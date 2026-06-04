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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 09:46

Toyota Alphard и Vellfire обновились для Японии: новые комплектации и гибриды

Toyota Alphard и Vellfire обновились для Японии: новые комплектации и гибриды

Премиум стал ближе: Toyota сделала гибридный Alphard с подзарядкой от сети доступнее для покупателей

Toyota Alphard и Vellfire обновились для Японии: новые комплектации и гибриды

Toyota представила обновленные Alphard и Vellfire для японского рынка. Теперь гибридные версии стали доступнее, а комплектации получили новые опции. Какие изменения ждут покупателей, почему это важно для рынка и что еще приготовил производитель - рассказываем подробно.

Toyota представила обновленные Alphard и Vellfire для японского рынка. Теперь гибридные версии стали доступнее, а комплектации получили новые опции. Какие изменения ждут покупателей, почему это важно для рынка и что еще приготовил производитель - рассказываем подробно.

Для российских автолюбителей новость о рестайлинге Toyota Alphard и Vellfire может оказаться особенно интересной: эти минивэны давно пользуются спросом на вторичном рынке и среди привозимых из Японии машин. Теперь японский производитель сделал шаг навстречу тем, кто хотел бы получить больше за меньшие деньги - гибридные версии стали доступнее, а оснащение расширилось.

Как сообщает Российская Газета, спустя три года после выхода последнего поколения Alphard и Vellfire компания Toyota провела обновление обеих моделей. Внешние и внутренние изменения оказались минимальными, но ключевые новшества затронули комплектации и техническое оснащение. Alphard теперь оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками Hyperchrome Metallic и амортизаторами с частотной регулировкой уже в базе. Самое заметное - появление новой версии PHEV Z с гибридной установкой и возможностью подзарядки от сети. Ранее такая опция была только у дорогой Executive Lounge, а теперь стала доступна более широкой аудитории.

Комплектация Z выделяется 19-дюймовыми матовыми дисками, двойным панорамным люком с электроприводом, потолком из ультразамши, натуральным деревом в отделке, кожаным рулем, 14-дюймовым экраном мультимедиа, аудиосистемой с 10 динамиками, беспроводной зарядкой и вторым рядом кресел Executive Power с подогревом и вентиляцией. В линейке самозаряжающихся гибридов появилась версия HEV G, где по умолчанию установлены светодиодные фары с тремя линзами, электропривод и подогрев сидений, капитанские кресла второго ряда с подогревом и регулируемыми подставками для ног, а также 14-дюймовая мультимедийная система с панорамным дисплеем.

Под капотом изменений не произошло: обе модели по-прежнему доступны с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Гибридные версии можно заказать с передним или полным приводом, а система E-Four - только с полным. По данным CarScoops, цены на обновленный Toyota Alphard стартуют с 4 970 000 йен (примерно 2,26 млн рублей) за базовую бензиновую версию G и доходят до 14 850 000 йен (около 6,75 млн рублей) за топовую HEV Spacious Lounge. Более спортивный Vellfire оценивается от 6 749 600 до 10 899 900 йен (3,07-4,95 млн рублей).

Интересно, что Toyota продолжает развивать технологии для гибридов и электромобилей. Недавно компания запатентовала трансмиссию для электрокаров, имитирующую потерю тяги - это может повлиять на ощущения от вождения и повысить интерес к новым моделям. Важно отметить, что расширение доступности гибридных комплектаций может стать трендом и для других производителей, особенно на фоне растущего спроса на экономичные и экологичные автомобили.

Для сравнения, на рынке техники для фермеров тоже происходят заметные перемены: например, недавно был представлен самоходный кормосмеситель, который способен заменить сразу несколько машин на ферме. Подробнее о том, как новые технологии меняют подход к работе в хозяйствах, можно узнать в материале о белорусском кормосмесителе Амкодор.

В целом, обновление Toyota Alphard и Vellfire выглядит как логичный шаг на фоне ужесточения экологических требований и роста интереса к гибридным технологиям. Для российских покупателей это может означать появление на рынке более доступных и современных минивэнов с расширенным набором опций. Судя по представленным данным, Toyota делает ставку на комфорт, технологичность и экономичность, что вполне отвечает ожиданиям современных водителей.

Упомянутые модели: Toyota Alphard (от 6 016 000 Р), Toyota Vellfire
Упомянутые марки: Toyota
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