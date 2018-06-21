21 июня 2018, 19:37

Toyota Camry возвращается в Европу после 14 лет отсутствия

Toyota продолжает корректировать свою маркетинговую стратегию в Европе. В конце марта завершился выпуск седанов Avensis, которые собирали на английском заводе марки. Сейчас стало известно, что освободившуюся нишу займет «старшая» модель – Camry нового поколения, дебютировавшая в январе на автосалоне в Детройте.
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Toyota Camry возвращается в Европу после 14 лет отсутствия Toyota Camry, Toyota Avensis
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Возвращение Toyota Camry на европейский рынок произойдет в 2019 году, после 14-летнего перерыва. Последний раз европейцы видели модель в дилерских шоурумах в 2005 году. Затем ее сменил седан Avensis, разработанный специально для Европы. Сейчас ситуация повторяется с точностью до наоборот. На место «Авенсиса», спрос на который в последние годы был неприличной низким, вновь приходит Camry.

Седан Toyota Camry восьмого поколения представили в рамках мотор-шоу в Детройте. Автомобиль построен на новой архитектуре TNGA, как и новый Prius или кроссовер C-HR. Седан специально адаптируют для европейского рынка. Здесь будут продавать только гибридные модификации модели. Поэтому поставки наладят напрямую из Японии. На петербургском заводе Toyota собирают исключительно бензиновые версии седана.

В состав гибридной силовой установки входит 178-сильный бензиновый двигатель, 120-сильный электромотор и вариатор. Аккумуляторная батарея установлена под задним сидением.

Camry – важная модель для японского производителя. С момента ее появления на рынке в 1982 году по всему миру было продано более 19 миллионов экземпляров. Сейчас седан доступен в 100 странах мира. Ежегодно дилеры Toyota продают не менее 700 000 автомобилей, что делает Camry одной из самых популярных моделей в своем классе.
Купить авто Тойота Камри, Авенсис
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти дело ...
Михаил Степанов
Форум Toyota Avensis
Когда покупал себе новую машину стоял перед выбором взять или хонду акорд и тойоту авенсис. Почитал по форумам и понял, что японец будет по надежнее. Сейчас, когда езжу на тойоте уже больше года, могу с уверенностью сказать, что сделал правильный выбор, так как машина действительно очень надежная и выдерживает ...
Андрей
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
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Toyota Camry возвращается в Европу после 14 лет отсутствия
{{material_123253}}Возвращение Toyota Camry на европейский рынок произойдет в 2019 году, после 14-летнего перерыва. Последний раз европейцы видели модель в дилерских шоурумах в 2005 году. Затем ее сменил седан Avensis, разработанный специально для Европы. Сейчас ситуация повторяется с точностью до наоборот. На место «Авенсиса», спрос на который в последние годы был неприличной низким, вновь приходит Camry.Седан Toyota Camry восьмого поколения представили в рамках мотор-шоу в Детройте. Автомобиль построен на новой архитектуре TNGA, как и новый Prius или кроссовер C-HR. Седан специально адаптируют для европейского рынка. Здесь будут продавать только гибридные модификации модели. Поэтому поставки наладят напрямую из Японии. На петербургском заводе Toyota собирают исключительно бензиновые версии седана.В состав гибридной силовой установки входит 178-сильный бензиновый двигатель, 120-сильный электромотор и вариатор. Аккумуляторная батарея установлена под задним сидением.Camry – важная модель для японского производителя. С момента ее появления на рынке в 1982 году по всему миру было продано более 19 миллионов экземпляров. Сейчас седан доступен в 100 странах мира. Ежегодно дилеры Toyota продают не менее 700 000 автомобилей, что делает Camry одной из самых популярных моделей в своем классе.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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