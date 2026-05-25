Редкий внедорожник продают дороже нового - спрос на машины из 1990-х растет из-за надежности

25 мая 2026, 16:32
Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США
На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.
Новость о продаже Toyota 4Runner 1996 года за рекордную сумму на американском аукционе вызвала живой интерес среди российских автолюбителей. Причина проста: на фоне роста цен и сложностей с покупкой новых автомобилей, внимание к проверенным временем моделям только усиливается. Случай с этим внедорожником показывает, что спрос на надежные и хорошо сохранившиеся машины 90-х годов не только не падает, но и набирает обороты.
Как сообщает Российская Газета, на аукционе Mecum's Indy в США был выставлен Toyota 4Runner 1996 года выпуска с пробегом всего 11 200 км. Итоговая ставка составила 52 800 долларов, что по текущему курсу превышает 3,7 миллиона рублей. Для сравнения, новая версия этой модели в салоне стоит около 43 700 долларов, то есть почти на 10 тысяч дешевле. При этом речь идет не о лимитированной или тюнингованной версии, а о стандартном исполнении, сохранившемся в практически заводском состоянии.
Особое внимание привлек тот факт, что автомобиль продавался на оригинальных шинах, которые не менялись с момента выпуска. Это редкость даже для коллекционных машин, ведь обычно резина теряет свои свойства за десятилетия. Под капотом установлен 3,4-литровый двигатель, известный своей выносливостью и способностью без серьезных поломок проходить сотни тысяч километров. Мощность мотора - 278 лошадиных сил, а в паре с ним работает 4-ступенчатый автомат и полный привод, что делает этот внедорожник универсальным для любых дорог.
Интерес к подобным лотам объясняется не только ностальгией по эпохе 80-90-х, но и реальной практической выгодой. Многие автомобилисты отмечают, что старые Toyota 4Runner отличаются простотой конструкции, ремонтопригодностью и отсутствием сложной электроники, что особенно ценно в условиях нестабильного рынка запчастей. К тому же, такие машины часто становятся объектом инвестиций: их стоимость со временем не падает, а иногда даже растет. Подобная тенденция наблюдается и на российском рынке, где редкие и хорошо сохранившиеся внедорожники также уходят за суммы, превышающие цену новых аналогов. Кстати, похожий интерес к уникальным моделям отмечался и при продаже лимитированных кроссоверов, как это было с одной из редких версий Lada X-Cross 5 - подробнее об этом можно узнать в материале о продаже уникального кроссовера ограниченной серии.
Если исходить из представленной информации, продажа Toyota 4Runner 1996 года за сумму, превышающую стоимость новой машины, может указывать на устойчивый спрос на классические внедорожники с минимальным пробегом. Для коллекционеров и ценителей оригинальных деталей важны не только техническое состояние, но и сохранность заводских компонентов, таких как шины и лакокрасочное покрытие. Важно отметить, что подобные сделки становятся все более частыми, а интерес к автомобилям с историей и прозрачной биографией только растет. Это создает предпосылки для дальнейшего повышения цен на редкие экземпляры, особенно если речь идет о моделях с репутацией «неубиваемых» и простых в обслуживании.
