Неожиданный Alphard для бездорожья — что придумали тюнеры из Японии?

Toyota Alphard в стиле «Буханки»: японцы удивили внедорожным минивэном на автосалоне

На автосалоне в Токио показали необычный Alphard с внедорожным обвесом. Японские мастера превратили минивэн в настоящий экспедиционный автомобиль. Подробности о доработках и неожиданных решениях - в нашем материале.

Токийский автосалон вновь стал площадкой для самых смелых экспериментов японских тюнеров. В этом году компания Double Eight решила удивить публику, превратив привычную Toyota Alphard в совершенно неожиданном облике - теперь это полноценный внедорожник, способный бросить вызов даже в суровых условиях бездорожья.

Внешность минивэна теперь не узнать: массивный стальной боковой бампер, мощная защита двигателя, дуга безопасности и светодиодная панель делают Alphard скорее похожим на экспедиционный грузовик, чем на семейный автомобиль. На крыше разместился огромный багажник, оснащенный шестью дополнительными фонарями — теперь ночные вылазки в лес или пустыню не проблема.

Колесные арки расширители, черные диски с агрессивными шинами Toyo Open Country R/T намекают: этот Alphard не боится грязи и камней. Подвеска тоже не осталась без внимания - новые пружины и амортизаторы увеличили клиренс, что явно пригодится на пограничной местности. На пятой двери закрепили сэнд-траки и запаску, задний бампер сделали еще более мощным.

Точные параметры дорожного просвета и другие технические детали пока держатся в секрете, но даже без них ясно: перед нами не просто шоу-кар, настоящий инструмент для приключений. Alphard может удивить не только на парковке торгового центра.

Интересно, что на этом сюрпризы Токийского автосалона не закончились. Среди других экспонатов - дрифт-кар на базе Lexus LBX и миниатюрные копии культовых Nissan Skyline и Toyota Supra. Но именно внедорожный Alphard стал настоящей сенсацией, доказывая: японская фантазия в мире тюнинга по-прежнему не знает границ.