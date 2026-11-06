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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

6 ноября 2026, 11:34

В Россию завезли партию новых Toyota Camry XV80: сколько стоит легендарный седан в автосалонах (цены по регионам)

В Россию завезли партию новых Toyota Camry XV80: сколько стоит легендарный седан в автосалонах (цены по регионам)

Сотни новых Camry XV80 завезли в Россию по параллельному импорту: где искать авто за 3,4 млн рублей

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Китайская сборка меняет привычную картину рынка. Предложения есть в десятках российских городов. Силовая установка заметно влияет на итоговый ценник: часть версий сочетает бензиновый мотор с электродвигателем.

Китайская сборка меняет привычную картину рынка. Предложения есть в десятках российских городов. Силовая установка заметно влияет на итоговый ценник: часть версий сочетает бензиновый мотор с электродвигателем.

Около трети предложений приходится на мультибрендовые автосалоны Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Остальные машины продают по объявлениям по всей стране.

В опубликованной подборке самая низкая цена указана за Camry XV80 2025 года в Москве, 3 415 000 рублей. Седаны 2024 года в Красноярске оценили от 3 550 000 рублей, в Екатеринбурге - от 3 650 000, а в Ульяновске - от 3 700 000 рублей. Эти данные приводит «Автоновости дня». В редакционном мониторинге рынка встречается и цена от 3,55 млн рублей. Это предложения продавцов, а не рекомендованная розничная цена Toyota: стоимость зависит от региона, комплектации и схемы ввоза.

Речь о машинах китайской спецификации, которые выпускает совместное предприятие GAC Toyota. Несколько сотен таких автомобилей привезли в Россию по альтернативным схемам. Официальные продажи Toyota в стране не возобновились. При параллельном импорте на итоговую цену влияют курс валют и логистика; отдельно учитываются таможенные платежи и утилизационный сбор.

Чаще всего встречается бензиновая версия. Ее двухлитровый атмосферный двигатель развивает 173 л. с., или около 127 кВт, и работает с вариатором Direct Shift. В Оренбурге такой автомобиль из наличия оценили в 3 900 000 рублей.

В продаже есть и гибриды. У версии мощностью 197 л. с. двухлитровый атмосферный ДВС на 152 силы работает вместе с электродвигателем. В Минеральных Водах за нее просили 3 950 000 рублей; в Томске, Новосибирске и Красноярске цены начинались от 3 950 000 и доходили до 4 000 000 рублей.

Более мощная гибридная установка развивает 231 л. с. В Тольятти и Екатеринбурге ее оценили в 4 100 000 рублей. Система включает двухлитровый бензиновый мотор и электродвигатель; крутящий момент передает вариатор e-CVT с электронным управлением. Литий-ионную тяговую батарею разместили под задним сиденьем.

В столичных автосалонах за гибрид на 197 сил просили от 4 200 000 рублей, за вариант на 231 силу - от 4 375 000. В Санкт-Петербурге цены преимущественно превышали 4 500 000 рублей. Объявления о продаже встречались и в Брянске, Иркутске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Набережных Челнах, Иваново, Сургуте, Стерлитамаке, Краснодаре, Абакане, Кургане, Симферополе, Челябинске, Перми, Волгограде и Уфе.

Цена заказа автомобиля из Китая меняется в зависимости от курса валют и логистики; на нее также влияют растаможка и утильсбор. Во Владивостоке доставку оценивали минимум в 3 450 000 рублей, в Красноярске - в 3 650 000, а в Москве - в 3 700 000 рублей. Машины имеют китайскую спецификацию и поступают через независимых импортеров, поэтому условия гарантии стоит уточнять у продавца для конкретного автомобиля.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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