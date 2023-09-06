Toyota Century – теперь и кроссовер (а стоит как Bentley)

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Легендарный седан Toyota теперь будут называть Century Sedan, а кроссовер – просто Century. Несмотря на сходство имен и общей философии в техническом плане это довольно разные машины. Кроссовер построили на архитектуре TNGA-K, которая лежит в основе, например, 7-местных семейных кроссоверов Toyota Highlander и Lexus TX, а также минивэнов Toyota Alphard. Кроссовер Century получил обычную пружинную подвеску. Спереди у него стойки McPherson, сзади – многорычажка с дополнительным механизмом подруливания.

Габаритная длина кроссовера Century составляет 5 205 мм, ширина – 1 990 мм, высота – 1 805 мм, а колесная база – 1 990 мм. Задние двери распахиваются на 75 градусов, предусмотрены выдвижные подножки. В салоне только четыре кресла. Основной акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Их кресла снабжены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и подставками для ног. На спинках передних кресел установлены экраны медиасистемы и дополнительные воздуховоды, в потолке – прозрачный люк, между креслами – небольшой холодильник.

Фото: Toyota

В движение 2,6-тонный кроссовер приводит поперечно расположенный 3,5-литровый «атмосферник» V6, работающий в паре с электромеханическим вариатором и электромотором, установленным на задней оси. Суммарная отдача гибрида достигает 412 л.с. В полностью электрическом режиме Century может проехать 69 километров.

Фото: Toyota

Собирать кроссоверы Toyota Century будут в Японии, на одном заводе с внедорожниками Land Cruiser и Lexus. Но в отличие от них, в производстве Century будет высока доля ручного труда. Это не могло не сказаться на цене кроссовера. Базовый вариант оценили в 25 млн иен или порядка 170 тысяч долларов. Примерно столько стоит британский кроссовер Bentley Bentayga.

Упомянутые модели: Toyota Century

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