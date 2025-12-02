Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 16:01

Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали

Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали

Обновленная Toyota Corolla 2026 удивляет свежими цветами и экологичными материалами – что еще изменилось?

Toyota Corolla 2026 для Европы: минимум изменений, максимум практичности и новые детали

Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.

Toyota Corolla 2026 выходит в Европе почти без изменений. Производитель сделал акцент на новых цветах кузова и экологичных материалах в салоне. Гибридные моторы и современные системы безопасности остались в арсенале. Какие еще детали отличают новинку? Узнайте в нашем материале.

В 2026 году европейская версия Toyota Corolla практически не изменилась, но все же получила несколько обновлений. Несмотря на то, что недавно на японском автосалоне был показан эффектный концепт седана Corolla с яркой внешностью и светодиодными полосами по всей ширине кузова, серийная модель для Европы осталась верна привычному стилю. Тем не менее, даже такие небольшие перемены способны освежить восприятие одного из самых популярных автомобилей в мире.

В Европе Corolla по-прежнему доступна в трёх кузовах: хэтчбек, седан и универсал. За полвека в мире было продано более 50 миллионов автомобилей этой модели. В 2026 году производитель вновь делает ставку на качество, использование, практичность и универсальность, а также на экономичность и удовольствие от вождения.

Главные изменения коснулись внешнего вида и материалов отделки салона. Для альтернативной версии GR Sport и Touring Sports теперь доступен новый матовый оттенок Onyx Grey, который выпускается на британском заводе Toyota в Бернастоне. В остальных комплектациях появился свежий цвет Storm Grey с металлическим эффектом. В Великобритании матовый Onyx Grey появится уже к концу года, а в других странах Европы — в 2026 году.

Внутри Corolla стала еще более экологичной: в отделке сидений теперь используется ткань Samara, изготовленная из переработанных материалов. Этот материал отличается прочностью и приятной текстурой. Впервые Самара применяется в средней комплектации хэтчбека и универсала, а также в версии седана Mid+.

Техническая часть осталась прежней: Corolla 2026 года оснащена гибридными силовыми установками объемом 1,8 и 2,0 литра, которые развивают суммарную мощность до 178 лошадиных сил. В салоне теперь установлен цифровой приборный щиток диагональю 12,3 дюйма, который можно настраивать под себя, система Toyota Smart Connect+ с 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем, облачная навигация.

Безопасность остается одним из приоритетов: в стандартное оснащение входит комплекс Toyota T-Mate с расширенным набором ассистентов водителя и системой Toyota Safety Sense. Эти технологии помогают выявлять потенциальные опасности на дороге, предупреждать водителя и, при необходимости, автоматически корректировать управление, чтобы избежать аварии или минимизировать последствия.

Таким образом, несмотря на отсутствие кардинальных перемен, Toyota Corolla в 2026 году продолжит развитие в сторону экологичности, комфорта и безопасности, сохраняя при этом все основные качества, за которые ее ценят миллионы автомобилей во всем мире.

Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
