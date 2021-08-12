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12 августа 2021, 12:24

ТОП-9 дешево выглядящих автомобилей, которые стоят от 8 до 91 млн рублей

Эти скромные на первый взгляд автомобили могут стоить более 1 млн долларов. Когда большинство людей видят BMW X5, они видят привлекательный кроссовер, созданный для массового рынка. Мало кто задумывается, что некоторые X5 могут стоить 1000000 долларов США (74 млн рублей).
Фото: hotcars.com
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей
ТОП 9 дешево выглядящих автомобилей которые стоят от 8 до 91 млн рублей

Audi RS6 Avant 2022 года за 112000 долларов (8239840 руб.)

Человек не увлекающийся автомобилями может принять этот универсал за Volkswagen Alltrack. Но на самом деле это один из самых быстрых универсалов всех времен. До сотни он разгоняется всего за 3,1 секунды, что впечатлит любого автомобиля. Внутри достаточно места для пяти взрослых, опциональный люк на крыше и почти все, что может понадобиться современному водителю. Этой модели не хватает только более дорогого внешнего вида.

Land Rover 110 200 Tdi 1992 года за 185000 долларов (13610450 руб.)

Полное название этого автомобиля Land Rover Defender 110 200 Tdi 1992 года выпуска «The Landrovers» Oakwood Edition. Правда самый дорогой из когда-либо проданных Land Rover стоил 600 000 долларов США (44 млн рублей). Под капотом этого автомобиля 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый турбодизель. Кроссовер восстановлен командой Landrovers в Нидерландах, а затем отправлен в США в 2020 году.

Nissan Skyline 2000GT-R 1972 года за 193304 доллара (14221375 руб.)

Непосвященный может принять этот кузов за старый Civic или даже Ford Escort. Но на аукционах этот автомобиль оценивают почти в 200000 долларов, а за следующие 10 лет его цена может вырасти до 400000 долларов. Когда Skyline 2000GT-R впервые был выпущен в 1969 году, он потряс гоночный мир. У него был 6-цилиндровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил.

Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid Sport Turismo 2022 года за 203000 долларов (14934710 руб.)

На самом базовом уровне это просто универсал с очень мощными колесами. Некоторые считают его самым уродливым новым Porsche, и что автомобиль не достоин шильдика марки. Что ж, они могут ошибаться. Базовая Panamera способна разгоняться до 200 миль в час (321 км/ч), а для разгона с 0 до 60 миль в час (94 км/ч) ей потребуется всего 2,7 секунды

Subaru Impreza 22B 1998 года за 312000 долларов (22953840 руб.)

Большинство людей увидит в этой картинке простую Impreza 1998 года выпуска, и обратят внимание разве что на расположение руля с правой стороны. Этот автомобиль продается только в Японии. Его характеристики впечатляют, как и победы — 22B неоднократно завоевывал мировые титулы. 22B выдает 280 лошадиных сил с небольшим оппозитным двигателем объемом 2,2 литра.

BMW M1 1981 года за 405 000 долларов (29795850 руб.)

Простой белый BMW M1 можно принять за Corvette или Nissan 90-х годов. Выдвижные фары и опережающая свое время клиновидная форма сделали этот автомобиль легендой. Этот классический автомобиль имел рядный 6-цилиндровый двигатель и выдавал 260 лошадиных сил.

Lancia Aurelia B24S Spider America 1955 года за 1000000 долларов (73570000 руб.)

Трудно представить большой ажиотаж вокруг такой старой и невзрачной машины. Но именно этот автомобиль уникален тем, что является одним из 181, сделанных с левым рулем и с жесткой крышей. Aurelia была заменой флагмана Lancia Aprilia.

Концепт BMW X5 Le Mans 2000 года за 1000000 долларов (73570000 руб.)

Внедорожник BMW X5 Le Mans Concept был продан за миллион долларов. Обычный X5 2000-х годов имел всего 285 лошадиных сил и его цена составляла 49 400 долларов (3634358 руб.) Представленная модель обладает двигателем INSANE P-75 V12 мощностью более 700 лошадиных сил, этот мотор изначально был разработан для McLaren F1. Всего было выпущено небольшое количество экземпляров.

Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 года за 1242000 долларов (91314945 руб.)

Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 года самый дорогой маслкар Briggs Chevrolet, проданный на аукционе за $ 1 242 000. Это был один из 23 экземпляров с двигателем LS6 мощностью 450 лошадиных сил, и это в 70-х годах. К тому же, это первый автомобиль GM который преодолел барьер в 400 лошадиных сил, он побеждал в чемпионате NHRA 1970 года, финале мира NHRA 1970 года и чемпионате Supernational 1970 года.

Упомянутые модели: Chevrolet Chevette, BMW X5 (от 4 690 000 Р), Subaru Impreza, Porsche Panamera (от 5 097 000 Р), Nissan Skyline, Land Rover Defender, Audi RS6 (от 6 775 000 Р)
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