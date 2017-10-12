12 октября 2017, 17:21

Toyoda Gosei привезет в Токио резиновый автомобиль

Японская компания Toyoda Gosei, являющаяся подразделением Toyota, представит на Токийском автосалоне новый концепт-кар. Модель получила имя Flesby II и ее кузов выполнен из резины для защиты пешеходов.
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  Toyoda Gosei привезет в Токио резиновый автомобиль Toyota Toyoda Gosei привезет в Токио резиновый автомобиль Toyota Toyoda Gosei привезет в Токио резиновый автомобиль
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Toyoda Gosei занимается производством пластиковых и резиновых деталей для автомобильной промышленности. По мнению представителей компании, Flesby II показывает внешний вид городских машин в 2030 году. Ее кузов способен менять форму под действием электрического тока.

Зеленые детали концепта сделаны из полупрозрачной резины, под которой спрятаны светодиодные элементы. Они транслируют информацию для других водителей и пешеходов. Такой же материал используется и в интерьере модели.

Также под маркой Toyoda Gosei на автосалоне в Токио дебютирует прототип автомобиля, оснащенного «умным» рулем. Рулевое колесо анализирует физическое состояние водителя. Также концепт-кар продемонстрирует новую концепцию передней части кузова, где размещен комплекс камер, радаров и световых элементов, которые показывают другим участникам движения намерения водителя и возможные маневры транспорта..

Впервые модель Flesby была показана публике в 2015 году. Особенностью концепта являются подушки безопасности, раскрывающиеся при столкновении с пешеходом.

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Toyoda Gosei привезет в Токио резиновый автомобиль
{{material_121267}}Toyoda Gosei занимается производством пластиковых и резиновых деталей для автомобильной промышленности. По мнению представителей компании, Flesby II показывает внешний вид городских машин в 2030 году. Ее кузов способен менять форму под действием электрического тока.Зеленые детали концепта сделаны из полупрозрачной резины, под которой спрятаны светодиодные элементы. Они транслируют информацию для других водителей и пешеходов. Такой же материал используется и в интерьере модели.Также под маркой Toyoda Gosei на автосалоне в Токио дебютирует прототип автомобиля, оснащенного «умным» рулем. Рулевое колесо анализирует физическое состояние водителя. Также концепт-кар продемонстрирует новую концепцию передней части кузова, где размещен комплекс камер, радаров и световых элементов, которые показывают другим участникам движения намерения водителя и возможные маневры транспорта..Впервые модель Flesby была показана публике в 2015 году. Особенностью концепта являются подушки безопасности, раскрывающиеся при столкновении с пешеходом.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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