Эксклюзивный Mercedes-AMG G 63 от TopCar: карбон, новые детали и злая внешность – чем удивил тюнер

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 14:56

TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом

TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?

Ателье TopCar Design вновь напомнило о себе, представив свежий проект на базе Mercedes-AMG G 63. Этот внедорожник теперь сложно спутать с серийной версией: экстерьер буквально кричит о своей индивидуальности и мощи. Внешний вид стал настолько агрессивным, что автомобиль легко может конкурировать с самыми яркими работами Brabus или Mansory. Если бы не темная цветовая гамма, такой стиль мог бы показаться даже чересчур вызывающим, но в данном случае все выглядит гармонично и эффектно.

Главное внимание привлекает новый капот, который заменил стандартный и стал заметно рельефнее. Решетка радиатора также подверглась доработке: теперь в центре красуется новый логотип, а над фарами появились дополнительные накладки, подчеркивающие хищный характер машины. Бампер полностью переработан, в нем появились дополнительные световые элементы по бокам и над вертикальными воздухозаборниками. В нижней части кузова установили новый сплиттер, а пороги теперь оснащены выдвижными подножками, что добавляет удобства и подчеркивает премиальный статус.

Колесные арки стали шире благодаря массивным накладкам, что визуально делает G 63 еще более мускулистым. Над лобовым стеклом разместили дополнительный блок светодиодных фар, который органично вписался в общий дизайн. Сзади внедорожник получил спойлер на крыше, новый держатель запасного колеса и обновленный бампер. Колеса также не остались без внимания: теперь здесь установлены эксклюзивные диски из мира тюнинга, а выхлопные патрубки получили свежий дизайн.

Все внешние элементы, включая обвесы, выполнены из карбона и оставлены в «голом» виде, что подчеркивает спортивный характер автомобиля. Внутри, судя по опубликованным фото, изменений не произошло: интерьер остался классическим черным, без ярких акцентов или новых материалов. О технических доработках информации нет, но даже в стандартной версии Mercedes-AMG G 63 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Под капотом работает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

В США за новый Mercedes-AMG G 63 просят минимум 195 500 долларов, а базовая версия G 550 (G 500 для Европы) оценивается в 153 900 долларов. Проект TopCar Design наглядно демонстрирует, как можно превратить и без того яркий внедорожник в по-настоящему уникальный автомобиль, который не затеряется даже среди самых дорогих и редких G-классов.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
