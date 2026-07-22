Минэнерго: пик топливного кризиса пройден, система восстанавливается — что происходит на АЗС России

22 июля 2026, 11:52
Топливный кризис в России: цены стабилизируются, ограничения снимаются
Топливный кризис в России: цены стабилизируются, ограничения снимаются
Ситуация с топливом в России постепенно выходит из острой фазы: в Москве и крупных городах цены возвращаются к прежним значениям, а ограничения на заправках снимаются. Однако в отдельных регионах сохраняются сложности, что делает тему особенно актуальной для автомобилистов.
В последние недели российский топливный рынок оказался в центре внимания из-за резкого дефицита бензина и дизеля. После серии атак на нефтеперерабатывающие заводы и последовавших перебоев с поставками многие регионы столкнулись с ажиотажем на заправках и ростом цен. Однако, по данным Минэнерго, пик кризиса уже пройден, и система постепенно возвращается к нормальной работе.
В Москве и Санкт-Петербурге ситуация заметно улучшается: очереди на АЗС сокращаются, а стоимость 92-го бензина вновь возвращается к докризисным значениям. Водители отмечают, что ограничения по объёму заправки снимаются, и топливо можно приобрести без лимитов. Тем не менее в отдельных регионах, особенно в Крыму, наблюдаются проблемы — там цены на бензин остаются в разы выше среднероссийских, а поставки нестабильны.
Властями были введены временные меры, чтобы хоть как-то упорядочить ситуацию. Например, в некоторых областях действовала система заправки по чётным и нечётным номерам автомобилей. Это не решило проблему до конца, но привело к снижению ажиотажа и частичной стабилизации рынка. В Крыму, несмотря на попытку открыть новые заправки, сохраняются перебои с поставками, а стоимость литра топлива у перекупщиков достигает рекордных показателей.
Показательно, что в столице и крупных городах работа АЗС находится под контролем, а контролирующие органы следят за соблюдением правил торговли топливом. В регионах ситуация нормализуется медленнее, но тенденция к изменению очевидна. Как отмечают эксперты, остановить панику среди автомобилистов можно только регулярными поставками и отсутствием ограничений на заправках.
Судя по нынешней динамике, российский топливный рынок постепенно выходит из кризиса. Важно отметить, что перебои с поставками топлива в Крым связаны не только с логистикой, но и с военными действиями, что делает ситуацию на полуострове особенно сложной. В других регионах меры по регулированию и контролю цен уже дают результат. Согласно данным, в ближайшие недели ажиотаж продолжит снижаться, а АЗС вернутся к привычному режиму работы. Для автомобилистов это означает, что ситуация стабилизируется, но внимательность к изменениям на рынке по-прежнему необходима.
Интересно, что подобные кризисы уже случались ранее, и реакция общества во многом повторяет сценарии прошлых лет. Например, в период пандемии россияне массово скупали продукты длительного хранения, а сейчас — топливо. Как показывает опыт, паника лишь усугубляет дефицит, а реальное восстановление рынка начинается с наступлением стабильности в системе поставок. Также стоит обратить внимание на то, как в условиях ограничений на продажу бензина важно правильно выбирать топливо для своего автомобиля, — подробнее об этом можно узнать в материале о последствиях замены марки бензина .
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