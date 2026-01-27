Что грозит покупателям: почему новый Toyota 4Runner 2026 стал дороже, а изменений почти не видно

27 января 2026, 20:51
Toyota 4Runner 2026: обновление без революции и заметный рост цен
Toyota 4Runner 2026 года выходит на рынок с минимальными изменениями, но с ощутимым увеличением стоимости. Разбираемся, что нового в комплектациях, какие функции добавили и почему ценник снова вырос.
Осенью 2026 года на рынке появился обновленный Toyota 4Runner, и, казалось бы, поклонники бренда ждали чего-то большего. Однако производитель решил пойти по пути минимальных доработок, предоставив проверенные решения и, следовательно, повысив цену. Новая базовая версия SR5 обойдется минимум в 41 570 долларов — это на 800 долларов больше, чем годом ранее. Флагманская комплектация TRD Pro подорожала еще заметнее - на целую тысячу долларов.
Главное новшество, на которое обращают внимание эксперты, - это функция отключаемого стабилизатора поперечной устойчивости, появившаяся в версии TRD Off-Road Premium. Для тех, кто часто выбирается на бездорожье, это приятно, но назвать его революционным внедрением сложно. Остальные изменения в оснащении и технической части оказались настолько незначительными, что их можно было бы и не заметить, если бы не новый ценник.
В остальном 4Runner остался верен себе. В базовой комплектации покупатель получает светодиодные фары, мультимедийную систему и полный набор электронных ассистентов Toyota Safety Sense. Под капотом - все тот же 2,4-литровый турбомотор мощностью 278 л.с., который давно знаком автолюбителям бренда по другим моделям.
Топовая версия TRD Pro по-прежнему имеет гибридную силовую установку i-Force Max, выдающую 326 л.с., а также роскошный салон с 14-дюймовым дисплеем и кожаными сиденьями с подогревом и вентиляцией. Впрочем, за все эти удовольствия теперь заплатили не менее 67 900 долларов, что в пересчете на рубли составляет около 5,5 миллионов.
Таким образом, Toyota 4Runner 2026 года – это тот же надежный и комфортный внедорожник, который ценят за производительность и практичность. Но теперь за привычные качества придется платить больше. Для многих покупателей это может стать неприятным сюрпризом, ведь ожидания обновлений были куда выше. Впрочем, спрос на 4Runner вряд ли сильно пострадает: у моделей по-прежнему есть своя армия поклонников, готовых мириться с ростом цен радиально проверенного качества.
