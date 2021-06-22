ТОП-9 лучших спортивных автомобилей Audi
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Корни Audi как бренда уходят в самое начало немецкой автомобильной промышленности, но таким как мы знаем Audi сформировалась после того, как владение бренда Auto Union перешло к Volkswagen Group. С тех пор компания выпустила множество различных моделей, в том числе несколько достойных спорткаров. В основном это были более горячие версии существующего модельного ряда, но есть также несколько спортивных автомобилей Audi, построенных с нуля.
Audi RS3
Автомобиль нынешнего поколения развивает мощность 395 л.с. и разгоняется от 0 до 60 всего за 4,1 секунды. Максимальная скорость составляет 280 км/ч. Всего пару десятилетий назад он стал бы суперкаром. Это один из немногих автомобилей на рынке в своем сегменте, наряду с A45 AMG и BMW M140i.
Audi 100 Coupe S
Возможно, это не самая известная из моделей Audi, но 100 Coupe S стал первым автомобилем Audi современной эпохи, специально разработанным совместно с Porsche как спортивная модель. Всего было выпущено около 30 000 единиц. До наших дней их уцелело немного. 100 Coupe S, как правило, не пользуется вниманием коллекционеров, и цены остаются довольно доступными.
Audi RS4 B7
Audi B7 RS4 был вторым поколением модели и ознаменовал возвращение Audi на рынок семейных автомобилей с высокими характеристиками после почти пятилетнего перерыва. Пожалуй, это самая разнообразная спортивная модель Audi на сегодняшний день: универсал, седан и кабриолет. Автомобиль получил титул World Performance Car 2007 года на церемонии вручения награды World Car of the Year.
Audi TT RS Mk3
Последняя и лучшая модель на платформе TT - Mk3 RS. В нем используется тот же 2,5-литровый рядный 5-цилиндровый двигатель, что и в RS3, что дает ему выходную мощность в 395 л.с. Как и в большинстве современных моделей RS, в стандартную комплектацию входит система полного привода Quattro. В качестве трансмиссии доступна только семиступенчатая автоматическая коробка передач.
Audi RS2 Avant
RS2 Avant во многом определил будущее Audi. Это была ограниченная серия модели созданной совместно с Porsche. И RS2 Avant стал первым в истории автомобилем Audi RS. Он может разогнаться до 0–30 миль в час за 1,5 секунды, а это быстрее, чем у McLaren F1.
Audi TT Mk1
Audi TT стала пользоваться большим успехом благодаря Mk1. Несмотря на то, что модель отзывали, чтобы улучшить управляемость, автомобиль продолжал хорошо продаваться с момента его появления в 1998 году до выпуска второго поколения в 2006 году.
Audi R8
Флагманский суперкар Audi произвел серьезное впечатление. R8s оснащается двигателями V8 или V10, а максимальная мощность может достигать 612 л.с. Каждый автомобиль собирается вручную на заводе Audi Sport, а затем проверяется с помощью лазерного станка, чтобы убедиться, что все установлено с точностью до 0,1 мм.
Audi RS6 Avant RS
Audi RS6 Avant обладает мощностью 591 лошадиных сил и способен разогнаться с 0 до 60 так же быстро, как Lamborghini Murcielago, но при этом в салоне с комфортом разместится вся семья и багаж.
Audi Sport Quattro 1985 года
Audi Sport Quattro 1985 года, пожалуй, самая известная раллийная модель Audi. Первоначально это была специальная омологация, созданная для входа в группу B чемпионата мира по ралли. Автомобиль завоевал два титула WRC в период с 1982 по 1984 год.
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