Этот минивэн спрашивают чаще всех - Toyota Alphard Hybrid 2 поколение

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 18:50

Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России

Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России

Этот минивэн спрашивают чаще всех - Toyota Alphard Hybrid 2 поколение

Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России

Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.

Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.

В условиях ограниченного импорта японских автомобилей интерес к Toyota Alphard второго поколения не ослабевает. Этот минивэн, выпускавшийся с 2008 по 2015 год, стал символом комфорта и надежности среди семейных и служебных машин. Несмотря на запрет на экспорт из Японии из-за объема двигателей, на российском рынке все еще можно встретить немало экземпляров, завезенных ранее.

Alphard H20 — это второе поколение модели, отличающееся продуманной эргономикой и богатым оснащением. Доступны бензиновые моторы объемом 2,4 и 3,5 литра, а после рестайлинга 2011 года появилась гибридная версия с системой полного привода. Гибрид сочетает бензиновый двигатель 2,4 литра (150 л.с.) с двумя электромоторами, что обеспечивает не только экономичность, но и уверенную динамику для крупного минивэна.

Габариты Alphard внушительны: длина почти 4,85 метра, ширина 1,83 метра, колесная база 2,97 метра. Однако на дороге он занимает не больше места, чем бизнес-седан, а радиус разворота в 5,7 метра позволяет маневрировать даже в тесных дворах. Кузов защищен антикором, толщина лакокрасочного покрытия типична для Toyota — 100–130 мкм.

Салон Alphard — отдельная тема. Здесь не просто много места, а настоящий простор для пассажиров всех рядов. Передние кресла с электроприводом, оригинальная приборная панель, атмосферная подсветка и трехзонный климат-контроль создают ощущение премиального уровня. Задние ряды оснащены продольной регулировкой, воздуховодами и собственным управлением климатом. В третьем ряду, рассчитанном на взрослых пассажиров, багажник трансформируется в зависимости от положения сидений.

В плане оснащения Alphard не уступает современным конкурентам: круиз-контроль, полный электропакет, камера кругового обзора, огромные зеркала и дополнительные ниши для мелочей. Парковка на таком минивэне не вызывает сложностей благодаря продуманной системе обзора и вспомогательным зеркалам.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Гибридная установка построена по проверенной схеме Toyota Prius: бензиновый мотор 2AZ-FXE, три электромотора, планетарный редуктор. В городе расход топлива редко превышает 10 литров на 100 км, что для машины массой более 2 тонн — отличный показатель. Бензиновые версии комплектуются моторами 2AZ-FE (2,4 л, 170 л.с.) и 2GR-FE (3,5 л, 280 л.с.). Оба имеют хороший ресурс, но требуют контроля расхода масла и состояния цепи ГРМ.

Коробки передач — автомат или вариатор — чувствительны к качеству масла. Регулярная замена (раз в 40–60 тысяч км) позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Подвеска проста и надежна: спереди Макферсон, сзади балка, что упрощает обслуживание. Клиренс 160 мм достаточен для города, но длинная база требует осторожности при преодолении неровностей.

Alphard H20 выгодно отличается от многих конкурентов сочетанием комфорта, надежности и продуманной конструкции. Важно помнить, что гибридная версия не имеет кардана, а аккумулятор находится в нише багажника. Среди плюсов — качественная антикоррозийная обработка и удобный доступ к основным узлам.

Для тех, кто рассматривает покупку минивэна, Alphard второго поколения остается одним из самых сбалансированных вариантов. Как и в случае с другими японскими моделями, выбор конкретного экземпляра требует тщательной проверки, особенно в отношении состояния двигателя и трансмиссии. Кстати, интерес к японским новинкам не ограничивается минивэнами: недавно на рынке появился компактный внедорожник Land Cruiser FJ Series, о котором можно подробнее узнать в материале о расширении линейки Land Cruiser для Японии .

Упомянутые модели: Toyota Alphard (от 6 016 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Республика Башкортостан Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться