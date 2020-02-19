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19 февраля 2020, 19:45

Toyota Camry в специальной версии S-Edition добралась до российских дилеров

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Фото: «Тойота Мотор»
В официальных дилерских центрах Тойота в России появились автомобили Camry в специальной версии S-Edition. Японский бренд приурочил выход спортивного седана к 23 февраля.
Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров

Фото: «Тойота Мотор»

Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров

Фото: «Тойота Мотор»

Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров

Фото: «Тойота Мотор»

Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров

Фото: «Тойота Мотор»

Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров

Фото: «Тойота Мотор»

Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров
Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров
Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров
Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров
Toyota Camry в специальной версии S Edition добралась до российских дилеров
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Toyota Camry S-Edition появилась одновременно во всех дилерских центрах России. Седан доступен с двигателем объемом 2,5 литра, который обладает мощностью 181 л.с. Специальная версия идет с системой бесключевого доступа, камерой заднего вида с динамической разметкой, системой предотвращения фронтальных столкновений, функцией автоматического торможения с распознаванием пешеходов и многими другими помощниками водителя.

Специальная версия Camry отличается спортивным дизайном. Новинка получила спортивные сиденья с красными акцентами. Автомобили S-Edition адаптированы к русской зиме, в «зимний» пакет входит обогрев руля, лобового стекла и всех сидений.

Цены у российских дилеров на Camry S-Edition начинаются от 2 104 000 рублей. Седан доступен либо в черном, либо в двухцветном исполнении. Специальную версию можно отличить по спойлеру на крышке багажника, дизайнерским 18-дюймовым колесным дискам, черным молдингам и решетке радиатора.

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Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
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Toyota Camry в специальной версии S-Edition добралась до российских дилеров
{{material_128827}}Toyota Camry S-Edition появилась одновременно во всех дилерских центрах России. Седан доступен с двигателем объемом 2,5 литра, который обладает мощностью 181 л.с. Специальная версия идет с системой бесключевого доступа, камерой заднего вида с динамической разметкой, системой предотвращения фронтальных столкновений, функцией автоматического торможения с распознаванием пешеходов и многими другими помощниками водителя.Специальная версия Camry отличается спортивным дизайном. Новинка получила спортивные сиденья с красными акцентами. Автомобили S-Edition адаптированы к русской зиме, в «зимний» пакет входит обогрев руля, лобового стекла и всех сидений.Цены у российских дилеров на Camry S-Edition начинаются от 2 104 000 рублей. Седан доступен либо в черном, либо в двухцветном исполнении. Специальную версию можно отличить по спойлеру на крышке багажника, дизайнерским 18-дюймовым колесным дискам, черным молдингам и решетке радиатора.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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