29 декабря 2017, 15:11
Toyota Alphard и Vellfire одели в тюнинг-пакеты
Придворное тюнинг-ателье Toyota –TRD – подготовило пакеты доработок для своих обновленных минивенов Alphard и Vellfire. За особые автомобили придется доплатить от 3 000 до 412 000 иен.
Внешность автомобилей становится эксклюзивной за счет другого переднего бампера со спойлером и дополнительными светодиодными элементами. Также в набор входят накладки на пороги кузова, аэродинамическая накладка на капот, пластиковые элементы на центральных стойках, а также задний бампер с диффузором и четырьмя хромированными патрубками выпускной системы.
Салон можно изменить за счет спортивных кресел и кнопки запуска двигателя с логотипом TRD. Наконец, тюнеры разработали линейку колесных дисков размерности 16, 18 и 19 дюймов. Продажа наборов для Alphard и Vellfire начнутся весной следующего года.
Салон можно изменить за счет спортивных кресел и кнопки запуска двигателя с логотипом TRD. Наконец, тюнеры разработали линейку колесных дисков размерности 16, 18 и 19 дюймов. Продажа наборов для Alphard и Vellfire начнутся весной следующего года.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Alphard 3.5 АТ
|Toyota Vellfire 3.5 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|2008
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|минивэн
|минивэн
|Количество дверей/мест
|5/7
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|275
|280
|Объем двигателя
|3456
|3456
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|полный
|Городской цикл
|14.3
|Загородный цикл
|8.3
|Смешанный цикл
|10.5
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Отзывы по теме
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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
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