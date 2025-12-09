Внедорожный автодом Torsus Liberra удивляет комфортом и возможностями – цена и детали

9 декабря 2025, 06:06
Torsus Liberra: новый чешский автобус-автодом для бездорожья с дизелем и полным приводом
Чешская компания Torsus представила уникальный автобус-автодом Liberra. Модель получила полный привод и дизельный мотор. Внутри – четыре спальных места и бытовые удобства. Стоимость стартует от 580 000 евро. Подробности – в нашем материале.
Чешский производитель Torsus представил на рынке необычный автобус-автодом Liberra, созданный для путешествий в экстремальных условиях. Модель рассчитана на тех, кто не хочет жертвовать комфортом ради адреналина и предпочитает исследовать мир вне асфальтированных дорог.
Автобус построен на прочной раме, оснащен полным приводом и мощным дизельным двигателем объемом 6,9 литра, который выдает 286 лошадиных сил. Такая силовая установка позволяет уверенно преодолевать бездорожье: грязь, песок и каменистые участки.
Салон Liberra продуман до мелочей. Здесь есть:
Четыре полноценных спальных места.
Современная кухня.
Санузел с душем.
Система подогрева пола и кондиционер.
Эргономичная планировка и встроенные системы хранения (шкафы и ниши) помогают рационально использовать каждый сантиметр пространства, превращая автобус в настоящий дом на колесах.
Стоимость этого внедорожного автодома начинается от 580 000 евро (примерно 44,8 млн рублей). За эти деньги покупатель получает уникальный транспорт для автономных экспедиций практически в любой локации, не ограничивая себя в комфорте.
Torsus Liberra отлично подойдет как для длительных семейных путешествий, так и для профессиональных исследований, где критически важны надежность и независимость от инфраструктуры.
Похожие материалы
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
09.12.2025, 09:59
Утильсбор съест выгоду от падения доллара для покупателей авто
Рубль заметно укрепился к доллару. Цены на машины должны были упасть. Но этого не произойдет. Эксперты назвали главную причину. Узнайте, чего ждать от авторынка.Читать далее
09.12.2025, 09:53
В Европе выставили на продажу УАЗ Буханку для самых суровых путешествий
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Он готов к любым приключениям. Внедорожник получил массу доработок. Узнайте подробности о легендарной «Буханке».Читать далее
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
09.12.2025, 09:16
АвтоВАЗ устроил предновогоднюю распродажу Lada, но скидки временные
АвтоВАЗ сделал щедрое предложение. Цены на Lada серьезно снизились. Акция действует только в декабре. Условия выглядят очень привлекательно. Но есть один важный нюанс. Стоит ли спешить с покупкой?Читать далее
09.12.2025, 09:12
Классический американский школьный автобус стал стильным автодомом для путешествий пенсионеров
Американская компания удивила новым проектом. Классический школьный автобус превратился в современный автодом. Внутри – кухня, душ, Wi-Fi и даже место для велосипедов. Узнайте, как создавался этот необычный дом на колесах и почему он так популярен среди путешественников.Читать далее
09.12.2025, 08:54
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Mercedes-Benz обновил свой кроссовер. Модель GLB теперь полностью другая. Она получила электрический мотор. В салоне установлен огромный дисплей. Им управляет искусственный интеллект. Позже появится и гибридная версия.Читать далее
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 07:48
Автодом Nissan Civilian 1991 года с дизелем TD42: уникальная переделка для путешествий
Владивосток предлагает уникальный автодом Nissan Civilian 1991 года. Контрактный дизель TD42, оригинальный ПТС, один владелец. Автомобиль полностью готов к эксплуатации. Все детали — в материале.Читать далее
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
