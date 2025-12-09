Внедорожный автодом Torsus Liberra удивляет комфортом и возможностями – цена и детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 06:06

Torsus Liberra: новый чешский автобус-автодом для бездорожья с дизелем и полным приводом

Чешская компания Torsus представила уникальный автобус-автодом Liberra. Модель получила полный привод и дизельный мотор. Внутри – четыре спальных места и бытовые удобства. Стоимость стартует от 580 000 евро. Подробности – в нашем материале.

Чешская компания Torsus представила уникальный автобус-автодом Liberra. Модель получила полный привод и дизельный мотор. Внутри – четыре спальных места и бытовые удобства. Стоимость стартует от 580 000 евро. Подробности – в нашем материале.

Чешский производитель Torsus представил на рынке необычный автобус-автодом Liberra, созданный для путешествий в экстремальных условиях. Модель рассчитана на тех, кто не хочет жертвовать комфортом ради адреналина и предпочитает исследовать мир вне асфальтированных дорог.

Фото: Torsus Liberra / 808.media

Автобус построен на прочной раме, оснащен полным приводом и мощным дизельным двигателем объемом 6,9 литра, который выдает 286 лошадиных сил. Такая силовая установка позволяет уверенно преодолевать бездорожье: грязь, песок и каменистые участки.

Фото: Torsus Liberra / 808.media

Салон Liberra продуман до мелочей. Здесь есть:

  • Четыре полноценных спальных места.

  • Современная кухня.

  • Санузел с душем.

  • Система подогрева пола и кондиционер.

Эргономичная планировка и встроенные системы хранения (шкафы и ниши) помогают рационально использовать каждый сантиметр пространства, превращая автобус в настоящий дом на колесах.

Фото: Torsus Liberra / 808.media

Стоимость этого внедорожного автодома начинается от 580 000 евро (примерно 44,8 млн рублей). За эти деньги покупатель получает уникальный транспорт для автономных экспедиций практически в любой локации, не ограничивая себя в комфорте.

Torsus Liberra отлично подойдет как для длительных семейных путешествий, так и для профессиональных исследований, где критически важны надежность и независимость от инфраструктуры.

