Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

28 августа 2026, 17:36

Toyota Camry обновилась в Китае и сравнялась по цене с «Москвичом 3»

Toyota Camry обновилась в Китае и сравнялась по цене с «Москвичом 3»

Новая Camry удивила оснащением и стоимостью - что выберут россияне?

Toyota Camry обновилась в Китае и сравнялась по цене с «Москвичом 3»

В Китае стартовали продажи обновленной Camry. Модель получила свежий интерьер. Стоимость оказалась неожиданно близкой к отечественному кроссоверу «Москвич 3». Подробности - в нашем материале.

В Китае стартовали продажи обновленной Camry. Модель получила свежий интерьер. Стоимость оказалась неожиданно близкой к отечественному кроссоверу «Москвич 3». Подробности - в нашем материале.

В Китае начался прием заказов на обновленную Toyota Camry, и теперь седан доступен по цене, сопоставимой с российским кроссовером «Москвич 3». Базовая версия Camry оценивается в 171 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,2 миллиона рублей по курсу на август 2026 года. Топовая комплектация обойдется в 205 800 юаней, или около 2,6 миллиона рублей. Для сравнения, «Москвич 3» с вариатором в России стоит от 2 135 000 до 2 280 000 рублей.

Внешние изменения у Camry оказались минимальными: сохранились узнаваемые С-образные фары и фирменная решетка радиатора с ячеистой структурой. В стандартных версиях устанавливаются 17- или 18-дюймовые диски, а спортивная модификация получила колеса на 19 дюймов. Главные перемены произошли в салоне. Уже в базовой комплектации появился крупный 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и цифровая приборная панель с обновленной графикой.

Средний уровень оснащения дополняется беспроводной зарядкой, проекционным дисплеем, вентиляцией и подогревом передних сидений, а также аудиосистемой JBL с 14 динамиками. В топовой версии предусмотрена панорамная крыша и специальные разъемы для подключения планшетов к спинкам передних кресел, что особенно удобно для пассажиров второго ряда.

Комплекс электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, автопарковщик и мониторинг слепых зон. В России пока доступны только дорестайлинговые Camry, которые поступают через параллельный импорт из Китая. По данным «Автостата», за первые шесть месяцев 2026 года было реализовано 3099 таких автомобилей, что делает Camry третьей по популярности среди японских моделей на российском рынке.

В основном в Россию поставляются гибридные версии на базе двухлитрового двигателя мощностью от 197 до 231 л.с., а цены на них варьируются от 4,1 до 4,6 миллиона рублей. Таким образом, обновленная Camry в Китае оказалась значительно доступнее, чем гибридные варианты, которые можно приобрести в России.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Москвич 3
Упомянутые марки: Toyota, Москвич
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