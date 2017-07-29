29 июля 2017, 21:13

Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет

Сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили вне стационарных постов. Соответствующее право хотят вернуть полицейским спустя 5 лет, чтобы сократить количество аварий с участием автобусов.
^
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет

Сейчас в России стало больше происходить ДТП с общественным транспортом. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей, выросло на 21%. Из 115 погибших 39 лишились жизни именно в тот момент, когда водители уснули. Именно поэтому в МВД приняли решение позволить внезапную остановку транспортных средств вне постов ДПС.

Ранее мы писали
Российским автомобилистам так или иначе приходится учитывать в своем бюджете статью расходов на оплату штрафов ...
Читать далее

Норма должна была заработать еще с 1 апреля, но в МВД решили доработать ведомственный регламент. Минтранс также разработает ряд мер для снижения негативной статистики с участием автобусов.

Правда, снятие запрета на остановку вне постов ДПС заодно и коснулось легковых автомобилей. Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль. Сообщества автомобилистов опасаются и тех ситуаций, когда автоинспекторы в целях вымогания денег начинают выискивать в машине мелкие нарушения. Как урегулировать этот момент, власти пока не придумали.

Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « По моему мнению, факты вымогательства в российской действительности не зависят ни от чего. Они были, есть и будут - наверное, до введения за него пожизненного ограничения свободы как для взяткополучателя, так и для взяткодателя. В наше напряженное время, в том числе и в связи с террористической опасностью, любые меры и мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение негативных событий, оправданы и целесообразны. »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Если у водителя вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного им нарушения, эксперты советуют отстаивать свою правоту и свои права прямо на месте, как самостоятельно, так и с привлечением по телефону юристов. Иногда помогает вызов на место сотрудников отделов по борьбе с коррупцией ГИБДД, номера их телефонов доверия теперь есть в видимости почти на каждом служебном автомобиле ГИБДД.

А вот при совершенном нарушении автомобилисту следует ответить по законодательству, а не пытаться избежать этого, идя на поводу у недобросовестного сотрудника ГИБДД, предлагая или передавая тому взятку. В этом случае водитель становится не просто нарушителем ПДД, но еще и соучастником уголовного преступления.

Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто» « Раньше автоинспекторам запрещали останавливать автомобили на дороге, поскольку на загородных трассах в темное время суток встречались мошенники: они переодевались в полицейских, отнимали машины и убивали владельцев. Главная опасность заключается сейчас в этом. Поэтому я рекомендую ночью на загородных трассах все-таки не останавливаться, доехать до поста ДПС и спокойно объяснить ситуацию. »
Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
В целом, по такой схеме автомобилисты действовали и раньше. Именно поэтому большинство водителей и не заметили изменений, ведь под предлогом различных «спецопераций» и «ориентировок» многих останавливали для проверки по поводу и без. В связи этим возвращение к изначальному порядку, наверное, позволит избежать излишних споров и пререканий между водителями и сотрудниками ГИБДД.

Формально полицейским пока не разрешили останавливать транспортные средства за пределами стационарных постов. Более широкие возможности предусмотрены в новом регламенте по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения.

Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Такие меры не являются чем-то новым, и любые действия, направленные на сокращение количества жертв (пострадавших), а также способствующих выявлению лиц управляющих транспортными средствами (не только автобусами) в состоянии опьянения, могут быть только положительными. Помимо этого, внезапные изменения позволят изымать запрещенные к перевозке предметы из гражданского оборота. »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Работа над текстом поправок практически закончена, и новая мера официально заработает в ближайшее время. Конечно, недобросовестные автоинспекторы встречаются на дорогах нередко. Они активно пользуются «слабыми» местами на дорогах в собственную угоду. Там, где ситуация вынуждает водителя нарушать ПДД, ждет не помощь сотрудника дорожной полиции, а самая настоящая засада.

Причинами возникновения полицейских «ловушек» могут стать стертая или неправильно нанесенная разметка, которая противоречит требованиям ГОСТа о необходимой для проезда ширине полосы, спрятанные за кустами знаки или вообще отсутствие их в нужном месте, плохое дорожное покрытие и т.д. Отсутствие аптечки или огнетушителя в автомобиле также является для инспектора поводом предложить вам «откупиться» от проступка, однако бороться с вымогательством можно и нужно. Тогда и разрешение на остановку вне постов ДПС не обернется водителям боком.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Арина Милая

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Средний кроссовер
Ну есть немного, если по городу по бездорожью, то до 15сотню, по трассе 10-13, как ехать будешь, ну так 150 сил, турбовых, это вам не шутки.
arallov_85
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Радует, что Хавал добавил лошадей, это сделает и так шуструю машинку и еще более бодрой. Должно позитивно сказаться при езде в черте города.
Глеб
Покупка и эксплуатация автомобилей Лифан
В прошлом году решился всё-таки поменять машину на новенькую с салона. На семейном совете пришли к одинаковому решению, что нужен хороший, крепкий и большой автомобиль, с высоким клиренсом, но который вместе с тем вписался бы в ограниченный семейный бюджет. После долгих изучений и скитаний по интернету ...
VolodyEI
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Сейчас в России стало больше происходить ДТП с общественным транспортом. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей, выросло на 21%. Из 115 погибших 39 лишились жизни именно в тот момент, когда водители уснули. Именно поэтому в МВД приняли решение позволить внезапную остановку транспортных средств вне постов ДПС. {{material_119138}} Норма должна была заработать еще с 1 апреля, но в МВД решили доработать ведомственный регламент. Минтранс также разработает ряд мер для снижения негативной статистики с участием автобусов.Правда, снятие запрета на остановку вне постов ДПС заодно и коснулось легковых автомобилей. Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль. Сообщества автомобилистов опасаются и тех ситуаций, когда автоинспекторы в целях вымогания денег начинают выискивать в машине мелкие нарушения. Как урегулировать этот момент, власти пока не придумали.{{person_12_По моему мнению, факты вымогательства в российской действительности не зависят ни от чего. Они были, есть и будут - наверное, до введения за него пожизненного ограничения свободы как для взяткополучателя, так и для взяткодателя. В наше напряженное время, в том числе и в связи с террористической опасностью, любые меры и мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение негативных событий, оправданы и целесообразны.}} Если у водителя вымогают деньги под предлогом замалчивания мнимого и не совершенного им нарушения, эксперты советуют отстаивать свою правоту и свои права прямо на месте, как самостоятельно, так и с привлечением по телефону юристов. Иногда помогает вызов на место сотрудников отделов по борьбе с коррупцией ГИБДД, номера их телефонов доверия теперь есть в видимости почти на каждом служебном автомобиле ГИБДД. А вот при совершенном нарушении автомобилисту следует ответить по законодательству, а не пытаться избежать этого, идя на поводу у недобросовестного сотрудника ГИБДД, предлагая или передавая тому взятку. В этом случае водитель становится не просто нарушителем ПДД, но еще и соучастником уголовного преступления.{{person_3_Раньше автоинспекторам запрещали останавливать автомобили на дороге, поскольку на загородных трассах в темное время суток встречались мошенники: они переодевались в полицейских, отнимали машины и убивали владельцев. Главная опасность заключается сейчас в этом. Поэтому я рекомендую ночью на загородных трассах все-таки не останавливаться, доехать до поста ДПС и спокойно объяснить ситуацию.}}В целом, по такой схеме автомобилисты действовали и раньше. Именно поэтому большинство водителей и не заметили изменений, ведь под предлогом различных «спецопераций» и «ориентировок» многих останавливали для проверки по поводу и без. В связи этим возвращение к изначальному порядку, наверное, позволит избежать излишних споров и пререканий между водителями и сотрудниками ГИБДД.Формально полицейским пока не разрешили останавливать транспортные средства за пределами стационарных постов. Более широкие возможности предусмотрены в новом регламенте по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения.{{person_111_Такие меры не являются чем-то новым, и любые действия, направленные на сокращение количества жертв (пострадавших), а также способствующих выявлению лиц управляющих транспортными средствами (не только автобусами) в состоянии опьянения, могут быть только положительными. Помимо этого, внезапные изменения позволят изымать запрещенные к перевозке предметы из гражданского оборота.}}Работа над текстом поправок практически закончена, и новая мера официально заработает в ближайшее время. Конечно, недобросовестные автоинспекторы встречаются на дорогах нередко. Они активно пользуются «слабыми» местами на дорогах в собственную угоду. Там, где ситуация вынуждает водителя нарушать ПДД, ждет не помощь сотрудника дорожной полиции, а самая настоящая засада. Причинами возникновения полицейских «ловушек» могут стать стертая или неправильно нанесенная разметка, которая противоречит требованиям ГОСТа о необходимой для проезда ширине полосы, спрятанные за кустами знаки или вообще отсутствие их в нужном месте, плохое дорожное покрытие и т.д. Отсутствие аптечки или огнетушителя в автомобиле также является для инспектора поводом предложить вам «откупиться» от проступка, однако бороться с вымогательством можно и нужно. Тогда и разрешение на остановку вне постов ДПС не обернется водителям боком.
2017-07-29
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Московская область Томск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG