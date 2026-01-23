Неожиданный Alphard для бездорожья — что придумали тюнеры из Японии?

23 января 2026, 05:11
Toyota Alphard в стиле «Буханки»: японцы удивили внедорожным минивэном на автосалоне
Toyota Alphard в стиле «Буханки»: японцы удивили внедорожным минивэном на автосалоне
На автосалоне в Токио показали необычный Alphard с внедорожным обвесом. Японские мастера превратили минивэн в настоящий экспедиционный автомобиль. Подробности о доработках и неожиданных решениях - в нашем материале.
Токийский автосалон вновь стал площадкой для самых смелых экспериментов японских тюнеров. В этом году компания Double Eight решила удивить публику, превратив привычную Toyota Alphard в совершенно неожиданном облике - теперь это полноценный внедорожник, способный бросить вызов даже в суровых условиях бездорожья.
Внешность минивэна теперь не узнать: массивный стальной боковой бампер, мощная защита двигателя, дуга безопасности и светодиодная панель делают Alphard скорее похожим на экспедиционный грузовик, чем на семейный автомобиль. На крыше разместился огромный багажник, оснащенный шестью дополнительными фонарями — теперь ночные вылазки в лес или пустыню не проблема.
Колесные арки расширители, черные диски с агрессивными шинами Toyo Open Country R/T намекают: этот Alphard не боится грязи и камней. Подвеска тоже не осталась без внимания - новые пружины и амортизаторы увеличили клиренс, что явно пригодится на пограничной местности. На пятой двери закрепили сэнд-траки и запаску, задний бампер сделали еще более мощным.
Точные параметры дорожного просвета и другие технические детали пока держатся в секрете, но даже без них ясно: перед нами не просто шоу-кар, настоящий инструмент для приключений. Alphard может удивить не только на парковке торгового центра.
Интересно, что на этом сюрпризы Токийского автосалона не закончились. Среди других экспонатов - дрифт-кар на базе Lexus LBX и миниатюрные копии культовых Nissan Skyline и Toyota Supra. Но именно внедорожный Alphard стал настоящей сенсацией, доказывая: японская фантазия в мире тюнинга по-прежнему не знает границ.
Похожие материалы Тойота, Лексус, Ниссан
-
15.05.2021, 12:01
ТОП-5 автомобилей для путешествий по России
Пока границы закрыты, россияне осваивают внутренний туризм. Многие предпочитают отправиться в путешествие по стране на личном автомобиле. Хорошо, если машина достаточно вместительная и с солидным дорожным просветом.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Китайцы выпустили мотоцикл Changjiang V 750 Defender с коляской и мотором-копией Moto Guzzi
Changjiang снова удивил рынок: их V 750 Defender с коляской и необычным двигателем уже обсуждают в Европе. Модель вызывает вопросы у поклонников Moto Guzzi. Что скрывается за внешним сходством? Китайцы не боятся рисковать.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Промтех-НН представил новое семейство минивэнов Capitan-C на полигоне НАМИ
На полигоне НАМИ состоялась закрытая презентация новых минивэнов Capitan-C. Журналисты увидели сразу три версии. Рассказываем первые технические особенности о новом семействе отечественных автомобилей.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:53
Виртуальный Toyota GR Mirai 2027: как седан на водороде стал гибридом с V8
В 2027 году Toyota Mirai неожиданно меняет курс. Художник изобразил спортивную версию с мощным гибридом. Водород уходит на второй план, а дизайн поражает агрессией. Что ждет поклонников Mirai - революция или провокация?Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
Новый Gazoo Racing GR GT: виртуальный суперкар с агрессивным обвесом и заниженной посадкой
Виртуальный художник создал дерзкий образ GR GT. Японский спорткар получил экстремальный обвес и заниженную подвеску. Цена может удивить даже поклонников эксклюзива. Внутри - детали и неожиданные нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:22
В России готовятся представить новый пикап Foton Tunland G9 с современным оснащением
Foton Tunland G9 выходит на российский рынок совсем скоро. Ожидается премьера с новыми технологиями. Дизайн и оснащение обещают быть на высоте. Подробности о комплектациях держат в секрете. Интрига сохраняется до старта продаж.Читать далее
-
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Лексус, Ниссан
-
15.05.2021, 12:01
ТОП-5 автомобилей для путешествий по России
Пока границы закрыты, россияне осваивают внутренний туризм. Многие предпочитают отправиться в путешествие по стране на личном автомобиле. Хорошо, если машина достаточно вместительная и с солидным дорожным просветом.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Китайцы выпустили мотоцикл Changjiang V 750 Defender с коляской и мотором-копией Moto Guzzi
Changjiang снова удивил рынок: их V 750 Defender с коляской и необычным двигателем уже обсуждают в Европе. Модель вызывает вопросы у поклонников Moto Guzzi. Что скрывается за внешним сходством? Китайцы не боятся рисковать.Читать далее
-
23.01.2026, 16:32
Промтех-НН представил новое семейство минивэнов Capitan-C на полигоне НАМИ
На полигоне НАМИ состоялась закрытая презентация новых минивэнов Capitan-C. Журналисты увидели сразу три версии. Рассказываем первые технические особенности о новом семействе отечественных автомобилей.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:53
Виртуальный Toyota GR Mirai 2027: как седан на водороде стал гибридом с V8
В 2027 году Toyota Mirai неожиданно меняет курс. Художник изобразил спортивную версию с мощным гибридом. Водород уходит на второй план, а дизайн поражает агрессией. Что ждет поклонников Mirai - революция или провокация?Читать далее
-
23.01.2026, 15:34
Какие новые японские и европейские автомобили появились в России в 2025 году
В 2025 году в России вырос спрос на иномарки не из Китая. Некоторые модели удивили ценами. Параллельный импорт открыл неожиданные возможности. Какие авто оказались самыми желанными - в нашем обзоре.Читать далее
-
23.01.2026, 15:26
Новый Gazoo Racing GR GT: виртуальный суперкар с агрессивным обвесом и заниженной посадкой
Виртуальный художник создал дерзкий образ GR GT. Японский спорткар получил экстремальный обвес и заниженную подвеску. Цена может удивить даже поклонников эксклюзива. Внутри - детали и неожиданные нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:22
В России готовятся представить новый пикап Foton Tunland G9 с современным оснащением
Foton Tunland G9 выходит на российский рынок совсем скоро. Ожидается премьера с новыми технологиями. Дизайн и оснащение обещают быть на высоте. Подробности о комплектациях держат в секрете. Интрига сохраняется до старта продаж.Читать далее
-
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее