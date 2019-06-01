1 июня 2019, 14:57

ТОП-7 уникальных автомобильных опций

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Вентиляция сидений, атмосферная подсветка или охлаждаемый перчаточный ящик – этими автомобильными опциями сейчас уже никого не удивишь, хотя споры об их необходимости продолжаются до сих пор. Но история автопрома знает примеры и других уникальных, но позабытых сейчас решений.
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
ТОП 7 уникальных автомобильных опций
Журналисты издания SpeedMe.Ru вспомнили семь самых удивительных функций, которые когда-либо внедрялись в легковых автомобилях. Начнем со встроенного пылесоса на минивенах Honda Odyssey 2014 модельного года. Устройство под названием HondaVAC располагалось в багажном отделении. Пылесос, подключенный к бортовой электросети, помогал владельцами быстрее справляться с уборкой машины. 

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В кроссоверах Honda CR-V образца 1997 года устанавливали портативный душ. К услугам пассажиров была небольшая емкость с водой, шланг с «лейкой» и 12-вольтовый насос, питающийся от бортовой сети. На таком автомобиле не страшно было отправиться в самое долгое путешествие. 
 
В 1990-е годы в перчаточных ящиках автомобилей BMW, например, «трешек» семейства Е36 и Е46, можно было обнаружить штатные  фонарики. Фонарик – вещь полезная, а телефонов с такой функцией тогда еще не было. Toyota Van (1984) мог похвастаться встроенным ледогенератором, который располагался рядом ниже центральной консоли и охлаждался хладагентом кондиционера. Покупатели Fiat 500L могут заказать в качестве опции небольшую кофеварку. Эспрессо-машина Lavazza 500 помещается в подстаканник между передними сидениями.

В список оснащения легендарных Volkswagen Beetle первого и второго поколений входила миниатюрная ваза для цветов, закрепленная на передней панели. Но некоторые водители, не разделявшие идей хиппи, использовали ее для хранения ручек и карандашей. И, наконец, британский спорткар TVR Tuscan отличался тщательно замаскированными кнопками открывания дверей. Креативные дизайнеры расположили их под боковыми зеркалами. Такое решение объясняется соображениями аэродинамики.


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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Роман
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ТОП-7 уникальных автомобильных опций
Журналисты издания SpeedMe.Ru вспомнили семь самых удивительных функций, которые когда-либо внедрялись в легковых автомобилях. Начнем со встроенного пылесоса на минивенах Honda Odyssey 2014 модельного года. Устройство под названием HondaVAC располагалось в багажном отделении. Пылесос, подключенный к бортовой электросети, помогал владельцами быстрее справляться с уборкой машины. {{material_126072}}В кроссоверах Honda CR-V образца 1997 года устанавливали портативный душ. К услугам пассажиров была небольшая емкость с водой, шланг с «лейкой» и 12-вольтовый насос, питающийся от бортовой сети. На таком автомобиле не страшно было отправиться в самое долгое путешествие.  В 1990-е годы в перчаточных ящиках автомобилей BMW, например, «трешек» семейства Е36 и Е46, можно было обнаружить штатные  фонарики. Фонарик – вещь полезная, а телефонов с такой функцией тогда еще не было. Toyota Van (1984) мог похвастаться встроенным ледогенератором, который располагался рядом ниже центральной консоли и охлаждался хладагентом кондиционера. Покупатели Fiat 500L могут заказать в качестве опции небольшую кофеварку. Эспрессо-машина Lavazza 500 помещается в подстаканник между передними сидениями.В список оснащения легендарных Volkswagen Beetle первого и второго поколений входила миниатюрная ваза для цветов, закрепленная на передней панели. Но некоторые водители, не разделявшие идей хиппи, использовали ее для хранения ручек и карандашей. И, наконец, британский спорткар TVR Tuscan отличался тщательно замаскированными кнопками открывания дверей. Креативные дизайнеры расположили их под боковыми зеркалами. Такое решение объясняется соображениями аэродинамики.
2019-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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