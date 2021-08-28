ТОП-9 крутых европейских спортивных автомобилей 70-х

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus BAW Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Derways Dodge DongFeng DS FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Oldsmobile Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
28 августа 2021, 14:55

ТОП-9 крутых европейских спортивных автомобилей 70-х

Европейский рынок подержанных автомобилей по-прежнему заполнен спорткарами 70-х годов, которые, несмотря на свою вневременную привлекательность, продаются за копейки.
Фото: hotcars.com
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х
ТОП 9 крутых европейских спортивных автомобилей 70 х

Большинство автолюбителей могут согласиться с тем, что классические спортивные автомобили великолепны. Знаменитые спорткары 70-х были исключительны по своему стилю, что делало их желанными для коллекционеров.

В то время как Америка является родиной маслкаров, Европа, безусловно, произвела самые культовые спортивные автомобили в истории автомобилестроения. Такими известными брендами, как Porsche, Alfa Romeo, Mercedes Benz и другими, обладающими шикарной родословной, в этот период было выпущено множество культовых спортивных автомобилей. Вот 9 крутых европейских спорткаров 70-х, которые по-прежнему можно купить в Европе.

Mercedes Benz 450SL 1976 года (9000 долларов / 662 тыс. рублей)

Mercedes Benz 450SL стал важной моделью в истории европейских автомобилей. Это был один из первых европейских автомобилей, построенных со сниженными выбросами и повышенной безопасностью по сравнению с предыдущим 280SL. Вневременная модель 450SL сумела оставаться стильной на протяжении десятилетий. 450SL оснащен 4,5-литровым двигателем V8, способным развивать мощность 220 л.с., до 62 миль в час автомобиль разгоняется за 8,8 секунды. С максимальной скоростью 130 миль в час (209 км/ч) 450 SL может противостоять многим современным спортивным автомобилям.

Lotus Elan +2 1971 года (15000 долларов / 1,1 млн рублей)

Lotus Elan +2 был улучшенной версией оригинального Lotus Elan. В то время как Lotus Elan сам по себе был грозным соперником для других спортивных автомобилей 70-х годов. Оригинальный Lotus Elan был двухместным купе, и наиболее очевидным изменением в +2 была более длинная колесная база, что позволило добавить два маленьких сидения сзади (отсюда и «+2»). Модель оснащалась 1,5-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем Lotus Twincam мощностью 120 л.с., который сочетался с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, которая позже была заменена 5-ступенчатой трансмиссией. Красивый мощный автомобиль с максимальной скоростью 120 миль в час (193 км/ч) до первой сотни разгонялся за 8 секунд.

BMW E3 3.0 1972 года (18000 долларов / 1,3 млн рублей)

Репутация BMW как производителя качественных спортивных роскошных автомобилей возобновилась с появлением E3 в 1968 году после 5-летнего перерыва в производстве в этом сегменте. E3, получивший прозвище «Новая шестерка», был предшественником невероятной серии M. E3 1972 года оснащен рядным 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем BMW M60 мощностью 170 л.с. с максимальным крутящим моментом 156 фунт-фут. До 62 миль в час он разгоняется чуть менее чем за 10 секунд, а максимальная скорость равна 118 миль в час (190 км/ч).

Porsche 928 1978 года (8000 долларов / 588 тыс. рублей)

Porsche 928 — прекрасное сочетание маневренности и мощности спортивного автомобиля со стилем и классом роскошного седана. Одной из задач при создании 928 лежала повышенная топливная экономичность, поэтому в модели появились алюминиевые детали (двери, переднее крыло и капот). Модель оснащена 4,5-литровым двигателем V8 мощностью 240 л.с. Этот автомобиль можно узнать по выдвигающимся фарам, а отсутствие спойлеров дает больший обзор. Управлять 928 одно удовольствие, и эту классику в Европе по-прежнему можно приобрести за скромную сумму.

Triumph Stag (15000 долларов / 1,1 млн рублей)

Triumph Stag был произведен Triumph Motor Company, филиалом британского конгломерата Leyland в 70-х годах. Невероятный стиль автомобиля был разработан итальянским дизайнером Джованни Микелотти, а Гарри Вебстеру, автомобильному инженеру Triumph, настолько понравился дизайн Микелотти, что он представил его Совету директоров и добился его воплощения. Однако впечатляющий стиль автомобиля не соответствовал инженерным решениям, поэтому Stag зарекомендовал себя ненадежным в течение всего срока службы, в основном из-за повторяющихся проблем с двигателем, вызванных перегревом. Тем не менее, этот невероятно красивый автомобиль за долгие годы собрал море преданных поклонников.

Alfa Romeo Spider 1976 года (13000 долларов / 960 тыс. рублей)

Если вы хотите, чтобы автомобиль был оформлен должным образом, поручите эту работу итальянцам. «Паук» сам по себе был солидным, но его популярности еще больше способствовало то, что этот автомобиль приобрели такие знаменитости, как Дастин Хоффман из фильма «Выпускник» и легендарный бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Мухаммед Али. Spider оснащался 1,6-литровым двигателем Twin Cam I4 мощностью до 132 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Интерьер был прост, без излишеств, тем не менее, Spider в свое время хотели купить многие.

Alfa Romeo Spider Niki Lauda Special edition 1978 года (20000 долларов / 1,5 млн рублей)

После победы в сезоне Формулы-1 1977 года легендарный австрийский гонщик Ники Лауда разорвал отношения с Ferrari и перешел в Brabham-Alfa Romeo. В ознаменование этого важного события, Alfa Romeo создала специальную версию Spider, носящую имя самой легенды — Alfa Romeo Spider «Niki Lauda» Edition. Сочетание уже популярного автомобиля с уважаемой легендой автоспорта стало эпическим. Специальный выпуск отличался шильдиком, табличкой с номером выпуска, украшающую приборную панель и спойлером из стекловолокна.

Porsche 924 1979 года (9500 долларов / 670 тыс. рублей)

Этот Porsche появился в результате совместной работы Porsche и Volkswagen. Автомобиль оснащен двигателем Audi, что усилило критику фанатов, которые насмешливо называют 924 «ненастоящим Porsche». Тем не менее, P24 имеет прекрасный дизайн и надежность. Он остается одним из самых доступных Porsche на рынке, но при этом пользуется большим авторитетом.

Jaguar XJS (11000 долларов / 808 тыс. рублей)

Jaguar XJS был встречен автолюбителями неоднозначно. Основная претензия к XJS заключалась в его необычном стиле, который критики считали слишком «прямоугольным» в эпоху, когда преобладали плавные изгибы. Однако XJS оказался популярным. В то время, когда в серийных автомобилях было мало двигателей V12, XJS оснащался 5,3-литровым V12 с выходной мощностью до 242 л.с. XJS развивает максимальную скорость 143 миль в час (230 км/ч), а до первой сотни разгоняется менее чем за 8 секунд.

Lamborghini Miura (3 миллиона долларов / 222 млн рублей).

Этот автомобиль выбивается из списка из-за его высокой цены. Как и большинство Lambourginis, Miura назван в честь быка, в данном случае испанского боевого быка. Однако имя далеко не самое интересное в Miura. В то время, когда Lamborghini была сосредоточена на мощных грандиозных автомобилях, трое инженеров компании взяли на себя задачу разработать суперкар, способный участвовать в гонках вместе с лучшими автомобилями того времени. Дизайн был представлен самому Ферруччо Ламбугини и одобрен к производству. Miura стал первым автомобилем среднего размера, оснащенным двигателем V12 мощностью 345 л.с. Неудивительно, что после его выпуска Miura была самым быстрым серийным автомобилем в мире, достигающим скорости до 175 миль в час (281 км/ч), и ему требовалось всего 6,7 секунды, чтобы разогнаться до 62 миль в час.

Упомянутые модели: Jaguar XJSc Convertible, Porsche 924, Alfa Romeo Spider (от 1 679 118 Р), Porsche 928, Lotus Elan
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников. И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life?
Можно ли вернуть автомобиль в автосалон и как это сделать
Почему не стоит покупать подержанный BMW: 8 причин
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 7Pro и еще 70 моделей
F
Lexus LS и еще 19 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 15 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Ярославль Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться