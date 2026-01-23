Серебристый внедорожник против серого пикапа — кто круче?

Toyota 4Runner 2026 с лифтом и дисками Gunmetal: классика вне дорог и времени

В Гавайях тюнеры создали уникальный Toyota 4Runner 2026 с трехдюймовым лифтом и эффектными дисками Gunmetal. В паре с ним - стильный Tacoma с черными колесами. Какой из них выберете вы? Оба авто выделяются на фоне серых будней.

В Гавайях тюнеры создали уникальный Toyota 4Runner 2026 с трехдюймовым лифтом и эффектными дисками Gunmetal. В паре с ним - стильный Tacoma с черными колесами. Какой из них выберете вы? Оба авто выделяются на фоне серых будней.

В 2026 году Toyota продолжает удерживать лидерство на рынке США, а спрос на внедорожники и пикапы бренда не ослабевает. RAV4, Camry, Tacoma и Corolla стабильно занимают верхние строчки по продажам, а такие модели, как Tundra, 4Runner и Land Cruiser, уверенно держат свои позиции среди любителей настоящей классики. Только за год было реализовано 148 тысяч пикапов Tundra, почти 99 тысяч внедорожников 4Runner и 44 тысячи Land Cruiser. Интересно, что 4Runner по популярности почти догнал минивэн, несмотря на конкуренцию внутри самой технологии Toyota.

Но если стандартные версии уже не вызывают эмоций, на помощь приходят специалисты по кастомизации. В Вайпаху, на Гавайях, команда MJ Motorsports решила показать, как должен выглядеть настоящий внедорожник для тех, кто не хочет сливаться с потоком. Их исходный проект - серебристый Toyota 4Runner TRD Off-Road 2026 года выпуска, который сразу бросается в глаза.

Автомобиль получил трехдюймовый лифт-комплект King Off-Road Racing Shocks и верхние рычаги Icon Vehicle Dynamics, что заметно увеличило дорожный просвет и объем, установили массивные 17-дюймовые диски Fuel Off-Road Vector с вогнутым профилем и эффектным серым покрытием Gunmetal. Шины - вседорожные Mickey Thompson Baja Boss размером 295/70/R17, которые не только подчеркивают агрессивный стиль, но и реально улучшают проходимость на сложных маршрутах.

Стоимость такого внедорожника стартует от 50 тысяч долларов без учета доставки, но, как отмечают в MJ Motorsports, это не просто тюнинг ради внешнего вида. Каждая деталь предназначена для испытаний вне асфальта, а не для позерства на парковке торгового центра.

Впрочем, на этом гавайские мастера не остановились. Для поклонников пикапов они представили альтернативу — темно-серый Toyota Tacoma с передним лифтом Ready Lift на 1,5 дюйма. Здесь установлены 17-дюймовые черные диски Motegi Trailite с нулевым вылетом и те же «зубастые» шины Mickey Thompson Baja Boss AT размером 285/70/17. Такой комплект не только визуально делает Tacoma более мускулистым, но и обеспечивает уверенность на бездорожье.

Обе машины - незабываемый пример того, как грамотный подход к доработке способен превращать серийный автомобиль в объект желаний для энтузиастов. Вопрос только в том, что вам ближе: классический внедорожник с намеком на ретро или современный пикап с акцентом на агрессию?

В любом случае, эти проекты доказывают: даже в условиях массового производства индивидуальность все еще ценится. И если вы устали от однообразия, возможно, стоит задуматься о собственном пути - пусть даже он запомнится с трехдюймовым лифтом и парой новых колес.