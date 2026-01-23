Серебристый внедорожник против серого пикапа — кто круче?

23 января 2026, 16:38
Toyota 4Runner 2026 с лифтом и дисками Gunmetal: классика вне дорог и времени
В Гавайях тюнеры создали уникальный Toyota 4Runner 2026 с трехдюймовым лифтом и эффектными дисками Gunmetal. В паре с ним - стильный Tacoma с черными колесами. Какой из них выберете вы? Оба авто выделяются на фоне серых будней.
В 2026 году Toyota продолжает удерживать лидерство на рынке США, а спрос на внедорожники и пикапы бренда не ослабевает. RAV4, Camry, Tacoma и Corolla стабильно занимают верхние строчки по продажам, а такие модели, как Tundra, 4Runner и Land Cruiser, уверенно держат свои позиции среди любителей настоящей классики. Только за год было реализовано 148 тысяч пикапов Tundra, почти 99 тысяч внедорожников 4Runner и 44 тысячи Land Cruiser. Интересно, что 4Runner по популярности почти догнал минивэн, несмотря на конкуренцию внутри самой технологии Toyota.
Но если стандартные версии уже не вызывают эмоций, на помощь приходят специалисты по кастомизации. В Вайпаху, на Гавайях, команда MJ Motorsports решила показать, как должен выглядеть настоящий внедорожник для тех, кто не хочет сливаться с потоком. Их исходный проект - серебристый Toyota 4Runner TRD Off-Road 2026 года выпуска, который сразу бросается в глаза.
Автомобиль получил трехдюймовый лифт-комплект King Off-Road Racing Shocks и верхние рычаги Icon Vehicle Dynamics, что заметно увеличило дорожный просвет и объем, установили массивные 17-дюймовые диски Fuel Off-Road Vector с вогнутым профилем и эффектным серым покрытием Gunmetal. Шины - вседорожные Mickey Thompson Baja Boss размером 295/70/R17, которые не только подчеркивают агрессивный стиль, но и реально улучшают проходимость на сложных маршрутах.
Стоимость такого внедорожника стартует от 50 тысяч долларов без учета доставки, но, как отмечают в MJ Motorsports, это не просто тюнинг ради внешнего вида. Каждая деталь предназначена для испытаний вне асфальта, а не для позерства на парковке торгового центра.
Впрочем, на этом гавайские мастера не остановились. Для поклонников пикапов они представили альтернативу — темно-серый Toyota Tacoma с передним лифтом Ready Lift на 1,5 дюйма. Здесь установлены 17-дюймовые черные диски Motegi Trailite с нулевым вылетом и те же «зубастые» шины Mickey Thompson Baja Boss AT размером 285/70/17. Такой комплект не только визуально делает Tacoma более мускулистым, но и обеспечивает уверенность на бездорожье.
Обе машины - незабываемый пример того, как грамотный подход к доработке способен превращать серийный автомобиль в объект желаний для энтузиастов. Вопрос только в том, что вам ближе: классический внедорожник с намеком на ретро или современный пикап с акцентом на агрессию?
В любом случае, эти проекты доказывают: даже в условиях массового производства индивидуальность все еще ценится. И если вы устали от однообразия, возможно, стоит задуматься о собственном пути - пусть даже он запомнится с трехдюймовым лифтом и парой новых колес.
Похожие материалы Тойота
-
23.01.2026, 14:12
Honda Ridgeline HD 2027: виртуальный пикап, который бросает вызов Toyota Tacoma
В сети появился концепт Honda Ridgeline HD 2027. Это тяжелый среднеразмерный пикап, который может изменить правила игры. Модель обещает конкурировать с Ford Ranger Super Duty и даже с флагманами сегмента. Варианты с двумя осями и премиальной отделкой уже обсуждаются.Читать далее
-
20.01.2026, 10:27
Белоснежный Toyota Tacoma с хромом и лифтом на 35-дюймовых дисках Fuel Revolt
Westcott Designs из Аризоны снова удивляет автолюбителей. На этот раз в центре внимания - Toyota Tacoma с эффектным лифтом и хромированными деталями. Внешний вид и технические решения вызывают споры. Что скрывается за этим проектом? Узнай подробности.Читать далее
-
19.12.2025, 19:37
Toyota Tacoma N400 с карбоновым капотом: новый взгляд на аксессуары и стиль
Toyota Tacoma N400 продолжает удерживать позиции среди лидеров продаж в США. В 2025 году модель удивляет новым карбоновым капотом. Владельцы могут комбинировать аксессуары и создавать уникальный стиль. Ожидаются новые решения для персонализации пикапа.Читать далее
-
17.12.2025, 18:23
Какой пикап выбрать: белый Toyota Tacoma N400 или белый Tundra XK70 в уникальном исполнении
Toyota предлагает широкий выбор рамных моделей на платформе TNGA-F. Среди них - легендарные пикапы Tacoma и Tundra. Оба автомобиля доступны в эффектном белом цвете и с уникальными доработками. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, чем отличаются эти модели и что скрывается за их внешней схожестью.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
28.11.2025, 17:28
Toyota Tacoma TRD Pro 2026: бело-черная классика с лифтом и 35-дюймовыми шинами
Toyota Tacoma TRD Pro 2026 года получила уникальный тюнинг. Внедорожник оснастили лифтом, белыми дисками и массивными шинами. Такой стиль выделяет пикап среди конкурентов. Узнайте, что еще изменилось в популярной модели.Читать далее
-
03.11.2025, 18:07
Toyota Tacoma для бездорожья на SEMA 2025: концепт, который производит воду во время движения
Toyota представила на SEMA 2025 необычный концепт Tacoma. Пикап способен производить питьевую воду прямо в пути. Детали технологии держатся в секрете. Инженеры обещают новые возможности для путешественников. Чем еще удивил японский бренд — в нашем материале.Читать далее
-
30.10.2025, 18:01
Черный и стильный Toyota Tacoma TRD Off-Road: современный облик с классическим характером
Toyota снова удивляет поклонников свежим взглядом на легендарный пикап. Новая версия Tacoma TRD Off-Road сочетает в себе современные решения и узнаваемый стиль. Внедорожник выделяется на фоне конкурентов. Узнайте, чем он привлек внимание на мировых автосалонах.Читать далее
-
27.10.2025, 14:14
Toyota готовит GR Tacoma 2026 или 2027 года – новый герой среди среднеразмерных пикапов
Toyota готовит к выпуску спортивную версию популярного пикапа. Новинка обещает удивить поклонников бренда. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Ожидается, что модель появится в 2026 или 2027 году. Эксперты уже обсуждают возможные особенности автомобиля.Читать далее
-
18.10.2025, 09:36
Владелец купил новый Toyota Tacoma TRD Sport, но спешит избавиться от него
Свежий Toyota Tacoma 2025 года с минимальным пробегом неожиданно оказался никому не нужен на аукционе. Владелец купил его совсем недавно, но уже выставил на продажу. Почему автомобиль не вызвал интереса и что скрывается за этим решением – читайте в нашем материале.Читать далее
