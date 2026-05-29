Этот минивэн спрашивают чаще всех - Toyota Alphard Hybrid 2 поколение

29 мая 2026, 18:50
Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России
Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.
В условиях ограниченного импорта японских автомобилей интерес к Toyota Alphard второго поколения не ослабевает. Этот минивэн, выпускавшийся с 2008 по 2015 год, стал символом комфорта и надежности среди семейных и служебных машин. Несмотря на запрет на экспорт из Японии из-за объема двигателей, на российском рынке все еще можно встретить немало экземпляров, завезенных ранее.
Alphard H20 — это второе поколение модели, отличающееся продуманной эргономикой и богатым оснащением. Доступны бензиновые моторы объемом 2,4 и 3,5 литра, а после рестайлинга 2011 года появилась гибридная версия с системой полного привода. Гибрид сочетает бензиновый двигатель 2,4 литра (150 л.с.) с двумя электромоторами, что обеспечивает не только экономичность, но и уверенную динамику для крупного минивэна.
Габариты Alphard внушительны: длина почти 4,85 метра, ширина 1,83 метра, колесная база 2,97 метра. Однако на дороге он занимает не больше места, чем бизнес-седан, а радиус разворота в 5,7 метра позволяет маневрировать даже в тесных дворах. Кузов защищен антикором, толщина лакокрасочного покрытия типична для Toyota — 100–130 мкм.
Салон Alphard — отдельная тема. Здесь не просто много места, а настоящий простор для пассажиров всех рядов. Передние кресла с электроприводом, оригинальная приборная панель, атмосферная подсветка и трехзонный климат-контроль создают ощущение премиального уровня. Задние ряды оснащены продольной регулировкой, воздуховодами и собственным управлением климатом. В третьем ряду, рассчитанном на взрослых пассажиров, багажник трансформируется в зависимости от положения сидений.
В плане оснащения Alphard не уступает современным конкурентам: круиз-контроль, полный электропакет, камера кругового обзора, огромные зеркала и дополнительные ниши для мелочей. Парковка на таком минивэне не вызывает сложностей благодаря продуманной системе обзора и вспомогательным зеркалам.
Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Гибридная установка построена по проверенной схеме Toyota Prius: бензиновый мотор 2AZ-FXE, три электромотора, планетарный редуктор. В городе расход топлива редко превышает 10 литров на 100 км, что для машины массой более 2 тонн — отличный показатель. Бензиновые версии комплектуются моторами 2AZ-FE (2,4 л, 170 л.с.) и 2GR-FE (3,5 л, 280 л.с.). Оба имеют хороший ресурс, но требуют контроля расхода масла и состояния цепи ГРМ.
Коробки передач — автомат или вариатор — чувствительны к качеству масла. Регулярная замена (раз в 40–60 тысяч км) позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Подвеска проста и надежна: спереди Макферсон, сзади балка, что упрощает обслуживание. Клиренс 160 мм достаточен для города, но длинная база требует осторожности при преодолении неровностей.
Alphard H20 выгодно отличается от многих конкурентов сочетанием комфорта, надежности и продуманной конструкции. Важно помнить, что гибридная версия не имеет кардана, а аккумулятор находится в нише багажника. Среди плюсов — качественная антикоррозийная обработка и удобный доступ к основным узлам.
Для тех, кто рассматривает покупку минивэна, Alphard второго поколения остается одним из самых сбалансированных вариантов. Как и в случае с другими японскими моделями, выбор конкретного экземпляра требует тщательной проверки, особенно в отношении состояния двигателя и трансмиссии. Кстати, интерес к японским новинкам не ограничивается минивэнами: недавно на рынке появился компактный внедорожник Land Cruiser FJ Series, о котором можно подробнее узнать в материале о расширении линейки Land Cruiser для Японии .
