ход обеспечивает блок аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов. Чтобы полностью восполнить энергию аккумулятора, потребуется шесть часов. Под капотом у новинки разместился комплект из 1,4-литрового бензинового турбомотора TSI и электродвигателя. Точно такой же стоит в новом Volkswagen Golf GTE. Суммарная мощность агрегатов выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Вся система работает в паре с 6-ступенчатым «роботом» DSG. BMW i4{{model_v2_6893}}Электрический автомобиль уже в следующем году должен выйти в серийное производство, а пока что он представляет собой прототип. Элегантное купе собрали на новой гибкой платформе, подходящей для всех типов двигателей. Эту же архитектуру на заводе планируют использовать для электрической версии кроссовера X3 и концепта iNext.Благодаря аккумуляторной батарее мощностью 80 кВт/ч BMW i4 сможет на одном заряде проехать до 600 км. До первой «сотни» электрокар разгонится за 4 сек. Такую динамику обеспечит один электродвигатель мощностью 530 л. с. Bentley Mulliner Bacalar{{model_v2_6895}}Родстер Bacalar создан по мотивам концепта EXP 100 GT и стал вторым двухместным автомобилем британской марки с 1930 года.  При создании автомобиля дизайнеры черпали вдохновение в концепт-каре EXP 100 GT, представленном в 2019 году. В серийной версии сохранились округлые фары с тонкими полосками светодиодных ходовых огней, заходящими на крылья. Под капотом работает 6,0-литровый бензиновый битурбо двигатель W12 в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. В сочетании с гибридной 48-вольтовой надстройкой отдача возрастает на 24 л.с. и достигает 659 сил. Максимальный крутящий момент равен стандартным 900 Нм. Всего на свет появится 12 эксклюзивных купе, каждое из которых будет стоить от 1,5 млн фунтов стерлингов. Впрочем, сущие копейки для богатых клиентов марки — все экземпляры машины уже распроданы.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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