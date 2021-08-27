ТОП-8 самых современных кроссоверов, на которых можно сэкономить на бензине
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Toyota еще в 2018 году представила гибридную модель RAV4 и окрестила ее RAV4 Hybrid. В 2020 году японский автопроизводитель пошел еще дальше и построил подключаемый гибридный электромобиль — RAV4 Prime. Это полноприводный 5-местный компактный кроссовер-внедорожник, оснащенный 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который также имеет два электродвигателя в передней и задней оси. Эти электродвигатели обеспечивают RAV4 Prime совокупную мощность 302 л.с. и ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды.
Toyota RAV4 полностью заряжается за 12 часов от розетки на 120 В, а при использовании розетки на 240 В время зарядки сокращается до 4,5 часов. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 42 мили (67,59 км). Этот автомобиль может показаться идеальным маленьким кроссовером, но как и у любой другой машины у него есть некоторые недостатки. Поэтому посмотрите на другие кроссоверы, которые ездят на электричестве.
Tesla Model Y
Tesla Model Y не похож на обычный 5-дверный компактный кроссовер. В электромобиле Tesla используется синхронный электродвигатель и литий-ионный аккумулятор емкостью 75 кВт·ч. Модель Y развивает максимальную скорость 150 миль в час (241 км/ч) и ускоряется от 0 до 60 за 3,7 секунды.
Зарядить Model Y можно от 7,4 кВт за 12 часов, при наличии быстрой зарядки CSS аккумулятор можно зарядить до 80% за 19 минут. Tesla Model Y превосходит RAV4 Prime по скорости, ускорению и грузоподъемности.
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E дороже Toyota RAV4 Prime, но и характеристики у него интереснее. Mustang Mach-E — это полностью электрический кроссовер. Это может быть модель с батареей 68 кВтч с выходной мощностью 266 л.с. или 88 кВтч и 290 л.с. Mach-E может заряжаться до 80% за 45 минут с помощью быстрого зарядного устройства. Главным преимуществом Ford перед Toyota RAV4 Prime можно назвать превосходную управляемость и отсутствие проблем с торможением.
Chevrolet Bolt 2022 года
Chevrolet Bolt 2022 года — это электромобиль с передним приводом. Если сравнивать Chevrolet Bolt EUV и Chevrolet Bolt EV, то во внешнем виде мало что изменилось. Однако интерьер был переработан, появился подогрев передних и задних сидений и подогрев руля. Хоть полный привод недоступен для Bolt EUV, но он дешевле и экономичнее, чем RAV4 Prime. Bolt EUV приводится в движение одним электродвигателем, который развивает мощность 200 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 65,0 кВтч может полностью зарядиться за 7 часов.
Kia Niro EV
Kia начала производство e-Niro в 2018 году. Kia Niro EV без подзарядки может проехать до 180 миль. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 64 кВт·ч, он развивает 201 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды. С помощью быстрого зарядного устройства его можно зарядить с 10% до 80% за 45 минут. Если для зарядки используется домашняя розетка, это займет около 10 часов.
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4 доступен как в заднеприводной, так и в полноприводной версии, также есть варианты электродвигателей и мощности. Заднеприводный Volkswagen ID.4 оснащен двигателем мощностью 204 л.с., а полноприводная модель 306-сильным электродвигателем. Volkswagen оснастил ID.4 аккумуляторной батареей на 77 кВтч.
Hyundai Kona
Hyundai Kona отличается элегантным внешним видом, но главная привлекательность модели в запасе хода в 300 миль (482 км) и стартовая цена в 27 995 долларов (2 млн рублей). Hyundai предлагает свой электрокар с тремя вариантами электрических батарей. Kia EV6 2022 года будет построен на новой архитектуре электромобилей Kia и Hyundai — платформе EGMP.
Kia EV6 2022 года
Комплектация начального уровня EV6 обладает мощностью 228 л.с., а GTLine — 325 л.с. Для зарядки EV6 на 100 км потребуется 5 минут. Хотя Kia EV6 еще не вышел, качество материала сборки обещает быть лучше, чем у RAV4 Prime.
Volvo Xc40 2021 года
Volvo Xc40 Recharge оснащен двумя электродвигателями — один на передней оси, а другой на задней. Эти моторы обеспечивают электромобиль мощностью 402 лошадиных силы. До первой сотни кроссовер разгоняется за 4,9 секунды. С нуля до 80% Xc40 Recharge можно зарядить за 40 минут. Автопроизводитель дает гарантию на автомобиль на четыре года или 50 000 миль.
- 2 950 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 2 770 000 РToyota RAV4 2021 в Москве
- 2 700 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 155 000 РToyota RAV4 2011 в Москве
- 1 820 000 РToyota RAV4 2017 в Москве
- 2 379 000 РToyota RAV4 2017 в Москве
- 1 826 799 РToyota RAV4 2019 в Москве
- 2 485 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 120 000 РToyota RAV4 2014 в Москве
- 2 150 000 РToyota RAV4 2018 в Москве
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