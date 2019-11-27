27 ноября 2019, 16:32
Toyota C-HR после обновления лишилась базовой комплектации
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Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota начинают принимать заказы на рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR. Теперь купить его можно минимум за 1 828 000 рублей. Базовая комплектация Ride исчезла из прайс-листов.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Цветовая палитра пополнилась новым оттенком - оранжевым Hot Lava Orange, который доступен только с контрастной черной крышей. 17-дюймовые колесные диски предлагаются в двухцветном исполнении. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление «по воздуху» и функцию голосового управления. В списке оснащения появилась премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками и пакет «зимних» опций (обогрев руля, лобового стекла в зоне «дворников», боковых зеркал и передних сидений).
Рестайлинговый Toyota C-HR доступен в России только в двух вариантах: с 2,0-литровым «атмосферником» (148 л.с., 189 Нм) и передним приводом в комплектации Hot (от 1 828 000 рублей) или с 1,2-литровым турбомотором (115 л.с, 185 Нм) и полным приводом в комплектации Cool (от 2 168 000 рублей). Коробка передач в обоих случаях – бесступенчатый вариатор. Базовый Toyota C-HR с 115-сильным двигателем, «механикой» и передним приводом в комплектации Ride больше у нас не продается.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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