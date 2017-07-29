Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Сейчас в России стало больше происходить ДТП с общественным транспортом. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей, выросло на 21%. Из 115 погибших 39 лишились жизни именно в тот момент, когда водители уснули. Именно поэтому в МВД приняли решение позволить внезапную остановку транспортных средств вне постов ДПС.
Норма должна была заработать еще с 1 апреля, но в МВД решили доработать ведомственный регламент. Минтранс также разработает ряд мер для снижения негативной статистики с участием автобусов.
Правда, снятие запрета на остановку вне постов ДПС заодно и коснулось легковых автомобилей. Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль. Сообщества автомобилистов опасаются и тех ситуаций, когда автоинспекторы в целях вымогания денег начинают выискивать в машине мелкие нарушения. Как урегулировать этот момент, власти пока не придумали.
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По моему мнению, факты вымогательства в российской действительности не зависят ни от чего. Они были, есть и будут - наверное, до введения за него пожизненного ограничения свободы как для взяткополучателя, так и для взяткодателя. В наше напряженное время, в том числе и в связи с террористической опасностью, любые меры и мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение негативных событий, оправданы и целесообразны.
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Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
А вот при совершенном нарушении автомобилисту следует ответить по законодательству, а не пытаться избежать этого, идя на поводу у недобросовестного сотрудника ГИБДД, предлагая или передавая тому взятку. В этом случае водитель становится не просто нарушителем ПДД, но еще и соучастником уголовного преступления.
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Раньше автоинспекторам запрещали останавливать автомобили на дороге, поскольку на загородных трассах в темное время суток встречались мошенники: они переодевались в полицейских, отнимали машины и убивали владельцев. Главная опасность заключается сейчас в этом. Поэтому я рекомендую ночью на загородных трассах все-таки не останавливаться, доехать до поста ДПС и спокойно объяснить ситуацию.
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Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
Формально полицейским пока не разрешили останавливать транспортные средства за пределами стационарных постов. Более широкие возможности предусмотрены в новом регламенте по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения.
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Такие меры не являются чем-то новым, и любые действия, направленные на сокращение количества жертв (пострадавших), а также способствующих выявлению лиц управляющих транспортными средствами (не только автобусами) в состоянии опьянения, могут быть только положительными. Помимо этого, внезапные изменения позволят изымать запрещенные к перевозке предметы из гражданского оборота.
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Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Причинами возникновения полицейских «ловушек» могут стать стертая или неправильно нанесенная разметка, которая противоречит требованиям ГОСТа о необходимой для проезда ширине полосы, спрятанные за кустами знаки или вообще отсутствие их в нужном месте, плохое дорожное покрытие и т.д. Отсутствие аптечки или огнетушителя в автомобиле также является для инспектора поводом предложить вам «откупиться» от проступка, однако бороться с вымогательством можно и нужно. Тогда и разрешение на остановку вне постов ДПС не обернется водителям боком.
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