В Петербурге подросткам больше не продадут бензин: новый запрет удивил автолюбителей

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

4 марта 2026, 14:31

В Петербурге с 9 марта подросткам не продадут бензин ни в какую тару. Мера временная, но суровая: так город отвечает на волну поджогов АЗС. Кто стоит за голосами в телефонах и почему автолюбителям стоит знать об этом запрете?

В Санкт-Петербурге вступило в силу неожиданное решение, которое затронет тысячи семей и молодых автомобилистов. Губернатор Александр Беглов подписал документ о временном запрете продажи нефтепродуктов несовершеннолетним. Мера действует с 9 марта по 31 декабря 2026 года и касается продажи топлива в любую тару лицам, не достигшим 18 лет, пишет Piter.tv.

Решение продиктовано необходимостью обеспечить общественную безопасность. В последние недели город столкнулся с тревожной тенденцией: подростки стали мишенями для мошенников, которые через мессенджеры и телефонные звонки подталкивали их к деструктивным действиям. 12 февраля юноша попытался поджечь две заправки Татнефть на Обводном канале и Московском проспекте. 23 февраля в Петербурге задержали 15-летнюю девушку, которая также действовала по указанию неизвестного собеседника. Во всех случаях возбуждены уголовные дела о теракте, к счастью, обошлось без пострадавших.

Для обычных автолюбителей новый запрет означает лишь одно: если в семье есть подросток, который помогает с заправкой автомобиля, теперь это придется делать самостоятельно или доверять процесс взрослому. Заправки уже получили соответствующие инструкции, и кассиров обяжут проверять возраст покупателей при подозрительных покупках топлива в канистры.

Эксперты отмечают, что подобная мера носит профилактический характер. Ограничение не направлено против законопослушных молодых людей, а призвано создать дополнительный барьер для тех, кто может стать инструментом в руках злоумышленников. Временный характер запрета до конца 2026 года позволяет оценить его эффективность и при необходимости скорректировать подход.

Владельцам автомобилей стоит заранее объяснить детям новые правила, чтобы избежать неловких ситуаций на АЗС. Также рекомендуется не оставлять подростков одних с канистрами даже для бытовых нужд — закон не делает исключений для целей покупки.

Петербургский опыт может стать прецедентом для других регионов. Если мера покажет результативность в снижении рисков поджогов и деструктивных действий, аналогичные ограничения могут появиться и в других городах России. Пока же автолюбителям остается лишь адаптироваться к новым реалиям и помнить: безопасность дороже неудобств.

Городские власти подчеркивают, что запрет не затрагивает покупку автомобилей или запчастей — речь идет исключительно о нефтепродуктах в любой таре. Это важно для молодых мотолюбителей и владельцев скутеров, которые теперь должны планировать заправку с участием взрослых.

В целом, мера выглядит вынужденной, но логичной в текущих условиях. Главное — чтобы она не создала излишних сложностей для обычных граждан, а действительно помогла защитить город от новых угроз.

