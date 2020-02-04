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4 февраля 2020, 13:23

Toyota Camry обзавелась «спортивной» версией S-Edition

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Российские дилеры начали принимать заказы на седаны Toyota Camry в новом исполнении S-Edition. Автомобиль отличается спортивным обвесом и красными акцентами в дизайне. Цены начинаются от 2 104 000 рублей.
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

Фото: Toyota

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition

 

Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry обзавелась спортивной версией S Edition
Toyota Camry Элеганс Safety 2.5 АТ
2.5 л, 181 л.с
автомат 6
0-100 - 9.9 с, 210 км/ч
4879 x 1839 x 1445 мм
передний
АИ-95, 8.3 л на 100 км
1 951 000 руб
Все характеристики
В российских прайс-листах Toyota появилась новая комплектация S-Edition, где литера «S» свидетельствует о спортивном стиле седана. По оснащению новая версия похожа на «Элеганс Safety» (от 1 951 000 рублей) и отличается от нее стильным спортивным дизайном и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками вместо 17-дюймовых. 

Внешне спортивную версию можно опознать по шильдикам с названием «S-Edition», полностью светодиодной оптике, спойлеру на крышке багажника и специальным накладкам на переднем и заднем бамперах с красными акцентами. В салоне появились кожаные сидения с контрастной красной прострочкой. Для версии «S-Edition» оттенок «металлик» уже включен в базовую цену. Доплатить 35 000 рублей попросят только за двухцветное исполнение: основной цвет «Белый перламутр», а цвет крыши, передних и задних стоек «Черный металлик».

В техническом плане изменений нет. Toyota Camry S-Edition оснащается стандартной 2,5-литровой бензиновой рядной «четверкой», которая выдает 181 л.с. и 231 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. С места до «сотни» такой седан разгоняется за 9,9 секунды, а его максимальная скорость равна 210 км/ч.


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Форум Toyota Camry
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Toyota Camry обзавелась «спортивной» версией S-Edition
{{params_58866}}В российских прайс-листах Toyota появилась новая комплектация S-Edition, где литера «S» свидетельствует о спортивном стиле седана. По оснащению новая версия похожа на «Элеганс Safety» (от 1 951 000 рублей) и отличается от нее стильным спортивным дизайном и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками вместо 17-дюймовых. Внешне спортивную версию можно опознать по шильдикам с названием «S-Edition», полностью светодиодной оптике, спойлеру на крышке багажника и специальным накладкам на переднем и заднем бамперах с красными акцентами. В салоне появились кожаные сидения с контрастной красной прострочкой. Для версии «S-Edition» оттенок «металлик» уже включен в базовую цену. Доплатить 35 000 рублей попросят только за двухцветное исполнение: основной цвет «Белый перламутр», а цвет крыши, передних и задних стоек «Черный металлик».В техническом плане изменений нет. Toyota Camry S-Edition оснащается стандартной 2,5-литровой бензиновой рядной «четверкой», которая выдает 181 л.с. и 231 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. С места до «сотни» такой седан разгоняется за 9,9 секунды, а его максимальная скорость равна 210 км/ч.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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