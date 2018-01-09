9 января 2018, 09:57
Toyota анонсировала новый Avalon
Совсем скоро, 15 января, свою работу начнет первый в этом году мировой автосалон – Детройтский. На стенде Toyota дебютирует новое поколение модели Avalon.
Toyota Avalon
Выпускается с 1995 г.
Пока что компания опубликовала лишь тизер автомобиля, на котором изображена задняя оптика. Также известно, что в основу новинки ляжет модульная платформа TNGA. Ожидается, что к 2020 году эта «тележка» станет основой для большинства машин Toyota.
В силовую линейку Avalon войдет 4-цилиндровый двигатель объемом 2,5 литра. В более дорогих вариантах в движение машину будет приводить 3,5-литровый V6. В качестве трансмиссии выступят вариатор или 8-ступенчатый «автомат».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Пришлось заменить на Киа Церато диодный мост (выпрямитель) , сложно было сориентироваться в каталоге и выбрать нужную з.ч., спасибо консультанту Алексею за помощь, отличное знание технических характеристик деталей, определились за 10 минут, буду обращаться.
to zav2009: А подкрылки у Вас стоят? Бывает, что и они тают такой звук при крене. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Avalon - это комфортабельный и надежный автомобиль с богато оформленным салоном, бесшумным силовым агрегатом и в меру мягкой подвеской. Машина весьма динамична при разгоне и надежно управляема даже на высоких скоростях. Стоит заметить, что среди модельного ряда с левым рулём Toyota Авалон-это флагман ...
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