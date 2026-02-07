Почему новые Toyota Corolla из Китая стали доступны в РФ и с какими трудностями сталкиваются покупатели

7 февраля 2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.
Появление на российском рынке новой Toyota Corolla 2026 года выпуска вызвало немалый интерес среди автолюбителей. Причина проста: модель давно зарекомендовала себя как надежный и практичный автомобиль, а теперь она вновь стала доступна для заказа. Однако за этим скрывается важный нюанс, который может стать решающим для многих владельцев активов.
Главная особенность этих автомобилей — страна производства. Все новые Corolla, предлагаемые дилерами, собраны в Китае. Это напрямую влияет на логистику: путь к российскому покупателю оказывается не таким коротким, как хотелось бы. С учетом всех этапов транспортировки и оформления документов, ожидание может растянуться на долгие месяцы.
Стоимость автомобиля на старте продаж составляет 133 000 юаней, что по современному курсу эквивалентно примерно 1 477 000 рублей. На первый взгляд, предложение выглядит весьма заманчиво, особенно если принять во внимание, что модель соответствует требованиям льготного утилизационного сбора. Это позволяет удерживать цену на относительно доступном уровне, несмотря на все сложности с поставками.
Однако к этой стоимости необходимо добавить ряд обязательных платежей. Оформление документов обойдется в 89 000 рублей, таможенные сборы - еще в 537 000 рублей, банковская комиссия по средствам перевода составит 25 000 рублей. В результате итоговая сумма увеличивается.
Еще один критический момент - срочность ожидания. По информации «Российской газеты», доставка автомобиля из Китая с учетом всех процедур может занять до семи месяцев. Для тех, кто рассчитывает быстро получить новую машину, это может стать главной проблемой. Тем не менее, для многих поклонников марки Toyota подобные трудности не станут непреодолимыми, ведь Corolla традиционно держит высокий спрос и славится своим простым обслуживанием.
В целом, запуск продаж Toyota Corolla 2026 года в России – событие знаковое. Сегодня мы видим современные тенденции на рынке: автомобили из Китая становятся все более востребованными, а покупатели готовы мириться с неудобствами ради возможности приобретения проверенной временной модели. Тем не менее, перед оформлением заказа стоит внимательно взвесить все плюсы и минусы, чтобы избежать неприятных сюрпризов при получении автомобиля.
