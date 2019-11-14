14 ноября 2019, 11:13
Toyota Camry получила новую версию с полным приводом
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Фото: Toyota
Компания Toyota готовится вывести на североамериканский рынок полноприводную версию седана Camry. Систему AWD получат автомобили с 2,5-литровым мотором и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Продажи стартуют весной 2020 года.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Полный привод достался седанам Camry от кроссовера RAV4. Это классическая система Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси, которая способна передавать на нее до 50% крутящего момента. Когда полный привод не требуется, муфта автоматически отключает карданный вал от дифференциала, чтобы снизить расход топлива.
Система полного привода будет доступная только для седанов Toyota Camry с 2,5-литровыми бензиновыми «атмосферниками» и АКПП-8. Установка новой трансмиссии никак не повлияла на пространство в салоне или на объем багажника, но на 75 кг увеличила массу автомобиля. Продажи Toyota Camry AWD в США начнутся весной 2020 года. Кстати, «Камри» примеряла полный привод и раньше. На стыке 80-х и 90-х годов прошлого века продавалась полноприводная версия Camry All-Trac, а недавно в Японии появилась гибридная модификация Camry e-Four с электромотором на задней оси.
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