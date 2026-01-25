Не прошли мимо: как инженеры создали автодом для сложных маршрутов — мало кто знает, что внутри скрывается полноценный комфорт

Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий

Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.

Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.

В мире автодомов редко встречаются проекты, которые действительно способны удивить даже опытных пассажиров. Однако команда инженеров решила выйти за привычные рамки и превратила внедорожный автобус Torsus Praetorian в полноценный экспедиционный дом на колесах под названием Liberra. Эта задумка сразу привлекла внимание благодаря сочетанию проходимости, автономности и уровня комфорта.

В основе Liberra лежит китайский автобус Torsus Praetorian, изначально созданный для работы в самых суровых условиях. Специалисты приложили усилия, чтобы создать не просто транспорт, а мобильное жилье, рассчитанное на длительные автономные поездки. В результате получился автодом, способный принять на борт до четырех человек и обеспечить им все необходимое для жизни вдали от цивилизации.

Источник: focus.ua

Внутреннее пространство Liberra продумано до мелочей. Здесь установлены эргономичные кресла, которые легко трансформируются в четыре спальных места. Кухонная зона оборудована газовой плитой с духовкой, встроенным холодильником и шкафом из нержавеющей стали. Для обедов предусмотрен уютный уголок со столиком и мягкими скамейками. В отдельном санузле есть полноценный душ и туалет, а для хранения вещей и снаряжения предусмотрены вместительные шкафы и ниши.

Особое внимание уделено автономности. В штате экипажа — 250-литровый бак для воды и 150-литровый контейнер для мусора. Электроэнергия поступает от аккумуляторов, которые подзаряжаются с помощью солнечных панелей, установленных на крыше. Для комфорта предусмотрены бойлер для горячей воды, система кондиционирования и мощная аудиосистема.

Источник: focus.ua

Техническая часть не менее впечатляющая. Автодом оснащен полным приводом, турбодизельным двигателем мощностью 290 л.с. и значительным крутящим моментом в 1050 Н·м. Пневматическая подвеска и понижающая передача позволяют уверенно преодолевать сложные участки, дорожный просвет в 350 мм дает возможность форсировать водные преграды глубиной до 60 см. Такой набор характеристик делает Liberra подходящей для экспедиций в труднодоступных регионах.

Производство домов на колесах Liberra организовано в Чехии. Начальная стоимость такого автодома составляет 550 тысяч евро. В целом, появление Liberra на рынке автодомов – это памятный пример того, как современные технологии и нестандартный подход позволяют создавать решения для самых требовательных пассажиров. Такой автодом станет не просто средством передвижения, а настоящим жильем вдали от дома, где бы ни проходил ваш маршрут.