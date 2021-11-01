Топ-8 лучших хэчбеков с пробегом, покупку которых стоит рассмотреть
Ищите хэтчбек с пробегом? Мы подготовили для вас подборку самых удачных вариантов!
Skoda Octavia
Просторный, с приятным дизайном и отлично оборудованный автомобиль по доступной цене. Это семейный автомобиль, чей потенциал, тем не менее, оценят любители быстрой езды.
В нем есть одна небольшая странность – в профиль он больше напоминает седан, нежели хэчбек. При этом внутри машина неплохо укомплектована, например, в ней есть, например, большой дисплей с функциями поддержки Apple CarPlay и Android Auto.
Skoda Octavia выпускается с разными силовыми агрегатами, в том числе с 1,4-литровым двигателем 150 л.с. и с «вечным» бензиновым атмосферным 1,6. Так что присмотритесь к машинам 2017-2019 года.
Hyundai Veloster
Эта машина станет отличным решением для тех, кто ищет небольшую, экономичную машину с превосходным соотношением цена и качество. И да, этим требования отвечает большинство машин в рассматриваемом классе, но Veloster также гарантирует вам отличные впечатления от вождения.
Машина неплохо укомплектована, у нее есть информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида и система спутниковой навигации, которые в этом классе часто являются дополнительными опциями.
Четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 л расходует около 7,5 л на 100 км, а удачный дизайн позволяет удобно размещаться на задних сиденьях, даже несмотря на трехдверный кузов. В зависимости от года выпуска и комплектации цена машины составит от 800 до 1,2 млн рублей.
Mini Cooper
Ставшая уже культовой модель Mini порадует своей утилитарностью в сочетании с приятным внешним видом. Во-первых, у Mini Cooper вполне просторный салон и багажник. Во-вторых, отделка салона выполнена из качественных материалов, а техническая начинка выгодно выделяет эту машину среди прочих «одноклассников».
Силовые агрегаты у модели самые разные, особо можно отметить вариант с 1,5-литровым двигателем мощностью 134 л.с. Шестиступенчатая МКПП позволит получать удовольствие от поездок по трассе и городским улицам. Машина 2014 года обойдется примерно в 1,2 млн.
Volkswagen Golf GTI
Вряд ли хоть кто-то сможет когда-нибудь превзойти Volkswagen Golf GTI. По сути он является более производительной версией Golf, но кроме этого машине добавили неплохой функционал.
У машины удобный и просторный салон, а также вместительный багажник. За безопасность водителя отвечает широкий набор современных опций, в том числе адаптивный круиз-контроль, LDW (контроль движения в полосе), система АВС.
Лучше всего рассматривать для покупки модели 2016 года. Примерно за 1,5-1,9 млн вы получите машину четырехцилиндровым двигателем объемом 2 литра с турбонаддувом и мощностью 220 л.с.
Ford Fiesta
Ездить на Ford Fiesta 2016 года одно удовольствие, а выглядит он гораздо дороже, чем есть на самом деле. Салон и багажное отделение радуют своим пространством, плюс приятно видеть хороший дизайн интерьера и качественные материалы в отделке. Технически салон тоже впечатляет, среди прочего он снабжен информационно-развлекательной системой Sync 3.
Двигатель у Fiesta стандартный, четырехцилиндровый 1,6 л и мощностью 120 л.с., он порадует вас скромным расходом. Эту модель стоит рассматривать еще и потому, что она не особо менялась с момента появления в продаже, поэтому мало кто распознает в ней машину с пробегом.
Subaru Impreza
В нашем списке Impreza стала единственным компактным хэчбеком с полным приводом. Машина оснащается вариатором и двигателем объемом 2 литра, который позволит расходовать вам 8,4 л на 100 км пути.
Этот хэчбек станет отличным выбором для тех, кто ищет надежную и компактную машину, и при этом не собирается платить за нее космические деньги.
Honda Fit
Honda Fit – живое доказательство того, что даже маленькие машины могут быть превосходными! Несмотря на свои размеры, машина может похвастаться не только просторным салоном, но и вместительным багажным отделением. Сам салон выглядит приятно, руль в кожаной оплетке, передние сиденья с подогревом, а 7-дюймовый информационный дисплей поддерживает функцию голосового управления. Машина оборудована многими современными опциями безопасности, в том числе передними и боковыми подушками безопасности, активными подголовниками и системой контроля слепых зон.
Двигатель у машины объемом 1,5 л, мощностью 130 л.с. Стоимость 5-летней машины около 1 млн рублей.
Mercedes A-Class
Немного необычно видеть в этой подборке Mercedes, но, во-первых, A-Class это самый компактный модельный ряд, а во-вторых, Mercedes A180 относится к числу недорогих машин бренда.
Салон не только просторный, в том числе в багажной части, но и отлично оборудован. Среди прочего модель комплектуется большим количеством опций безопасности. Отдельно стоит отметить его небывалую экономичность – 4,5 л на 100 км, такой расход обеспечивает четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 1,3 л мощностью 134 л.с. Если вы ищите не просто хэчбек, но еще и премиальную машину, то присмотритесь к модели A180 последних лет.
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