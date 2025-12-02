Скандал в паддоке: почему Mercedes оказался в центре странных подозрений?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

2 декабря 2025, 09:52

Тото Вольф резко ответил на обвинения Марко в адрес Антонелли

Вокруг Mercedes разгорелся новый спор. Вольф не сдержал эмоций. Марко намекнул на нечестную игру пилота немецкой команды. Чем закончится эта история – пока загадка.

Вокруг Mercedes разгорелся новый спор. Вольф не сдержал эмоций. Марко намекнул на нечестную игру пилота немецкой команды. Чем закончится эта история – пока загадка.

В мире автоспорта вновь вспыхнул конфликт: советник Red Bull Хельмут Марко обвинил молодого пилота Mercedes Андреа Кими Антонелли в том, что тот якобы помогал гонщикам McLaren на этапе в Катаре. Руководитель Mercedes Тото Вольф не стал молчать и резко осудил подобные заявления, назвав их абсурдными и лишенными всякой логики.

По информации 110km.ru, Вольф подчеркнул, что команда Mercedes ведет борьбу за второе место в чемпионате, а сам Антонелли стремится занять третью позицию. В такой ситуации, по мнению босса команды, любые намеки на сговор выглядят нелепо. Он отметил, что подобные обвинения не только не имеют под собой оснований, но и отвлекают от реальных проблем на трассе.

Вольф также рассказал, что после гонки связался с инженером Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбиазе, чтобы прояснить ситуацию вокруг ошибки Антонелли на предпоследнем круге. Именно этот момент позволил Ландо Норрису обойти итальянца. По словам Вольфа, Ламбиазе был сильно взволнован, ведь его команде нужно было финишировать в тройке, чтобы сохранить шансы на титул. Однако после обсуждения стало ясно: никакого умысла в действиях Антонелли не было, он просто допустил ошибку на входе в поворот и потерял скорость.

Руководитель Mercedes выразил недоумение, почему вообще возникают подобные подозрения. Он призвал всех участников чемпионата не искать заговоры там, где их нет, и сосредоточиться на честной борьбе на трассе. Вольф добавил, что подобные разговоры только мешают командам и гонщикам показывать свой максимум.

Если Вы не знали, Тото Вольф – один из самых влиятельных руководителей в Формуле-1. С 2013 года он возглавляет команду Mercedes-AMG Petronas Formula One Team и за это время привел ее к множеству чемпионских титулов. Вольф известен своим жестким стилем управления и умением защищать интересы своих пилотов даже в самых спорных ситуациях.

Упомянутые марки: Mercedes, McLaren
