Готов к бездорожью и зиме: Toyota Camroad 2023 с полным приводом и «автоматом»

Toyota Camroad 2023: дизельный автодом с пробегом 6 000 км доступен во Владивостоке

Во Владивостоке выставлен на продажу автодом Toyota Camroad 2023 года с дизельным мотором 2.8 л, полным приводом и минимальным пробегом. Модель получила высокую оценку на аукционе и может заинтересовать тех, кто ищет надежный дом на колесах для российских дорог.

Во Владивостоке выставлен на продажу автодом Toyota Camroad 2023 года с дизельным мотором 2.8 л, полным приводом и минимальным пробегом. Модель получила высокую оценку на аукционе и может заинтересовать тех, кто ищет надежный дом на колесах для российских дорог.

Появление на рынке автодома Toyota Camroad 2023 года с низким пробегом и высокой оценкой на аукционах вызывает интерес у тех, кто следит за тенденциями в сегменте домов на колесах. Модель с дизельным двигателем объемом 2,8 литра и полным приводом ориентирована на тех, кто ценит надежность и готовность к дальним поездкам.

Автодом оснащен автоматической коробкой передач и развивает мощность 144 лошадиные силы, что позволяет уверенно вести себя как на трассе, так и на проселочных дорогах. Пробег всего 6 000 км говорит о практически новом состоянии техники, оценка 5 баллов на аукционе АА подтверждает отсутствие серьезных недостатков.

Фото: auto.drom.ru

Владельцы отмечают, что Toyota Camroad отличается от конкурентов продуманной компоновкой, высоким уровнем комфорта и адаптацией к климатическим условиям России.

Спрос на автодома в России продолжает расти, особенно среди тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия и мобильность. Toyota Camroad 2023 года может стать удачным выбором для тех, кто ищет сочетание японского качества, надежности и современного оснащения. Подобные предложения с таким низким пробегом встречаются на рынке нечасто. Большинство аналогичных моделей с пробегом до 10 000 км и дизельным мотором заметно выше в цене, а комплектация Camroad зачастую оказывается более дорогой. Это предложение особенно актуально для российских покупателей, ориентированных на комфорт в пути.