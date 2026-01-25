Не прошли мимо: как инженеры создали автодом для сложных маршрутов — мало кто знает, что внутри скрывается полноценный комфорт

25 января 2026, 10:53
Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий
Torsus Praetorian получил экспедиционную версию для автономных путешествий
Torsus Praetorian в новой модификации Liberra - это не просто внедорожный автобус, а настоящий дом на колесах для четырех человек. Cпециалисты совместно создали уникальное решение для длительных экспедиций, где автономность и комфорт выходят на первый план. Узнайте, чем удивляет этот автодом и почему он может стать выбором для самых требовательных путешественников.
В мире автодомов редко встречаются проекты, которые действительно способны удивить даже опытных пассажиров. Однако команда инженеров решила выйти за привычные рамки и превратила внедорожный автобус Torsus Praetorian в полноценный экспедиционный дом на колесах под названием Liberra. Эта задумка сразу привлекла внимание благодаря сочетанию проходимости, автономности и уровня комфорта.
В основе Liberra лежит китайский автобус Torsus Praetorian, изначально созданный для работы в самых суровых условиях. Специалисты приложили усилия, чтобы создать не просто транспорт, а мобильное жилье, рассчитанное на длительные автономные поездки. В результате получился автодом, способный принять на борт до четырех человек и обеспечить им все необходимое для жизни вдали от цивилизации.
Внутреннее пространство Liberra продумано до мелочей. Здесь установлены эргономичные кресла, которые легко трансформируются в четыре спальных места. Кухонная зона оборудована газовой плитой с духовкой, встроенным холодильником и шкафом из нержавеющей стали. Для обедов предусмотрен уютный уголок со столиком и мягкими скамейками. В отдельном санузле есть полноценный душ и туалет, а для хранения вещей и снаряжения предусмотрены вместительные шкафы и ниши.
Особое внимание уделено автономности. В штате экипажа — 250-литровый бак для воды и 150-литровый контейнер для мусора. Электроэнергия поступает от аккумуляторов, которые подзаряжаются с помощью солнечных панелей, установленных на крыше. Для комфорта предусмотрены бойлер для горячей воды, система кондиционирования и мощная аудиосистема.
Техническая часть не менее впечатляющая. Автодом оснащен полным приводом, турбодизельным двигателем мощностью 290 л.с. и значительным крутящим моментом в 1050 Н·м. Пневматическая подвеска и понижающая передача позволяют уверенно преодолевать сложные участки, дорожный просвет в 350 мм дает возможность форсировать водные преграды глубиной до 60 см. Такой набор характеристик делает Liberra подходящей для экспедиций в труднодоступных регионах.
Производство домов на колесах Liberra организовано в Чехии. Начальная стоимость такого автодома составляет 550 тысяч евро. В целом, появление Liberra на рынке автодомов – это памятный пример того, как современные технологии и нестандартный подход позволяют создавать решения для самых требовательных пассажиров. Такой автодом станет не просто средством передвижения, а настоящим жильем вдали от дома, где бы ни проходил ваш маршрут.
Похожие материалы Тойота
-
25.01.2026, 09:44
Возвращение Shelby Daytona: как классика спорткаров адаптируется к 2030-м
Shelby Daytona вновь в центре внимания - британская AC Cars готовит переосмысленную версию культового купе для нового десятилетия. Как изменится легенда, что сохранит от оригинала и почему этот проект уже обсуждают эксперты и фанаты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 09:13
Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма
В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 08:50
Редкий полноразмерный микроавтобус GMC Savana выставлен на продажу в России
В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный GMC Savana 2005 года - полноразмерный американский микроавтобус с капитальным ремонтом двигателя, газовым оборудованием и обновленным салоном. Цена сопоставима с новой Вестой, но что еще важно знать о таком выборе? Разбираемся в деталях и особенностях этого предложения.Читать далее
-
25.01.2026, 08:40
Новый пятитонник SportTrek 312VTB: свежий взгляд на универсальность кемперов
В мире автодомов редко появляются по-настоящему необычные решения, но новый SportTrek 312VTB от Venture RV способен удивить даже опытных путешественников. Чем отличается эта модель от привычных кемперов, какие скрытые возможности заложены в ее конструкции и почему производитель делает ставку на универсальность? Разбираемся в деталях и особенностях новинки, которая уже привлекла внимание экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.01.2026, 07:05
Ford Transit Van 2017: в России продают редкую версию кастенвагена для путешествий и работы
Ford Transit Van 2017 года с официальной заводской переделкой и уникальным оснащением выставлен на продажу в Барнауле. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации и нюансах оформления подобных автомобилей. Узнайте, почему такие минивэны становятся все популярнее среди путешественников и профессионалов.Читать далее
-
25.01.2026, 06:53
Yamaha Tenere 700 с новым обвесом: лимитированный комплект в стиле Baja
Yamaha Tenere 700 получил уникальный лимитированный комплект кузова, вдохновленный гонками Baja. Португальские мастера из Holy Moly Motorcycles создали не просто тюнинг, а полноценный образ для любителей приключений. Чем выделяется этот проект и почему он уже на слуху у поклонников мотоциклов - рассказываем в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:28
Сравнение Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron 2027 модельного года
Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron - новые электрокроссоверы, которые меняют представление о безопасности, технологиях и стиле. Разбираемся, чем удивляют эти модели, какие особенности и нюансы стоит учитывать при выборе, и почему конкуренция между ними становится все острее.Читать далее
-
25.01.2026, 05:32
Как старый ПАЗ превратился в современный дом на колесах своими руками
Путешественник из Беларуси вместе с другом создал полноценный автодом на базе ПАЗ-3205, вложив минимальный бюджет и обойдясь без редких деталей. Как им удалось превратить списанный автобус в комфортное жилье для долгих поездок - подробности в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 05:08
Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее
Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
25.01.2026, 09:44
Возвращение Shelby Daytona: как классика спорткаров адаптируется к 2030-м
Shelby Daytona вновь в центре внимания - британская AC Cars готовит переосмысленную версию культового купе для нового десятилетия. Как изменится легенда, что сохранит от оригинала и почему этот проект уже обсуждают эксперты и фанаты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 09:13
Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма
В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 08:50
Редкий полноразмерный микроавтобус GMC Savana выставлен на продажу в России
В Нижнем Новгороде появился на продаже уникальный GMC Savana 2005 года - полноразмерный американский микроавтобус с капитальным ремонтом двигателя, газовым оборудованием и обновленным салоном. Цена сопоставима с новой Вестой, но что еще важно знать о таком выборе? Разбираемся в деталях и особенностях этого предложения.Читать далее
-
25.01.2026, 08:40
Новый пятитонник SportTrek 312VTB: свежий взгляд на универсальность кемперов
В мире автодомов редко появляются по-настоящему необычные решения, но новый SportTrek 312VTB от Venture RV способен удивить даже опытных путешественников. Чем отличается эта модель от привычных кемперов, какие скрытые возможности заложены в ее конструкции и почему производитель делает ставку на универсальность? Разбираемся в деталях и особенностях новинки, которая уже привлекла внимание экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.01.2026, 07:05
Ford Transit Van 2017: в России продают редкую версию кастенвагена для путешествий и работы
Ford Transit Van 2017 года с официальной заводской переделкой и уникальным оснащением выставлен на продажу в Барнауле. В статье - подробности о комплектации, особенностях эксплуатации и нюансах оформления подобных автомобилей. Узнайте, почему такие минивэны становятся все популярнее среди путешественников и профессионалов.Читать далее
-
25.01.2026, 06:53
Yamaha Tenere 700 с новым обвесом: лимитированный комплект в стиле Baja
Yamaha Tenere 700 получил уникальный лимитированный комплект кузова, вдохновленный гонками Baja. Португальские мастера из Holy Moly Motorcycles создали не просто тюнинг, а полноценный образ для любителей приключений. Чем выделяется этот проект и почему он уже на слуху у поклонников мотоциклов - рассказываем в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:28
Сравнение Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron 2027 модельного года
Volvo EX60, Mercedes-Benz GLC EQ, BMW iX3 и Audi Q6 e-tron - новые электрокроссоверы, которые меняют представление о безопасности, технологиях и стиле. Разбираемся, чем удивляют эти модели, какие особенности и нюансы стоит учитывать при выборе, и почему конкуренция между ними становится все острее.Читать далее
-
25.01.2026, 05:32
Как старый ПАЗ превратился в современный дом на колесах своими руками
Путешественник из Беларуси вместе с другом создал полноценный автодом на базе ПАЗ-3205, вложив минимальный бюджет и обойдясь без редких деталей. Как им удалось превратить списанный автобус в комфортное жилье для долгих поездок - подробности в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 05:08
Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее
Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее