«Евро-3» вместо «Евро-5»: Как возврат к устаревшему стандарту топлива в 2026 году ударит по кошельку и двигателю

27 июля 2026, 22:08
Топливо «Евро-3» и «Евро-2»: чем грозит возврат к старым стандартам в России
Топливо «Евро-3» и «Евро-2»: чем грозит возврат к старым стандартам в России
В России нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать топливо по стандарту «Евро-3», а власти обсуждают возврат к «Евро-2». Это решение может повлиять на состояние двигателей и экологию. Разбираемся, чем отличаются эти стандарты и к чему готовиться владельцам автомобилей.
В 2026 году российские нефтеперерабатывающие заводы получили право производить топливо по стандарту «Евро-3», а обсуждение возврата к еще более старому «Евро-2» уже идет на уровне правительства. Это решение напрямую затрагивает миллионы автомобилистов: от владельцев новых машин до тех, кто ездит на старых моделях. Вопрос не только в технических тонкостях, но и в том, как меняется повседневная эксплуатация авто и в настоящее время возрастают риски для двигателя и окружающей среды.
Разница между этими типами топлива в количестве вредных примесей. Чем ниже класс, тем больше в бензине и дизеле серы, бензола и других веществ, увеличивающих износ двигателя и негативно влияющих на экологию. Например, в «Евро-5» содержание серы не составляет и 10 мг/кг, а в «Евро-3» — уже до 150 мг/кг, а в «Евро-2» — до 500 мг/кг. Для дизеля разница еще заметнее: в «Евро-3» до 350 мг/кг серы, а в «Евро-2» — до 500 мг/кг. Кроме того, в старых стандартах не нормируются многие другие вредные компоненты.
Топливо «Евро-5» подходит для всех современных автомобилей, включая машины с турбированными и дизельными моторами. «Евро-3» разрешается использовать только в старых автомобилях, выпущенных 15-20 лет назад, или в тех, где удалены системы очистки выхлопа. Даже для таких машин предпочтительнее заправляться более чистым топливом, если есть возможность. Для сельскохозяйственной и бытовой техники «Евро-3» взять тоже можно, но для современного авто это скорее вынужденная мера.
Регулярное использование топлива «Евро-3» приводит к ускоренному износу двигателя, повышенному расходу масла, засору сажевого фильтра и преждевременному выходу из строя катализатора. Кроме того, увеличивается образование нагара на клапанах и свечах, а также есть риск возникновения проблем с топливными форсунками и насосом высокого давления.
С топливом «Евро-2» ситуация еще сложнее: его использование в современных автомобилях может вызвать серьезные неисправности уже после первой заправки. Высокое содержание примесей приводит к нестабильной работе двигателя, затрудненному запуску и необходимости срочного ремонта. Такой бензин или дизель разрешены только для очень старых машин, выпущенных до 2000 года, и при условии, что они не обеспечивают стабильную очистку выхлопа.
Важно помнить, что даже разовая заправка некачественным топливом может привести к дорогостоящему ремонту.
Если заправиться более чистым топливом не удалось, можно использовать специальные присадки, которые продаются в автомагазинах и супермаркетах. Они позволяют снизить вред от примесей, но полностью проблему не решают. При регулярном использовании топлива сомнительного качества рекомендуется чаще проводить проверку в сервисе, чтобы своевременно выявить и устранить возможные неполадки.
В условиях, когда на рынке внедряются новые стандарты топлива, важно не только следить за качеством бензина или дизеля, но и соблюдать рекомендации производителей автомобилей. Например, многие современные моторы рассчитаны исключительно на «Евро-5» и выше, использование низкокачественного топлива может привести к потере гарантий. Важно помнить, что даже если машина заводится и едет на «Евро-3», это не значит, что последствия не проявятся позже. Кстати, тема качества топлива связана с вопросами надежности двигателя: как отмечают эксперты, перегрев и ускоренный износ часто происходят именно из-за использования неподходящего горючего, подробнее об этом можно узнать в материале о причинах перегрева двигателя и действиях водителя .
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