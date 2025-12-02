Скандал в паддоке: почему Mercedes оказался в центре странных подозрений?

2 декабря 2025, 09:52
Тото Вольф резко ответил на обвинения Марко в адрес Антонелли
Тото Вольф резко ответил на обвинения Марко в адрес Антонелли
Вокруг Mercedes разгорелся новый спор. Вольф не сдержал эмоций. Марко намекнул на нечестную игру пилота немецкой команды. Чем закончится эта история – пока загадка.
В мире автоспорта вновь вспыхнул конфликт: советник Red Bull Хельмут Марко обвинил молодого пилота Mercedes Андреа Кими Антонелли в том, что тот якобы помогал гонщикам McLaren на этапе в Катаре. Руководитель Mercedes Тото Вольф не стал молчать и резко осудил подобные заявления, назвав их абсурдными и лишенными всякой логики.
По информации 110km.ru, Вольф подчеркнул, что команда Mercedes ведет борьбу за второе место в чемпионате, а сам Антонелли стремится занять третью позицию. В такой ситуации, по мнению босса команды, любые намеки на сговор выглядят нелепо. Он отметил, что подобные обвинения не только не имеют под собой оснований, но и отвлекают от реальных проблем на трассе.
Вольф также рассказал, что после гонки связался с инженером Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбиазе, чтобы прояснить ситуацию вокруг ошибки Антонелли на предпоследнем круге. Именно этот момент позволил Ландо Норрису обойти итальянца. По словам Вольфа, Ламбиазе был сильно взволнован, ведь его команде нужно было финишировать в тройке, чтобы сохранить шансы на титул. Однако после обсуждения стало ясно: никакого умысла в действиях Антонелли не было, он просто допустил ошибку на входе в поворот и потерял скорость.
Руководитель Mercedes выразил недоумение, почему вообще возникают подобные подозрения. Он призвал всех участников чемпионата не искать заговоры там, где их нет, и сосредоточиться на честной борьбе на трассе. Вольф добавил, что подобные разговоры только мешают командам и гонщикам показывать свой максимум.
Если Вы не знали, Тото Вольф – один из самых влиятельных руководителей в Формуле-1. С 2013 года он возглавляет команду Mercedes-AMG Petronas Formula One Team и за это время привел ее к множеству чемпионских титулов. Вольф известен своим жестким стилем управления и умением защищать интересы своих пилотов даже в самых спорных ситуациях.
Похожие материалы Мерседес, МакЛарен
-
01.12.2025, 09:31
Макс Ферстаппен обошел McLaren на пит-стопах после аварии в Катаре
Гран-при Катара начался с неожиданного столкновения и массовых пит-стопов. Ферстаппен воспользовался ситуацией и вырвался вперед. McLaren оказались в невыгодном положении. Кто выиграл от хаоса на трассе?Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 08:18
Юки Цунода отказался от роли запасного в Red Bull Racing на 2026 год
25-летний автогонщик Юки Цунода не готов стать резервным пилотом Red Bull Racing. Его решение удивило многих. Вопрос о будущем японца остается открытым. Следите за развитием событий.Читать далее
-
27.11.2025, 08:16
В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes
В Кливленде молодой парковщик попал в полицию из-за быстрой поездки. Он выбрал чужой Mercedes, чтобы сгонять ночью за бургером. Владелец авто был удивлен, а последствия оказались неожиданными. История получила широкий резонанс.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
26.11.2025, 14:49
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid устроили дуэль на четверть мили – результат удивил всех
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid встретились на дрэг-стрипе. Соперничество между бензиновым спорткаром и электромобилем обещало быть жарким. Итог гонки оказался неожиданным для поклонников электрокаров. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему результат вызвал споры.Читать далее
-
26.11.2025, 14:01
Nokian Tyres объявила о масштабных увольнениях и временных сокращениях в Финляндии
Nokian Tyres готовит серьезные перемены в штате персонала. В компании назревают увольнения и временные сокращения. Что ждет работников в ближайшие месяцы? Финансовая стратегия меняет привычный уклад.Читать далее
-
25.11.2025, 16:52
Xiaomi обязали вернуть клиентке двойной залог за электрокар SU7
Автогигант Xiaomi оказался в центре скандала. Покупательница электрокара подала в суд. Причиной стал несправедливый договор. Компания пыталась удержать ее деньги. Решение суда создало важный прецедент.Читать далее
-
25.11.2025, 15:58
АвтоВАЗ готовится к серьезному спаду производства Lada в Тольятти
АвтоВАЗ ждут непростые времена. Производство может сильно упасть. Спрос на автомобили снижается. Завод меняет свои планы. Что будет с ценами и работниками?Читать далее
-
25.11.2025, 08:59
Zeekr собирает с владельцев 1,75 млрд рублей на апгрейд автопилота
Бренд Zeekr запустил необычную кампанию. Владельцам предложили скинуться на апгрейд. Речь идет об улучшении автопилота. Но за это придется доплатить. Узнайте все детали этой истории.Читать далее
Похожие материалы Мерседес, МакЛарен
-
01.12.2025, 09:31
Макс Ферстаппен обошел McLaren на пит-стопах после аварии в Катаре
Гран-при Катара начался с неожиданного столкновения и массовых пит-стопов. Ферстаппен воспользовался ситуацией и вырвался вперед. McLaren оказались в невыгодном положении. Кто выиграл от хаоса на трассе?Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 08:18
Юки Цунода отказался от роли запасного в Red Bull Racing на 2026 год
25-летний автогонщик Юки Цунода не готов стать резервным пилотом Red Bull Racing. Его решение удивило многих. Вопрос о будущем японца остается открытым. Следите за развитием событий.Читать далее
-
27.11.2025, 08:16
В Кливленде 19-летний парковщик устроил ночную гонку на чужом Mercedes
В Кливленде молодой парковщик попал в полицию из-за быстрой поездки. Он выбрал чужой Mercedes, чтобы сгонять ночью за бургером. Владелец авто был удивлен, а последствия оказались неожиданными. История получила широкий резонанс.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
26.11.2025, 14:49
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid устроили дуэль на четверть мили – результат удивил всех
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid встретились на дрэг-стрипе. Соперничество между бензиновым спорткаром и электромобилем обещало быть жарким. Итог гонки оказался неожиданным для поклонников электрокаров. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему результат вызвал споры.Читать далее
-
26.11.2025, 14:01
Nokian Tyres объявила о масштабных увольнениях и временных сокращениях в Финляндии
Nokian Tyres готовит серьезные перемены в штате персонала. В компании назревают увольнения и временные сокращения. Что ждет работников в ближайшие месяцы? Финансовая стратегия меняет привычный уклад.Читать далее
-
25.11.2025, 16:52
Xiaomi обязали вернуть клиентке двойной залог за электрокар SU7
Автогигант Xiaomi оказался в центре скандала. Покупательница электрокара подала в суд. Причиной стал несправедливый договор. Компания пыталась удержать ее деньги. Решение суда создало важный прецедент.Читать далее
-
25.11.2025, 15:58
АвтоВАЗ готовится к серьезному спаду производства Lada в Тольятти
АвтоВАЗ ждут непростые времена. Производство может сильно упасть. Спрос на автомобили снижается. Завод меняет свои планы. Что будет с ценами и работниками?Читать далее
-
25.11.2025, 08:59
Zeekr собирает с владельцев 1,75 млрд рублей на апгрейд автопилота
Бренд Zeekr запустил необычную кампанию. Владельцам предложили скинуться на апгрейд. Речь идет об улучшении автопилота. Но за это придется доплатить. Узнайте все детали этой истории.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве