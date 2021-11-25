Топливный кризис подбирается к границам России: еще в четырех странах на АЗС дефицит и очереди
Кризис с топливом возник на фоне остановки на внеплановый ремонт сразу нескольких крупных НПЗ, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора Института национальной энергетики России Александр Фролов. По его словам, мощности нефтеперерабатывающей отрасли страны едва справляются с ростом спроса на горюче-смазочные материалы.
Проблемы с топливом в Казахстане ударили по жителям приграничных с республикой российских областей. Например, жители Омской области часто отправлялись в «топливный туризм», чтобы заправиться в соседнем государстве дешевым бензином или дизелем. Цены на АЗС в Казахстане ниже российских из-за низких ставок акциза – разница примерно в 9 рублей на литр. Такой бизнес приносил предприимчивым россиянам из приграничных районов по 20 – 30 тысяч рублей в месяц.
- 2 660 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 183 000 РВАЗ (Lada) 2107 2009 в Москве
- 370 000 РВАЗ (Lada) 2106 1996 в Москве
- 530 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 895 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий