4 февраля 2020, 13:23
Toyota Camry обзавелась «спортивной» версией S-Edition
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Российские дилеры начали принимать заказы на седаны Toyota Camry в новом исполнении S-Edition. Автомобиль отличается спортивным обвесом и красными акцентами в дизайне. Цены начинаются от 2 104 000 рублей.
Фото: Toyota
|Toyota Camry Элеганс Safety 2.5 АТ
|2.5 л, 181 л.с
|автомат 6
|0-100 - 9.9 с, 210 км/ч
|4879 x 1839 x 1445 мм
|передний
|АИ-95, 8.3 л на 100 км
|1 951 000 руб
|Все характеристики
Внешне спортивную версию можно опознать по шильдикам с названием «S-Edition», полностью светодиодной оптике, спойлеру на крышке багажника и специальным накладкам на переднем и заднем бамперах с красными акцентами. В салоне появились кожаные сидения с контрастной красной прострочкой. Для версии «S-Edition» оттенок «металлик» уже включен в базовую цену. Доплатить 35 000 рублей попросят только за двухцветное исполнение: основной цвет «Белый перламутр», а цвет крыши, передних и задних стоек «Черный металлик».
В техническом плане изменений нет. Toyota Camry S-Edition оснащается стандартной 2,5-литровой бензиновой рядной «четверкой», которая выдает 181 л.с. и 231 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. С места до «сотни» такой седан разгоняется за 9,9 секунды, а его максимальная скорость равна 210 км/ч.
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