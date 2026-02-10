На что обратить внимание при выборе подержанной Toyota Camry и какие подводные камни ждут владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 10:51

Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца

Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.

В условиях, когда новые автомобили становятся все менее доступными, интерес к сдержанной Toyota Camry не ослабевает. Эта модель давно закрепилась в России как символ надежности и ликвидности, но за внешней простотой скрываются важные нюансы, которые могут серьезно повлиять на решение о покупке. Важно понимать, что даже у проверенных временем машин есть свои слабые стороны.

Спрос на Camry на вторичном рынке стабильно высокий, несмотря на уход бренда из России. За последние годы на дорогах страны появилось большое количество подержанных седанов. Владельцы ценят Camry за простоту обслуживания и дешевизну эксплуатации, но при выборе подержанного авто важно учитывать не только цену, но и техническое состояние.

Поколения и цены: что выбрать

Наиболее актуальными для покупки являются три последних поколения: XV50 (2011–2017 гг.), XV70 (2017–2023 гг.) и XV80 (с 2023 года). Самые доступные варианты — это дорестайлинговые XV50, которые можно найти по цене от 1,5 до 2,1 миллиона рублей. Рестайлинговые версии этого же поколения стоят немного дороже — до 2,6 млн. Camry XV70, появившаяся в 2017 году, обойдется уже в 2,4–3,2 млн, а за свежие рестайлинговые экземпляры просят до 4,3 млн. Самые новые XV80, официально не поставлявшиеся в России, встречаются редко и стоят от 4,1 до 4,7 млн ​​рублей.

Покупая Camry, стоит помнить: возраст машины не всегда говорит о ее состоянии. Многие экземпляры имеют огромные пробеги, а качество обслуживания и запасных частей может значительно отличаться. Поэтому при выборе важно не только смотреть на год выпуска, но и тщательно проверять техническую часть.

Двигатели: плюсы и минусы

В линейке моторов Camry встречаются как проверенные временем агрегаты, так и более современные решения. Самый младший 2,0-литровый мотор серии 1AZ и его преемник 6AR являются одними из самых надежных, но и у них есть слабые места: помпы, фазовращатели, сальники. В рестайлинговых версиях с непосредственным впрыском часто встречаются отложения на клапанах, что требует регулярной чистки.

2,5-литровый двигатель 2AR — самый массовый и относительно беспроблемный, но склонен к расходу масла и периодическим сбоям фазовращателей. V6 2GR — старый, но выносливый мотор, требующий внимания к системе охлаждения и регулярной замены водяного насоса. Перегрев может привести к серьезному повреждению цилиндра.

С 2021 года на рестайлинговых XV70 появились моторы Dynamic Force, которые имеют большую мощность, но требуют более частого обслуживания из-за необычной конструкции.

Трансмиссия: автомат или вариатор?

Camry традиционно использует классические автоматические коробки передач Aisin, которые славятся надежностью. Однако даже они не вечны: износ накладок гидротрансформатора и загрязнение масла могут привести к перегреву и дорогостоящему ремонту. Регулярная замена масла – обязательное условие для долгосрочной службы коробки передач.

В более свежих версиях с 2,0-литровым мотором появился вариатор, который требует еще более внимательного отношения. Его ресурс измеряется на расстоянии 100–200 тысяч километров, но при небрежном обслуживании проблемы могут возникнуть гораздо раньше.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска Camry в целом надежна, но вскоре на XV70 возникли проблемы со стуком в стойках и быстрым износом опорных подшипников из-за воздействия окружающей среды. Решение - установка дополнительных прокладок и регулярная проверка состояния деталей. 

Биение руля и тормозов - еще одна распространенная жалоба. Причины могут быть разными: от плохой балансировки колес до ослабления креплений подрамника. Закисание направляющих суппортов — типичная проблема при редком уходе, но устраняется просто.

Кузов и салон: слабые места

Кузов Camry – не самая сильная сторона модели. Тонкий металл и слабое лакокрасочное покрытие приводят к появлению ржавчины, особенно на капоте и крышке багажника под хромированными элементами. Регулярная перекраска и защитные панели-единственный способ сохранить внешний вид.

Салон тоже не идеален: кожа на сиденьях и руле быстро изнашивается, а пластик и подлокотники теряют форму уже к 100 тысячам километров. Скрипы и посторонние звуки - обычное дело, но на ликвидность это не влияет: Camry по-прежнему продается быстро.

Эксплуатация и обслуживание: мнение экспертов

По словам специалистов, объем работ по ремонту Camry напрямую зависит от условий эксплуатации и регулярности обслуживания. Наиболее частые проблемы у машин старше 8 лет — замена стоек, втулок стабилизатора и тормозных дисков. Последние часто выходят из строя из-за заклинивания суппортов и перегрева.

Для сохранения ресурса важно проводить техническое обслуживание не реже, чем раз в 10–15 тысяч километров, и использовать качественные расходные материалы. Только так можно рассчитывать на долгую и беспроблемную установку даже подержанной Camry.

