Toyota Century – теперь и кроссовер (а стоит как Bentley)
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Габаритная длина кроссовера Century составляет 5 205 мм, ширина – 1 990 мм, высота – 1 805 мм, а колесная база – 1 990 мм. Задние двери распахиваются на 75 градусов, предусмотрены выдвижные подножки. В салоне только четыре кресла. Основной акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Их кресла снабжены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и подставками для ног. На спинках передних кресел установлены экраны медиасистемы и дополнительные воздуховоды, в потолке – прозрачный люк, между креслами – небольшой холодильник.
В движение 2,6-тонный кроссовер приводит поперечно расположенный 3,5-литровый «атмосферник» V6, работающий в паре с электромеханическим вариатором и электромотором, установленным на задней оси. Суммарная отдача гибрида достигает 412 л.с. В полностью электрическом режиме Century может проехать 69 километров.
Собирать кроссоверы Toyota Century будут в Японии, на одном заводе с внедорожниками Land Cruiser и Lexus. Но в отличие от них, в производстве Century будет высока доля ручного труда. Это не могло не сказаться на цене кроссовера. Базовый вариант оценили в 25 млн иен или порядка 170 тысяч долларов. Примерно столько стоит британский кроссовер Bentley Bentayga.
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20.09.2019, 00:58
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
Компания Toyota построила в единственном экземпляре специальный церемониальный кабриолет Century. Машина предназначена для инаугурации нового императора Японии, которая состоится 22 октября.Читать далее
-
25.06.2018, 15:00
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Седан Toyota Century может приехать в Европу
На автосалоне в Токио компания Toyota представила премиальный седан Century. Автомобиль, появившийся на рынке 50 лет назад, получил всего лишь третье поколение. Марка не исключает, что модель будет доступна европейским покупателям.Читать далее
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06.10.2017, 11:26
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