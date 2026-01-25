Не прошли мимо: как инженеры создали автодом для сложных маршрутов — мало кто знает, что внутри скрывается полноценный комфорт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 10:53

Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий

Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий

Не прошли мимо: как инженеры создали автодом для сложных маршрутов — мало кто знает, что внутри скрывается полноценный комфорт

Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий

Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.

Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.

В мире автодомов редко встречаются проекты, которые действительно способны удивить даже опытных пассажиров. Однако команда инженеров решила выйти за привычные рамки и превратила внедорожный автобус Torsus Praetorian в полноценный экспедиционный дом на колесах под названием Liberra. Эта задумка сразу привлекла внимание благодаря сочетанию проходимости, автономности и уровня комфорта.

В основе Liberra лежит китайский автобус Torsus Praetorian, изначально созданный для работы в самых суровых условиях. Специалисты приложили усилия, чтобы создать не просто транспорт, а мобильное жилье, рассчитанное на длительные автономные поездки. В результате получился автодом, способный принять на борт до четырех человек и обеспечить им все необходимое для жизни вдали от цивилизации.

Источник: focus.ua

Внутреннее пространство Liberra продумано до мелочей. Здесь установлены эргономичные кресла, которые легко трансформируются в четыре спальных места. Кухонная зона оборудована газовой плитой с духовкой, встроенным холодильником и шкафом из нержавеющей стали. Для обедов предусмотрен уютный уголок со столиком и мягкими скамейками. В отдельном санузле есть полноценный душ и туалет, а для хранения вещей и снаряжения предусмотрены вместительные шкафы и ниши.

Особое внимание уделено автономности. В штате экипажа — 250-литровый бак для воды и 150-литровый контейнер для мусора. Электроэнергия поступает от аккумуляторов, которые подзаряжаются с помощью солнечных панелей, установленных на крыше. Для комфорта предусмотрены бойлер для горячей воды, система кондиционирования и мощная аудиосистема. 

Источник: focus.ua

Техническая часть не менее впечатляющая. Автодом оснащен полным приводом, турбодизельным двигателем мощностью 290 л.с. и значительным крутящим моментом в 1050 Н·м. Пневматическая подвеска и понижающая передача позволяют уверенно преодолевать сложные участки, дорожный просвет в 350 мм дает возможность форсировать водные преграды глубиной до 60 см. Такой набор характеристик делает Liberra подходящей для экспедиций в труднодоступных регионах.

Производство домов на колесах Liberra организовано в Чехии. Начальная стоимость такого автодома составляет 550 тысяч евро. В целом, появление Liberra на рынке автодомов – это памятный пример того, как современные технологии и нестандартный подход позволяют создавать решения для самых требовательных пассажиров. Такой автодом станет не просто средством передвижения, а настоящим жильем вдали от дома, где бы ни проходил ваш маршрут.

Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Воронеж Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться