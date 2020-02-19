19 февраля 2020, 19:45
Toyota Camry в специальной версии S-Edition добралась до российских дилеров
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Фото: «Тойота Мотор»
В официальных дилерских центрах Тойота в России появились автомобили Camry в специальной версии S-Edition. Японский бренд приурочил выход спортивного седана к 23 февраля.
Фото: «Тойота Мотор»
Фото: «Тойота Мотор»
Фото: «Тойота Мотор»
Фото: «Тойота Мотор»
Фото: «Тойота Мотор»
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Российские дилеры начали принимать заказы на седаны Toyota Camry в новом исполнении S-Edition. Автомобиль ...Читать далее
Специальная версия Camry отличается спортивным дизайном. Новинка получила спортивные сиденья с красными акцентами. Автомобили S-Edition адаптированы к русской зиме, в «зимний» пакет входит обогрев руля, лобового стекла и всех сидений.
Цены у российских дилеров на Camry S-Edition начинаются от 2 104 000 рублей. Седан доступен либо в черном, либо в двухцветном исполнении. Специальную версию можно отличить по спойлеру на крышке багажника, дизайнерским 18-дюймовым колесным дискам, черным молдингам и решетке радиатора.
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