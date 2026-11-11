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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 09:40

Какой выбрать снегоход: гид по моделям и критериям выбора

Какой выбрать снегоход: гид по моделям и критериям выбора

Топ снегоходов: какие подойдут для работы и грузов, а какие — для охоты и прогулок. Изучили девять моделей и рассказываем

Какой выбрать снегоход: гид по моделям и критериям выбора

В подборке девять снегоходов для хозяйственных задач и зимних поездок, включая охоту: от утилитарных Ski-Doo и IRBIS до компактных моделей, которые помещаются в багажник. Сравниваем заявленные характеристики и разбираем, что учитывать при выборе.

В подборке девять снегоходов для хозяйственных задач и зимних поездок, включая охоту: от утилитарных Ski-Doo и IRBIS до компактных моделей, которые помещаются в багажник. Сравниваем заявленные характеристики и разбираем, что учитывать при выборе.

Выбор снегохода начинается с понимания задач: техника для перевозки грузов по рыхлому снегу решает совсем другие задачи, чем компактная машина для длительных прогулок. В этой подборке — девять моделей с разной конструкцией и оснащением: от служебных вариантов до машин для отдыха. 

Модели для работы и универсальных задач

Ski-Doo Skandic LE 24 представлен как универсальный снегоход для работы и отдыха. Двигатель объемом 900 куб. см развивает 95 л.с.; заявленная тяга должна обеспечивать перевозку грузов и движение по глубокому снегу. Модель рассчитана на рыхлый снег, наст и укатанные участки. Простое управление, по описанию, делает ее доступной и для водителей без большого опыта. Для длительных дел важна посадка: в Skandic LE 24 отмечены мягкое сиденье, удобные стойки управления и устойчивость на трассе. В описании также выделены прочные конструкции и сдержанный дизайн. Машина предназначена для хозяйственных мероприятий и зимнего отдыха.

Более доступной альтернативой назван MOTAX Snow Cat 180. Согласно описанию, электронный впрыск топлива помогает двигателю работать стабильно и способствует запуску при морозе. Модель рассчитана на плотный снег и укатанные трассы; заявлена и способность справляться с подъемами. В Snow Cat 180 EFI отмечены простое управление и маневренность на узких тропах. Производитель указывает на прочную раму и заводскую сборку как основу для эксплуатации в соответствии с требованиями; данные о мощности двигателя в описании отсутствуют. Для тех, кто сравнивает компактные машины и стоимость покупки, ранее выходил разбор WELS 200RS.

В комплекте есть и IRBIS TUNGUS 400. В его трансмиссию входят вариатор «Сафари» и реверс-редуктор типа «Буран» с масляной ванной. Ходовая часть оснащена собственными регулируемыми амортизаторами. Гусеница длиной 2828 мм и шириной 500 мм получила грунтозацепы высотой 19 мм. Такое сочетание, согласно описанию, помогает ехать по рыхлому и глубокому снегу. Спереди установлена двухрычажная подвеска. Тормоз гидравлический дисковый, с пониженным уровнем «ручника». Водителю доступны подогрев ручек и курка газа, розетка 12В, многорежимная электронная панель и система аварийного глушения двигателя. Подседельный кофр рассчитан на 42 литра. Вес снегохода, согласно описанию, составляет 91 кг, поэтому перемещать его можно вручную.

Для двоих в подборке есть IRBIS SF200SL SUPERLONG. Двигатель объемом 180 куб. см работает с клиноременным вариатором, заявленная скорость составляет 50 км/ч. Запустить его можно электрическим или ручным стартером, который пригодится при разряженном аккумуляторе. Длинное широкое сиденье рассчитано на двух человек, для пассажира предусмотрена спинка. Есть подогрев ручек и курка газа, USB-розетка, панель приборов и система аварийного глушения. В долгой поездке это важно: управлять снегоходом в холоде, а гаджет можно подключить к питанию. 

Для охоты и рыбалки

В отдельной подборке для охоты и рыбалки указан IRBIS TUNGUS 500L. Это двухместная модель с четырехтактным карбюраторным двигателем объемом 460 см³ и мощностью 20 л.с.; максимальная скорость заявлена до 45 км/ч. Бак вмещает 10 литров. В описании отмечены умеренный расход топлива и надежный запуск при низкой температуре, но точный расход не указан. Гусеница шириной 500 мм рассчитана на движение по рыхлому снегу. Длина снегохода составляет 2900 мм, ширина — 1040 мм, высота — 1075 мм; вес — 155 кг. По этим данным можно оценить, сколько места потребуется для хранения и перевозки. Компактность и управляемость в материалах названы преимуществами моделей для новичков и семейных поездок.

Пегас отличается разборной конструкцией: его можно разделить на модули и положить в багажник легкового автомобиля. Двухместная модель оснащена четырехтактным карбюраторным двигателем объемом 212 см³ и мощностью 7 л.с. Скорость достигает 20 км/ч, бак вмещает 3,6 литра. Электростартер включает запуск. Гусеница длиной 1020 мм и шириной 380 мм подходит для передвижения по снегу и небольшим подъемам. По характеристикам это вариант для поездок по маршрутам и в спокойном темпе. Заявленная максимальная скорость заметно ниже, чем у других машин в подборке. Возможность перевозки снегохода в багажнике — преимущество для доставки в ближайшую поездку.

Еще один вариант — IRBIS SF200L. Его двигатель объемом 180 см³ с карбюратором и механизмом 1П62Ф с балансирным валом развивает 12 л.с.; заявленная максимальная скорость составляет 50 км/ч. Для запуска предусмотрен электростартер. Длина гусеницы — 3030 мм, ширина — 380 мм; высота снегохода составляет 1075 мм, ширина корпуса — 1040 мм. Увеличенное ветровое стекло рассчитано на более комфортную поездку в ветреную погоду; можно установить стекло от «Тунгус». Передний бампер переработан для защиты пластика, боковые и передние люки увеличены. Подседельный кофр стал больше, в нем размещается аккумулятор. Двухместное сиденье открывается на шарнирных петлях и фиксируется ремнем-липучкой. Регулируемая спинка и ручки пассажира рассчитаны на поездку вдвоем.

Компактные модели Sharmax и критерии выбора

Среди китайских моделей представлены Sharmax SN-650 Tafgai и Sharmax SN-280. Для SN-650 Tafgai указан двигатель объемом 200 см³, четырехтактная карбюраторная схема и скорость до 50 км/ч. Электростартер включает запуск; есть багажник, предназначенный для снаряжения или инструментов. Описание связывает модель с поездками на рыбалку и охоту, а также с передвижением по лесу. Мощность двигателя и объем топливного бака не названы.

Sharmax SN-280 оснащен четырехтактным одноцилиндровым двигателем объемом 149 см³ и мощностью 13 л.с. Указаны карбюратор Микуни с подогревом и возможность запуска при температуре до -40°С; максимальная скорость составляет 50 км/ч. Легкий вес и маневренность в описании названы удобными качествами для узких троп. В оснащение также входят багажник и электростартер.

Общие критерии выбора

Сначала определитесь, для чего нужен снегоход. Туристические модели предназначены для дальних поездок по подготовленным трассам и легкому бездорожью. Горные рассчитаны на глубокий снег и склоны, служебные — для перевозки грузов, хозяйственных задач или охоты. Спортивные машины ориентированы на маневренную езду и высокую мощность.

Затем подбираем двигатель и ходовую часть. В материале двухтактные двигатели названы более легкими и шумными, четырехтактные — более экономичными и легкими. Для туристических моделей берут ориентир 70–120 л.с., для горных и длинных маршрутов — 120–200 л.с.

Подвеска влияет на комфорт и управляемость. Для длительных поездок в руководстве рекомендуют мягкую регулируемую подвеску. Длина и ширина гусеницы влияют на движение по глубокому снегу, а форма лыжи — на реакцию при повороте. В руководстве приведены ориентиры для высоты грунтозацепов 15–20 см для лесных маршрутов и глубоких сугробов.

Сиденье подбирается с учетом посадки водителя и пассажира. Для туристических моделей в руководстве рекомендуют широкое мягкое сиденье с устойчивыми спинками, для спортивных — более узкое и жесткое. Перед покупкой следует проверить наличие удобного положения рук и ног, электростартера, подогрева ручек и багажных креплений.

При выборе сопоставьте назначение, мощность и тип двигателя, а затем оцените подвеску, гусеницу и эргономику. Для длительных маршрутов важны удобная посадка и багажные возможности; для хозяйственных задач — грузовая практичность и проходимость. Эти параметры необходимо согласовывать с условиями, в которых предстоит использовать снегоход.

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