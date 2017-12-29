29 декабря 2017, 15:11

Toyota Alphard и Vellfire одели в тюнинг-пакеты

Придворное тюнинг-ателье Toyota –TRD – подготовило пакеты доработок для своих обновленных минивенов Alphard и Vellfire. За особые автомобили придется доплатить от 3 000 до 412 000 иен.
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  Toyota Alphard и Vellfire одели в тюнинг-пакеты Toyota Alphard, Toyota Vellfire Toyota Alphard и Vellfire одели в тюнинг-пакеты Toyota Alphard, Toyota Vellfire Toyota Alphard и Vellfire одели в тюнинг-пакеты Toyota Alphard, Toyota Vellfire Toyota Alphard и Vellfire одели в тюнинг-пакеты
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Внешность автомобилей становится эксклюзивной за счет другого переднего бампера со спойлером и дополнительными светодиодными элементами. Также в набор входят накладки на пороги кузова, аэродинамическая накладка на капот, пластиковые элементы на центральных стойках, а также задний бампер с диффузором и четырьмя хромированными патрубками выпускной системы.

Салон можно изменить за счет спортивных кресел и кнопки запуска двигателя с логотипом TRD. Наконец, тюнеры разработали линейку колесных дисков размерности 16, 18 и 19 дюймов. Продажа наборов для Alphard и Vellfire начнутся весной следующего года.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Alphard 3.5 АТToyota Vellfire 3.5 АТ
Год выпуска, с2015 2008
Год выпуска, по2017 2017
Кузовминивэн минивэн
Количество дверей/мест5/7 5/7
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин275 280
Объем двигателя3456 3456
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний полный
Городской цикл14.3
Загородный цикл8.3
Смешанный цикл10.5
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Дизайн и тюнинг Тойота Альфард, Веллфайр

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Отзывы по теме
Форум Toyota Alphard
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Форум Toyota Avensis Verso
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Toyota Alphard и Vellfire одели в тюнинг-пакеты
Внешность автомобилей становится эксклюзивной за счет другого переднего бампера со спойлером и дополнительными светодиодными элементами. Также в набор входят накладки на пороги кузова, аэродинамическая накладка на капот, пластиковые элементы на центральных стойках, а также задний бампер с диффузором и четырьмя хромированными патрубками выпускной системы. Салон можно изменить за счет спортивных кресел и кнопки запуска двигателя с логотипом TRD. Наконец, тюнеры разработали линейку колесных дисков размерности 16, 18 и 19 дюймов. Продажа наборов для Alphard и Vellfire начнутся весной следующего года.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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