ТОП-9 крутых европейских спортивных автомобилей 70-х
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Большинство автолюбителей могут согласиться с тем, что классические спортивные автомобили великолепны. Знаменитые спорткары 70-х были исключительны по своему стилю, что делало их желанными для коллекционеров.
В то время как Америка является родиной маслкаров, Европа, безусловно, произвела самые культовые спортивные автомобили в истории автомобилестроения. Такими известными брендами, как Porsche, Alfa Romeo, Mercedes Benz и другими, обладающими шикарной родословной, в этот период было выпущено множество культовых спортивных автомобилей. Вот 9 крутых европейских спорткаров 70-х, которые по-прежнему можно купить в Европе.
Mercedes Benz 450SL 1976 года (9000 долларов / 662 тыс. рублей)
Mercedes Benz 450SL стал важной моделью в истории европейских автомобилей. Это был один из первых европейских автомобилей, построенных со сниженными выбросами и повышенной безопасностью по сравнению с предыдущим 280SL. Вневременная модель 450SL сумела оставаться стильной на протяжении десятилетий. 450SL оснащен 4,5-литровым двигателем V8, способным развивать мощность 220 л.с., до 62 миль в час автомобиль разгоняется за 8,8 секунды. С максимальной скоростью 130 миль в час (209 км/ч) 450 SL может противостоять многим современным спортивным автомобилям.
Lotus Elan +2 1971 года (15000 долларов / 1,1 млн рублей)
Lotus Elan +2 был улучшенной версией оригинального Lotus Elan. В то время как Lotus Elan сам по себе был грозным соперником для других спортивных автомобилей 70-х годов. Оригинальный Lotus Elan был двухместным купе, и наиболее очевидным изменением в +2 была более длинная колесная база, что позволило добавить два маленьких сидения сзади (отсюда и «+2»). Модель оснащалась 1,5-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем Lotus Twincam мощностью 120 л.с., который сочетался с 4-ступенчатой коробкой передач, которая позже была заменена 5-ступенчатой трансмиссией. Красивый мощный автомобиль с максимальной скоростью 120 миль в час (193 км/ч) до первой сотни разгонялся за 8 секунд.
BMW E3 3.0 1972 года (18000 долларов / 1,3 млн рублей)
Репутация BMW как производителя качественных спортивных роскошных автомобилей возобновилась с появлением E3 в 1968 году после 5-летнего перерыва в производстве в этом сегменте. E3, получивший прозвище «Новая шестерка», был предшественником невероятной серии M. E3 1972 года оснащен рядным 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем BMW M60 мощностью 170 л.с. с максимальным крутящим моментом 156 фунт-фут. До 62 миль в час он разгоняется чуть менее чем за 10 секунд, а максимальная скорость равна 118 миль в час (190 км/ч).
Porsche 928 1978 года (8000 долларов / 588 тыс. рублей)
Porsche 928 — прекрасное сочетание маневренности и мощности спортивного автомобиля со стилем и классом роскошного седана. Одной из задач при создании 928 лежала повышенная топливная экономичность, поэтому в модели появились алюминиевые детали (двери, переднее крыло и капот). Модель оснащена 4,5-литровым двигателем V8 мощностью 240 л.с. Этот автомобиль можно узнать по выдвигающимся фарам, а отсутствие спойлеров дает больший обзор. Управлять 928 одно удовольствие, и эту классику в Европе по-прежнему можно приобрести за скромную сумму.
Triumph Stag (15000 долларов / 1,1 млн рублей)
Triumph Stag был произведен Triumph Motor Company, филиалом британского конгломерата Leyland в 70-х годах. Невероятный стиль автомобиля был разработан итальянским дизайнером Джованни Микелотти, а Гарри Вебстеру, автомобильному инженеру Triumph, настолько понравился дизайн Микелотти, что он представил его Совету директоров и добился его воплощения. Однако впечатляющий стиль автомобиля не соответствовал инженерным решениям, поэтому Stag зарекомендовал себя ненадежным в течение всего срока службы, в основном из-за повторяющихся проблем с двигателем, вызванных перегревом. Тем не менее, этот невероятно красивый автомобиль за долгие годы собрал море преданных поклонников.
Alfa Romeo Spider 1976 года (13000 долларов / 960 тыс. рублей)
Если вы хотите, чтобы автомобиль был оформлен должным образом, поручите эту работу итальянцам. «Паук» сам по себе был солидным, но его популярности еще больше способствовало то, что этот автомобиль приобрели такие знаменитости, как Дастин Хоффман из фильма «Выпускник» и легендарный бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Мухаммед Али. Spider оснащался 1,6-литровым двигателем Twin Cam I4 мощностью до 132 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Интерьер был прост, без излишеств, тем не менее, Spider в свое время хотели купить многие.
Alfa Romeo Spider Niki Lauda Special edition 1978 года (20000 долларов / 1,5 млн рублей)
После победы в сезоне Формулы-1 1977 года легендарный австрийский гонщик Ники Лауда разорвал отношения с Ferrari и перешел в Brabham-Alfa Romeo. В ознаменование этого важного события, Alfa Romeo создала специальную версию Spider, носящую имя самой легенды — Alfa Romeo Spider «Niki Lauda» Edition. Сочетание уже популярного автомобиля с уважаемой легендой автоспорта стало эпическим. Специальный выпуск отличался шильдиком, табличкой с номером выпуска, украшающую приборную панель и спойлером из стекловолокна.
Porsche 924 1979 года (9500 долларов / 670 тыс. рублей)
Этот Porsche появился в результате совместной работы Porsche и Volkswagen. Автомобиль оснащен двигателем Audi, что усилило критику фанатов, которые насмешливо называют 924 «ненастоящим Porsche». Тем не менее, P24 имеет прекрасный дизайн и надежность. Он остается одним из самых доступных Porsche на рынке, но при этом пользуется большим авторитетом.
Jaguar XJS (11000 долларов / 808 тыс. рублей)
Jaguar XJS был встречен автолюбителями неоднозначно. Основная претензия к XJS заключалась в его необычном стиле, который критики считали слишком «прямоугольным» в эпоху, когда преобладали плавные изгибы. Однако XJS оказался популярным. В то время, когда в серийных автомобилях было мало двигателей V12, XJS оснащался 5,3-литровым V12 с выходной мощностью до 242 л.с. XJS развивает максимальную скорость 143 миль в час (230 км/ч), а до первой сотни разгоняется менее чем за 8 секунд.
Lamborghini Miura (3 миллиона долларов / 222 млн рублей).
Этот автомобиль выбивается из списка из-за его высокой цены. Как и большинство Lambourginis, Miura назван в честь быка, в данном случае испанского боевого быка. Однако имя далеко не самое интересное в Miura. В то время, когда Lamborghini была сосредоточена на мощных грандиозных автомобилях, трое инженеров компании взяли на себя задачу разработать суперкар, способный участвовать в гонках вместе с лучшими автомобилями того времени. Дизайн был представлен самому Ферруччо Ламбугини и одобрен к производству. Miura стал первым автомобилем среднего размера, оснащенным двигателем V12 мощностью 345 л.с. Неудивительно, что после его выпуска Miura была самым быстрым серийным автомобилем в мире, достигающим скорости до 175 миль в час (281 км/ч), и ему требовалось всего 6,7 секунды, чтобы разогнаться до 62 миль в час.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий