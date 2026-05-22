Почему Toyota 4Runner удивил экспертов IIHS и что важно знать о безопасности и оснащении

22 мая 2026, 19:31
Toyota 4Runner 2025: новые оценки IIHS, особенности краш-тестов и нюансы комплектаций
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после серии краш-тестов IIHS. Модель получила высокие оценки за защиту водителя, но эксперты нашли и спорные моменты. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при выборе комплектации.
Обновленный Toyota 4Runner вновь оказался в центре внимания после очередных испытаний IIHS. Водительская сторона кузова выдержала малый перекрывающий удар на «отлично», что для рамного внедорожника — редкость. Эксперты отметили, что пространство для водителя практически не пострадало, подушки безопасности сработали четко, не допустив контакта головы с элементами салона.
Однако не все так однозначно: еще полгода назад 4Runner получил лишь «среднюю» оценку за фронтальный удар с умеренным перекрытием. Тогда манекен заднего пассажира оказался слишком близко к спинке переднего кресла, а ремень безопасности сместился с таза на живот, что увеличивает риск получения травмы. Тем не менее, в боковом краш-тесте модель показала себя достойно, получив оценку «хорошо».
В свежем тесте IIHS на небольшое перекрытие с водительской стороны 4Runner вновь подтвердил высокий уровень защиты. После удара манекен остался в безопасной зоне, но есть риск травмирования ног и стопы. Интересно, что обе подушки — фронтальная и боковая — сработали синхронно, обеспечив дополнительную защиту головы.
Тестировалась версия SR5 с полным приводом и тканевым салоном. Этот результат актуален и на 2026 модельный год. Важно помнить, что комплектации соответствуют типу фар: большинство светильников оснащены светодиодными проекторами с автоматическим дальним светом, но у них наблюдается избыточная засветка. Более дорогие варианты с улучшенными фарами справляются с бликами чуть лучше, но идеального результата не дают.
Система автоматического торможения (AEB) в 4Runner работает неожиданно эффективно — как при угрозе столкновения с автомобилем, так и с пешеходом. IIHS отдельно похвалил надежность ремней безопасности и простоту использования креплений LATCH для детских кресел: за дополнительные точки крепления модель получила высшую оценку «G+».
Стоит отметить, что при выборе гибридной силовой установки i-FORCE MAX третий ряд сидений становится недоступен. Семиместные версии возможны только для SR5 и Limited с бензиновым мотором. Базовая SR5 стоит от 42 070 долларов, Limited — от 56 700. Самый доступный гибрид — TRD Off-Road за 53 290 долларов, тогда как бензиновая версия с турбомотором 2,4 литра обойдется минимум в 50 490 долларов.
На базе шестого поколения 4Runner (индекс N500) — 278 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Гибридная версия i-FORCE MAX выдает до 326 л.с. и 630 Нм, но только на полном приводе. Расход топлива в смешанном цикле, по данным EPA: до 22 миль на галлон для обычной версии и 23 мили на галлон для гибридной.
Для российского рынка такие результаты могут быть особенно интересны на фоне растущего спроса на рамные внедорожники и ужесточения требований к безопасности. К тому же, как показывает опыт других автопроизводителей, даже у признанных лидеров возникают проблемы с последовательностью — например, недавно Honda объявила о масштабном отзыве электромобилей из-за дефекта камеры заднего вида, подробнее в материале о массовых отзывах Honda Prologue и Acura ZDX .
