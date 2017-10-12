Toyoda Gosei привезет в Токио резиновый автомобиль
Зеленые детали концепта сделаны из полупрозрачной резины, под которой спрятаны светодиодные элементы. Они транслируют информацию для других водителей и пешеходов. Такой же материал используется и в интерьере модели.
Также под маркой Toyoda Gosei на автосалоне в Токио дебютирует прототип автомобиля, оснащенного «умным» рулем. Рулевое колесо анализирует физическое состояние водителя. Также концепт-кар продемонстрирует новую концепцию передней части кузова, где размещен комплекс камер, радаров и световых элементов, которые показывают другим участникам движения намерения водителя и возможные маневры транспорта..
Впервые модель Flesby была показана публике в 2015 году. Особенностью концепта являются подушки безопасности, раскрывающиеся при столкновении с пешеходом.
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