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27 ноября 2019, 16:32

Toyota C-HR после обновления лишилась базовой комплектации

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Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota начинают принимать заказы на рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR. Теперь купить его можно минимум за 1 828 000 рублей. Базовая комплектация Ride исчезла из прайс-листов.
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации

Фото: Toyota

Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
Toyota C HR после обновления лишилась базовой комплектации
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Обновленный кроссовер Toyota C-HR представили в октябре нынешнего года, и вот возможность приобрести его появилась и у российских автолюбителей. В результате фейслифтинга кроссовер обзавелся дополнительными опциями и новыми дизайнерскими решениями. Новинку можно безошибочно опознать по противотуманным фонарям, которые теперь располагаются чуть выше в отделанных темным пластиком нишах по бокам переднего бампера. Кроме того, кроссовер получил слегка скорректированную сотовую решетку радиатора, бамперы, спойлер и полностью светодиодную оптику, включающую дневные ходовые огни, ближний и дальний свет, противотуманные фары и задние фонари.

Цветовая палитра пополнилась новым оттенком - оранжевым Hot Lava Orange, который доступен только с контрастной черной крышей. 17-дюймовые колесные диски предлагаются в двухцветном исполнении. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление «по воздуху» и функцию голосового управления. В списке оснащения появилась премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками и пакет «зимних» опций (обогрев руля, лобового стекла в зоне «дворников», боковых зеркал и передних сидений).

Рестайлинговый Toyota C-HR доступен в России только в двух вариантах: с 2,0-литровым «атмосферником» (148 л.с., 189 Нм) и передним приводом в комплектации Hot (от 1 828 000 рублей) или с 1,2-литровым турбомотором (115 л.с, 185 Нм) и полным приводом в комплектации Cool (от 2 168 000 рублей). Коробка передач в обоих случаях – бесступенчатый вариатор. Базовый Toyota C-HR с 115-сильным двигателем, «механикой» и передним приводом в комплектации Ride больше у нас не продается.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
Андрей Цветков
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Toyota C-HR после обновления лишилась базовой комплектации
{{material_127668}}Обновленный кроссовер Toyota C-HR представили в октябре нынешнего года, и вот возможность приобрести его появилась и у российских автолюбителей. В результате фейслифтинга кроссовер обзавелся дополнительными опциями и новыми дизайнерскими решениями. Новинку можно безошибочно опознать по противотуманным фонарям, которые теперь располагаются чуть выше в отделанных темным пластиком нишах по бокам переднего бампера. Кроме того, кроссовер получил слегка скорректированную сотовую решетку радиатора, бамперы, спойлер и полностью светодиодную оптику, включающую дневные ходовые огни, ближний и дальний свет, противотуманные фары и задние фонари.Цветовая палитра пополнилась новым оттенком - оранжевым Hot Lava Orange, который доступен только с контрастной черной крышей. 17-дюймовые колесные диски предлагаются в двухцветном исполнении. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление «по воздуху» и функцию голосового управления. В списке оснащения появилась премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками и пакет «зимних» опций (обогрев руля, лобового стекла в зоне «дворников», боковых зеркал и передних сидений).Рестайлинговый Toyota C-HR доступен в России только в двух вариантах: с 2,0-литровым «атмосферником» (148 л.с., 189 Нм) и передним приводом в комплектации Hot (от 1 828 000 рублей) или с 1,2-литровым турбомотором (115 л.с, 185 Нм) и полным приводом в комплектации Cool (от 2 168 000 рублей). Коробка передач в обоих случаях – бесступенчатый вариатор. Базовый Toyota C-HR с 115-сильным двигателем, «механикой» и передним приводом в комплектации Ride больше у нас не продается.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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