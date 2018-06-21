21 июня 2018, 19:37
Toyota Camry возвращается в Европу после 14 лет отсутствия
Toyota продолжает корректировать свою маркетинговую стратегию в Европе. В конце марта завершился выпуск седанов Avensis, которые собирали на английском заводе марки. Сейчас стало известно, что освободившуюся нишу займет «старшая» модель – Camry нового поколения, дебютировавшая в январе на автосалоне в Детройте.
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Седан Toyota Camry восьмого поколения представили в рамках мотор-шоу в Детройте. Автомобиль построен на новой архитектуре TNGA, как и новый Prius или кроссовер C-HR. Седан специально адаптируют для европейского рынка. Здесь будут продавать только гибридные модификации модели. Поэтому поставки наладят напрямую из Японии. На петербургском заводе Toyota собирают исключительно бензиновые версии седана.
В состав гибридной силовой установки входит 178-сильный бензиновый двигатель, 120-сильный электромотор и вариатор. Аккумуляторная батарея установлена под задним сидением.
Camry – важная модель для японского производителя. С момента ее появления на рынке в 1982 году по всему миру было продано более 19 миллионов экземпляров. Сейчас седан доступен в 100 странах мира. Ежегодно дилеры Toyota продают не менее 700 000 автомобилей, что делает Camry одной из самых популярных моделей в своем классе.
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