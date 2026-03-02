Консерватор против технократа: что лучше — обновленная Toyota Camry или драйверская Kia K5

2 марта 2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.
Рынок бизнес-седанов в России переживает неожиданные перемены: Toyota Camry, долгие годы удерживавшая лидерство, впервые уступила пальму первенства Kia K5. На этом фоне рестайлинг Camry становится не просто очередным обновлением, а попыткой вернуть утраченные позиции. Важно понимать, что автомобиль изменился кардинально, и у него есть все шансы вновь стать эталоном в своем классе.
Обновленная Camry получила более мощный двигатель и новую коробку передач. Теперь 2,5-литровый мотор выдает 200 л.с., а автоматическая трансмиссия обзавелась восемью ступенями. Это позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 9,9 до 8,7 секунды. На бумаге Toyota теперь даже немного опережает Kia K5 по динамике, хотя на практике обе машины показывают схожие результаты. Субъективно же K5 воспринимается более резвый из-за более острых настроек педали акселератора. Расход топлива у конкурентов примерно одинаковый — около 10–11 литров на 100 км в городском цикле.
Однако, несмотря на технический прогресс в моторной гамме, мультимедийная система Camry осталась на уровне прошлых лет. Экран стал чуть больше и переместился выше на центральную консоль для улучшения эргономики, но это не решило главных проблем — устаревший интерфейс и ограниченный функционал. В то время как у Kia K5 дисплей крупнее, графика современнее, а дополнительные опции, вроде расслабляющих звуков природы, делают поездку приятнее. Оба автомобиля поддерживают Android Auto и Apple CarPlay, но по общему мнению, мультимедиа Camry заметно уступает корейскому конкуренту.
В плане комфорта японский седан по-прежнему вне конкуренции. Плавность хода Camry остается эталонной: подвеска уверенно сглаживает неровности, а салон отлично изолирован от внешних шумов. Особого внимания заслуживает второй ряд сидений — в дорогих комплектациях пассажиры получают не только отдельную зону климат-контроля и пульт управления музыкой, но и редкую для этого класса электрорегулировку наклона спинки. Это делает Camry идеальным выбором для тех, кто часто ездит на заднем сиденье, например, для корпоративных клиентов или таксопарков. Kia K5, в свою очередь, в большей степени ориентирована на водителя: управляется она острее и точнее, но комфорту плавности хода уступает японской однокласснице.
В конечном итоге рестайлинг Toyota Camry сделал автомобиль более быстрым и удобным, но производитель не стал отказываться от своих ключевых принципов, сохранив консервативный подход к мультимедиа. В то время как Kia K5 выигрывает за счет технологичности и водительских эмоций, Camry делает ставку на непревзойденный комфорт и уникальные возможности для пассажиров второго ряда. Ситуация на рынке может измениться, если японцы решатся на более глубокую модернизацию мультимедийной системы, а корейцы — на доработку подвески. Но пока сохраняется паритет, и выбор между этими двумя седанами зависит исключительно от личных приоритетов покупателя.
Похожие материалы Тойота, Киа
-
22.02.2026, 16:23
Слабые места Kia K5: что ломается раньше всего и сколько реально служит седан
Kia K5 привлекает ценой и оснащением, но не лишен уязвимых мест. Мы разобрали, какие детали требуют внимания, каков реальный ресурс основных узлов и стоит ли рассчитывать на долгую службу без серьезных вложений.Читать далее
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
16.02.2026, 16:30
Сколько стоит замена батареи в гибриде Toyota и почему это невыгодно
Владельцы гибридных Toyota Camry 2008 сталкиваются с дилеммой: менять батарею или сдавать машину на утилизацию. Стоимость новой батареи и работ по замене сопоставима с ценой самого автомобиля. Почему это стало актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 07:00
Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев
Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.Читать далее
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
20.01.2026, 14:58
В России выставили на продажу уникальную Toyota Camry 2008 года дороже новой
В Оренбургской области продают Toyota Camry 2008 года почти без пробега. Цена превышает стоимость новой Camry 2025 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Продавец просит 6,7 млн рублей. Причины такой стоимости удивляют.Читать далее
-
12.01.2026, 08:26
Toyota начнет продавать в Японии Camry, Highlander и Tundra из США в 2026 году
Toyota готовит необычный шаг для японского рынка. В 2026 году появятся три модели из США. Какие автомобили выбраны и почему это важно - интрига сохраняется. Не пропустите детали.Читать далее
-
08.01.2026, 13:43
В Челябинске продают Toyota Camry 2017 года с минимальным пробегом за 3,6 млн рублей
В Челябинске выставили на продажу Toyota Camry 2017 года с пробегом 21 640 км. Цена - 3,6 млн рублей. Автомобиль в максимальной комплектации и отличном состоянии. Почему стоимость так высока? Подробности в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 04:36
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
