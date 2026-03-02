Консерватор против технократа: что лучше — обновленная Toyota Camry или драйверская Kia K5

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 05:29

Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5

Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.

Рынок бизнес-седанов в России переживает неожиданные перемены: Toyota Camry, долгие годы удерживавшая лидерство, впервые уступила пальму первенства Kia K5. На этом фоне рестайлинг Camry становится не просто очередным обновлением, а попыткой вернуть утраченные позиции. Важно понимать, что автомобиль изменился кардинально, и у него есть все шансы вновь стать эталоном в своем классе.

Обновленная Camry получила более мощный двигатель и новую коробку передач. Теперь 2,5-литровый мотор выдает 200 л.с., а автоматическая трансмиссия обзавелась восемью ступенями. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 9,9 до 8,7 секунды. На бумаге Toyota теперь даже немного опережает Kia K5 по динамике, хотя на практике обе машины показывают схожие результаты. Субъективно же K5 воспринимается более резвый из-за более острых настроек педали акселератора. Расход топлива у конкурентов примерно одинаковый — около 10–11 литров на 100 км в городском цикле.

Фото: Kia

Однако, несмотря на технический прогресс в моторной гамме, мультимедийная система Camry осталась на уровне прошлых лет. Экран стал чуть больше и переместился выше на центральную консоль для улучшения эргономики, но это не решило главных проблем — устаревший интерфейс и ограниченный функционал. В то время как у Kia K5 дисплей крупнее, графика современнее, а дополнительные опции, вроде расслабляющих звуков природы, делают поездку приятнее. Оба автомобиля поддерживают Android Auto и Apple CarPlay, но по общему мнению, мультимедиа Camry заметно уступает корейскому конкуренту.

В плане комфорта японский седан по-прежнему вне конкуренции. Плавность хода Camry остается эталонной: подвеска уверенно сглаживает неровности, а салон отлично изолирован от внешних шумов. Особого внимания заслуживает второй ряд сидений — в дорогих комплектациях пассажиры получают не только отдельную зону климат-контроля и пульт управления музыкой, но и редкую для этого класса электрорегулировку наклона спинки. Это делает Camry идеальным выбором для тех, кто часто ездит на заднем сиденье, например, для корпоративных клиентов или таксопарков. Kia K5, в свою очередь, в большей степени ориентирована на водителя: управляется она острее и точнее, но комфорту плавности хода уступает японской однокласснице.

В конечном итоге рестайлинг Toyota Camry сделал автомобиль более быстрым и удобным, но производитель не стал отказываться от своих ключевых принципов, сохранив консервативный подход к мультимедиа. В то время как Kia K5 выигрывает за счет технологичности и водительских эмоций, Camry делает ставку на непревзойденный комфорт и уникальные возможности для пассажиров второго ряда. Ситуация на рынке может измениться, если японцы решатся на более глубокую модернизацию мультимедийной системы, а корейцы — на доработку подвески. Но пока сохраняется паритет, и выбор между этими двумя седанами зависит исключительно от личных приоритетов покупателя.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), KIA K5 (от 1 489 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, KIA
