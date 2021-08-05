ТОП-9 самых крутых BMW 80-х годов
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
История BMW началась с 1916 года. С тех пор интерес автолюбителей к продукции автоконцерна не угасает. Чего только стоят такие модели, как BMW 2002 и BMW M6. Модели M и CSi имели спортивный характер и подобающую мощь. Многие автомобили марки «М» показали отличный результат на трассе и заняли свое место в автоспорте. Итак, представляем самые крутые модели BMW 1980-х годов, ранжированные по мощности.
BMW Z1 (168 л.с.)
Модель BMW Z1 появилась в конце 1980-х, а точнее в 1989 году. Это очень уникальный автомобиль с пластиковыми панелями кузова и нестандартными дверьми, которые переходят в дверные пороги. Модель оснащена рядным 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 168 л.с. Да, это был не самый мощный BMW на дорогах, но он отличался потрясающими характеристиками управляемости. Z1 был одним из первых автомобилей BMW с многорычажной задней подвеской. Аэродинамике Z1 могли позавидовать многие.
BMW E30 325iX (192 л.с.)
BMW 3 серии E30 был выпущен в 1982 году. Модель заменила на рынке E21 3 серии. Тогда появился 325iX — первый автомобиль BMW с полным приводом. Эта модель оснащалась 2,3-литровым двигателем S14 I4 мощностью 192 л.с.
BMW E30 M3 (200 л.с.)
BMW E30 M3 появился в 1986 году и сразу же стал хитом, показав ошеломляющие результаты в автоспорте. Автомобиль выиграл чемпионат Европы 1988 года. Модель оснащалась 2,3-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 200 л.с. Позже двигатель был усовершенствован, что в сочетании с малым весом кузова сделало автомобиль отличным вариантом для автоспорта. Улучшенная аэродинамика автомобиля сделала его быстрее, а более широкие колесные арки еще более спортивным. Таким образом, E30 M3 можно считать выдающейся моделью BMW из 80-х годов.
BMW E28 M5 (210 л.с.)
E28 M5, выпущенный в 1984 году, был роскошным высокопроизводительным автомобилем. Производительность стала его главным преимуществом. Модель оснащалась 3,5-литровым двигателем I6 мощностью 210 л.с., и до 60 миль в час с места разгонялась за 6,5 секунды, что для автомобиля того времени было фантастикой. В 1980-х это был один из самых быстрых автомобилей, разрешенных к эксплуатации на дорогах общего пользования. Дизайн был классическим и сдержанным, но при этом с роскошными элементами интерьера. Всего было выпущено 2241 автомобиля E28 M5.
BMW E12 M35i (215 л.с.)
Поколение BMW E12 было запущено в 1972 году, но производство M35i началось в 1980 году. Это специальная модель E12 оснащена рядным шестицилиндровым двигателем M90 объемом 3,5 литра мощностью 215 л.с. Автомобиль также оснащен опциональными передним и задним спойлерами и спортивной подвеской. Всего было выпущено 1650 автомобилей M35i, что сделало модель эксклюзивной.
BMW E24 635CSi (208 л.с.)
BMW E24 является первым поколением BMW 6 серии. Автомобиль изначально продавался только в кузове купе, но в дальнейшем процессе производства претерпел множество изменений. BMW 635CSi оснащался двигателем M30B34 мощностью 182 л.с., который в 1988 году был модернизирован и стал выдавать 208 л.с.
BMW E32 750i (296 л.с.)
Поколение BMW E32 было запущено в 1986 году и пришло на смену модельному ряду E23. E32 стал одним из самых технологически продвинутых серий. 750i поставлялся с двигателем V12 мощностью 296 л.с. Были также выпущены более роскошные модели 750iL и 750iL Highline.
BMW E34 M5 (340 л.с.)
BMW E34 M5 очень редкая машина, всего было выпущено 1000 экземпляров. E34 M5 поставлялся с шестицилиндровым двигателем, который использовался в BMW M1, но этот двигатель был форсирован до 340 л.с. До первой сотни автомобиль разгонялся 6,3 секунды, что было очень впечатляющим показателем для того времени. E34 M5 можно по праву называть иконой 1980-х годов.
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