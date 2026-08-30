Toyota Celica 2028: Турбомотор G20E на 600 л.с. и прощание с «механикой» — главные детали

Toyota Celica восьмого поколения: гибридная платформа и 400 л.с. для нового купе

Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.

Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.

Возвращение Toyota Celica – событие, которое уже вызвало волну обсуждений среди поклонников японских купе. Модели восьмого поколения получила платформу от Corolla и совершенно новый гибридный силовой агрегат. Такой подход позволяет снизить затраты на разработку и одновременно обеспечить спортивный характер, который традиционно ассоциируется с Celica.

Модель будет называться Celica Sport и построена на многоэнергетической платформе, предназначенной для будущей Corolla. Это решение выглядит логично: Toyota уже ни раз использовала массовую платформу для создания уникальных моделей, что позволяет инженерам Gazoo Racing сосредоточиться на настройке ходовой части и динамики.

Главная техническая интрига - новый турбированный мотор G20E объемом 2,0 литра. В дорожной версии он должен выдавать около 400 л.с., а в гоночной — свыше 600. Такой потенциал делает Celica Sport мощнее даже GR Supra с рядной «шестеркой» от BMW. Двигатель интегрирован в гибридную систему, которая заменяет нынешний 1,6-литровый трехцилиндровый мотор, установленный в GR Yaris и GR Corolla.

Причина перехода на гибрид – ужесточение экологических норм. Как отмечает маркетинговый менеджер Gazoo Racing Микио Хаяши, прежний 1,6-литровый агрегат не соответствует будущим требованиям по выбросам. Хотя официально тип гибридной системы не раскрывается, эксперты склоняются к классической гибридной системе: она легче, дешевле и проще в реализации для коммерческого автомобиля.

Несмотря на возможность гибрида, обсуждается механическая коробка передач. А вот полный привод - уже практически подтвержденный факт. Это позволит Celica Sport вернуться к духу классической GT-Four, отличающейся выдающейся управляемостью и динамикой. Такой подход выгодно отличает новинку от переднеприводного Honda Prelude, который также возвращается на рынок, но делает ставку на комфорт и мягкость.

В целом, Toyota сосредоточила внимание на создании настоящего драйверского купе, способного конкурировать с лучшими игроками сегмента. Важно отметить, что возвращение Celica - часть масштабной стратегии компании: параллельно готовятся новые поколения MR2 и GR Supra, а также GR 86.

Для российского рынка интерес к Celica Sport может быть особенно высоким: сочетание мощности, полного привода и гибридной технологии выглядит актуальным на фоне растущих требований к экологичности и динамике. Кроме того, опыт Toyota в создании массовых платформ для современных моделей уже доказал свою эффективность — достаточно вспомнить, как необычные решения в конструкциях питбайков, например SHARMAX PowerMax 145 MIAMI , привлекли внимание экспертов и покупателей.

Celica Sport появится в продаже не ранее 2028 года. Важно понимать, что Toyota делает ставку на универсальность платформ и гибридных технологий, которые могут стать новым стандартом для конкурентной торговли в ближайшие годы. Для автолюбителей это означает появление более доступных, мощных и технологичных моделей, способных конкурировать с адаптированными и японскими аналогами.