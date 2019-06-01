1 июня 2019, 14:57
ТОП-7 уникальных автомобильных опций
- 793
- 0
Вентиляция сидений, атмосферная подсветка или охлаждаемый перчаточный ящик – этими автомобильными опциями сейчас уже никого не удивишь, хотя споры об их необходимости продолжаются до сих пор. Но история автопрома знает примеры и других уникальных, но позабытых сейчас решений.
Журналисты издания SpeedMe.Ru вспомнили семь самых удивительных функций, которые когда-либо внедрялись в легковых автомобилях. Начнем со встроенного пылесоса на минивенах Honda Odyssey 2014 модельного года. Устройство под названием HondaVAC располагалось в багажном отделении. Пылесос, подключенный к бортовой электросети, помогал владельцами быстрее справляться с уборкой машины.
Ранее мы писали
Инженеры Skoda придумали очередной лайфхак для автовладельцев. Новая крышка-трансформер поможет благополучно ...Читать далее
В 1990-е годы в перчаточных ящиках автомобилей BMW, например, «трешек» семейства Е36 и Е46, можно было обнаружить штатные фонарики. Фонарик – вещь полезная, а телефонов с такой функцией тогда еще не было. Toyota Van (1984) мог похвастаться встроенным ледогенератором, который располагался рядом ниже центральной консоли и охлаждался хладагентом кондиционера. Покупатели Fiat 500L могут заказать в качестве опции небольшую кофеварку. Эспрессо-машина Lavazza 500 помещается в подстаканник между передними сидениями.
В список оснащения легендарных Volkswagen Beetle первого и второго поколений входила миниатюрная ваза для цветов, закрепленная на передней панели. Но некоторые водители, не разделявшие идей хиппи, использовали ее для хранения ручек и карандашей. И, наконец, британский спорткар TVR Tuscan отличался тщательно замаскированными кнопками открывания дверей. Креативные дизайнеры расположили их под боковыми зеркалами. Такое решение объясняется соображениями аэродинамики.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве