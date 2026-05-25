Редкий внедорожник продают дороже нового - спрос на машины из 1990-х растет из-за надежности

Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США

На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.

Новость о продаже Toyota 4Runner 1996 года за рекордную сумму на американском аукционе вызвала живой интерес среди российских автолюбителей. Причина проста: на фоне роста цен и сложностей с покупкой новых автомобилей, внимание к проверенным временем моделям только усиливается. Случай с этим внедорожником показывает, что спрос на надежные и хорошо сохранившиеся машины 90-х годов не только не падает, но и набирает обороты.

Как сообщает Российская Газета, на аукционе Mecum's Indy в США был выставлен Toyota 4Runner 1996 года выпуска с пробегом всего 11 200 км. Итоговая ставка составила 52 800 долларов, что по текущему курсу превышает 3,7 миллиона рублей. Для сравнения, новая версия этой модели в салоне стоит около 43 700 долларов, то есть почти на 10 тысяч дешевле. При этом речь идет не о лимитированной или тюнингованной версии, а о стандартном исполнении, сохранившемся в практически заводском состоянии.

Особое внимание привлек тот факт, что автомобиль продавался на оригинальных шинах, которые не менялись с момента выпуска. Это редкость даже для коллекционных машин, ведь обычно резина теряет свои свойства за десятилетия. Под капотом установлен 3,4-литровый двигатель, известный своей выносливостью и способностью без серьезных поломок проходить сотни тысяч километров. Мощность мотора - 278 лошадиных сил, а в паре с ним работает 4-ступенчатый автомат и полный привод, что делает этот внедорожник универсальным для любых дорог.

Интерес к подобным лотам объясняется не только ностальгией по эпохе 80-90-х, но и реальной практической выгодой. Многие автомобилисты отмечают, что старые Toyota 4Runner отличаются простотой конструкции, ремонтопригодностью и отсутствием сложной электроники, что особенно ценно в условиях нестабильного рынка запчастей. К тому же, такие машины часто становятся объектом инвестиций: их стоимость со временем не падает, а иногда даже растет. Подобная тенденция наблюдается и на российском рынке, где редкие и хорошо сохранившиеся внедорожники также уходят за суммы, превышающие цену новых аналогов.

Если исходить из представленной информации, продажа Toyota 4Runner 1996 года за сумму, превышающую стоимость новой машины, может указывать на устойчивый спрос на классические внедорожники с минимальным пробегом. Для коллекционеров и ценителей оригинальных деталей важны не только техническое состояние, но и сохранность заводских компонентов, таких как шины и лакокрасочное покрытие. Важно отметить, что подобные сделки становятся все более частыми, а интерес к автомобилям с историей и прозрачной биографией только растет. Это создает предпосылки для дальнейшего повышения цен на редкие экземпляры, особенно если речь идет о моделях с репутацией «неубиваемых» и простых в обслуживании.